Что ловить в сети 14 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Русалка», опера Дворжака

Метрополитен-опера, 2014 год

Дирижер — Янник Незе-Сеген, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Рене Флеминг, Петр Бечала, Эмили Мэги, Долора Заджик, Джон Релья

До появления более гламурного спектакля Мэри Циммерман на сцене Мет шла «Русалка» в постановке мэтра оперной режиссуры ХХ века Отто Шенка. Это старомодные, но очень красивые, порой роскошные иллюстрации к печальной истории дочери Водяного, полюбившей ветреного Принца. Больше 30 лет назад Рене Флеминг исполнила знаменитую арию Русалки на сцене Мет как участница Национального конкурса молодых певцов Метрополитен-оперы — и выиграла его. С тех пор она многие годы оставалась одной из непревзойденных исполнительниц титульной партии в превосходном сочинении Дворжака — самой популярной чешской опере на мировой сцене.

Интеллектуальное сопровождение к опере (на английском) можно изучить тут. Трансляция доступна на сайте театра до 1:30 следующих суток.

13:00

«Игрок», опера Прокофьева

Берлинская государственная опера, 2008 год

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков

В ролях: Владимир Огновенко, Кристина Ополайс, Миша Дидык, Стефания Точиска, Стефан Рюгамер

«Игрок» — вторая работа Чернякова в Берлинской государственной опере с музыкальным руководителем театра Даниэлем Баренбоймом; на сегодняшний день история их сотрудничества насчитывает уже шесть постановок. Ранняя опера Прокофьева в России имеет яркую, но краткую историю постановок, так что ее запись — как бы вы ни относились к Чернякову — на вес золота. Это одна из тех удач, с которых режиссер начинал путь на Западе, в том числе как пропагандист русской оперы.

Трансляция на сайте театра доступна сутки.

«Парсифаль», опера Вагнера

Зальцбургский пасхальный фестиваль, 2013 год

Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Михаэль Шульц

В ролях: Йохан Бота, Вольфганг Кох, Стефен Миллинг, Милчо Боровинов, Михаэла Шустер

За прошедшую неделю это минимум седьмая постановка «Парсифаля», достойная внимания. Плеяду выдающихся интерпретаторов последнего шедевра Вагнера пополнит носитель истинно германского духа Кристиан Тилеман. Если верить премьерным рецензиям, то лучше всего закрыть глаза и просто слушать.

Запись на сайте фестиваля доступна до 13:00 16 апреля.

16:00

«Монтесума», опера Карла Генриха Грауна

Немецкая опера Берлина, 1982 год

Дирижер — Ханс Хильсдорф, режиссер — Герберт Вернике

В ролях: Александра Пападзиаку, Софи Булин, Гудрун Зибер, Кэтрин Гэйер, Барбара Фогель

В 1755 году Карл Генрих Граун написал оперу о завоевании Мексики и падении Монтесумы II, правителя империи ацтеков. Либретто принадлежит перу короля Фридриха Великого, при дворе которого Граун двадцать лет занимал пост капельмейстера (там же в то время служил один из сыновей Баха — Карл Филипп Эмануэль).

Немецкая опера Берлина продолжает знакомить с раритетами из своих архивов и публикует запись, сделанную в Маркграфском оперном театре в Байройте. Смотрите на сайте театра.

19:00

«Кармина Бурана»

Dance Open — Большой театр Женевы

Балет Клода Брюмашона на музыку Орфа

Фестиваль Dance Open начинает онлайн-марафон. В его рамках покажут спектакли, которые хотели, но не имели возможности привезти, а также самые востребованные постановки прошлых сезонов. Начинают с «терапевтической» «Кармины Бураны» из Женевы. «Тяжесть жизни, невыносимость бытия, агрессия и страшная тоталитарная мощь — в этом балете основные проблемы человечества смикшированы, как во сне» (Dance Open).

Трансляция — на странице фестиваля «ВКонтакте».

21:00

«Лебединое озеро» Чайковского в постановке Нуреева

Венская опера, 2014 год

Дирижер — Александр Инграм

В ролях: Владимир Шишов, Ольга Есина, Дагмар Кронбергер, Эно Печи

Как и в любом спектакле Нуреева, в центре сюжета — герой, а не героиня. «Для меня “Лебединое озеро” — длинное мечтание принца Зигфрида. Он насытился романтическим чтением, возбудившим его жажду бесконечности, и не признает действительности власти и свадьбы, к которым его обязывают воспитатель и мать», — пояснял хореограф. В Вене его постановка идет с 1964 года: сам Нуреев исполнил главную партию, его партнершей была Марго Фонтейн, а премьера вошла в историю — артисты выходили на поклоны 89 раз. Ровно через полвека труппа восстановила исторический спектакль; в главных ролях — воспитанники Вагановского училища Владимир Шишов и Ольга Есина.

Спектакль на сайте театра доступен сутки.





Концерты

19:00

Сергей Крылов (скрипка) и Борис Березовский (фортепиано)

Концертный зал имени П.И. Чайковского

В программе известных солистов — Соната № 9 для скрипки и фортепиано («Крейцерова») Бетховена и концертные пьесы Крейслера. Трансляция — на сайте Московской филармонии.

21:00

Оркестр Баварского радио

Филармония Люксембурга

Дэниел Хардинг, Рудольф Бухбиндер

Юбилейный год Бетховена продолжается. Запись его Концерта для фортепиано с оркестром № 2 покажут на странице филармонии в Facebook.

21:30

Камерный оркестр Европы, Янник Незе-Сеген, Жан-Гиен Керас

Парижская филармония

Один из лучших камерных оркестров мира исполняет сочинения Гайдна и Бетховена. Музыканты остроумно поменяли привычные «амплуа» композиторов: «папаша» Гайдн представлен драматичной «Траурной» симфонией, созданной в период Sturm und Drang, а «бунтарь» Бетховен, напротив, — светлой «Пасторальной» симфонией. Послушайте, как здорово играют эти ребята! Трансляция — на сайте филармонии.

Оркестр Баварского радио, Зубин Мета

Зал Гастайг (Мюнхен), 2020 год

Концерт памяти Мариса Янсонса

Малер, Симфония № 2

Великий оркестр играет великую симфонию о смерти и Воскресении в память о великом музыканте. Запись доступна на BR-Klassik.

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