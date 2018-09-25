RSAC. «Неинтересно»

Феликс Бондарев называет «Голые факты» — новый альбом своей группы Red Samara Automobile Club — «своим дебютником». При этом он хорошо известен в музыкальных кругах, его группе в этом году исполняется 10 лет, он играл с «Мумий Троллем» и «Сансарой», записал два альбома в дуэте «Щенки», и на его хулиганских и нецензурных песнях, можно сказать, выросло новое поколение русского рока — «Пасош», «Пошлая Молли», певица Гречка и многие другие музыканты круга питерского клуба «Ионотека» и московского фестиваля «Боль». В «Голых фактах» меньше панка и мата и больше романтики, поэтому, возможно, с этой записи рок-н-ролльные драйв и обаяние Феликса Бондарева откроет для себя более широкая аудитория. Представляем вам клип на песню «Неинтересно», в котором приняли участие вокалист группы «Свидание» и завсегдатаи «Ионотеки»:

Феликс Бондарев

Как всегда, изначально идеи для видео были совсем другие. И в первый же день все пошло не по плану: я узнал, что скоро стану отцом, и поехал в Петербург сниматься в клипе. Ребят для кастинга нашли в известном молодежном клубе, кстати, в их привычных буднях. Мало что вышло из задуманного. Андрей из «Свидания» — красава. Снимали в апреле, готов клип был к июлю. Но мы откладывали и откладывали релиз. На днях моему папе на пьянке понравилось, и это было зеленым светом, что пора выпускать наконец видео, — и вот оно.





Red Samara Automobile Club выступают 1 ноября в клубе «Космонавт» (Санкт-Петербург).