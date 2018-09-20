Optimystica Orchestra. «Лень»
Супергруппа под управлением Евгения Федорова представляет джаз-фанк-версию песни Tequilajazzz
Песня «Лень» впервые появилась на «Целлулоиде» — пожалуй, самом известном альбоме Tequilajazzz, вышедшем в 1998-м. В этом году супергруппа под управлением Евгения Федорова переписала ее как медленный, но пламенный джаз-фанк-боевик — как выяснилось, по юбилейному поводу:
Евгений Федоров
Мы давно хотели сделать эту песню составом оркестра, а в этом году случились сразу два юбилея — 25 лет Tequilajazzz и 20 лет альбому «Целлулоид», и это прекрасный повод. Тогда, в 98-м, она получилась как получилась — со странноватой атмосферой, неожиданными гармоническими перепадами и брутальными духовыми первого состава «Ленинграда». Мы решили предложить свою обновленную версию, сохранить в чем-то настроение прежнего варианта, но сделать песню более монолитной — ну и, конечно, показать, на что способны музыканта оркестра. Это типичная концертная версия по сути — удлиненная, со множеством импровизаций и танцевальным грувом, и, конечно же, это джаз с его лоском и выпендрежем. Песню «Лень» мы отправим для участия в проекте Tequilajazzz Tribute — по понятным причинам «вне конкурса», просто чтобы подстегнуть коллег и пригласить к сотрудничеству.
Optimystica Orchestra
Иван Неклюдов — баритон-саксофон, сопрано-саксофон
Александр Плюснин — труба, флюгельгорн
Антон Вишняков — тромбон
Сергей Егоров — перкуссия, бэк-вокал
Денис Купцов — перкуссия
Игорь Розанов — барабаны
Роман Шатохин — гитара
Павел Вовк — бас-гитара
Слава Быстров — фортепиано, синтезаторы
Гуля Наумова — скрипки, бэк-вокал
Евгений Федоров — вокал
Ближайшие концерты Optimystica Orchestra
21 сентября, Санкт-Петербург — Roof Music Fest. Концерт на крыше с видом на залив. Закрытие сезона (Кожевенная линия, 30).
6 октября, Москва — «Мумий Тролль Music Bar». День рождения Евгения Федорова (Тверская, 7).Понравился материал?помоги сайту!
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