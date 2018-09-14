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Ройшн Мерфи. «Jacuzzi Rollercoster»

Британская арт-поп-дива возвращается на танцпол с краткой видеоисторией рейва

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Nicola Nodland
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Мы ждали от Ройшн Мерфи кавер-версии песенки Чебурашки, но два ее последних альбома, «Hairless Toys» и «Take Her Up to Monto», были гораздо более серьезной заявкой — упражнениями в эстетской и интеллектуальной поп-музыке. В этом году британская певица решила вернуться к танцевальной музыке, которая когда-то сделала ее знаменитой, — она выпускает четыре виниловых сингла, спродюсированных известным балтиморским хаус-музыкантом Морисом Фултоном. Уже вышли две пластинки — «All My Dreams / Innocence» и «Plaything / Like», а сегодня появится третья – «Jacuzzi Rollercoster», которую можно послушать прямо сейчас на COLTA.RU:

Кроме того, Ройшн Мерфи сама снимает к новым песням видеоклипы и сама их комментирует:

Ройшн Мерфи: «“All My Dreams” — это история моего первого рейва в ноттингемском Shelley's, она показывает наивный юношеский расцвет клубной культуры. “Plaything” — это уже следующая, более мрачная стадия, когда я видела людей, полностью поглощенных эйфорией».

До конца сентября должны появиться еще один сингл и еще два видео. В итоге все сложится в разбитый на части полновесный альбом и краткую видеоисторию рейва по Ройшн Мерфи.

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