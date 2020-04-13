Что ловить в сети 13 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Так поступают все женщины», опера Моцарта

Метрополитен-опера, 2018 год

Дирижер — Дэвид Робертсон, режиссер — Фелим Макдермотт

В ролях: Кристофер Мальтман, Келли О'Хара, Аманда Майески, Серена Мальфи, Бен Блисс, Адам Плачетка

Британский режиссер Фелим Макдермотт переносит действие оперы на Кони-Айленд 1950-х — в огромный парк аттракционов. Там, в атмосфере праздника и разноцветных огней, возможны любые перевоплощения.

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

«Дьяволы из Лудена», опера Кшиштофа Пендерецкого

Гамбургская опера, 1969 год

Дирижер — Марек Яновский, режиссер — Конрад Свинарский

В ролях: Татьяна Троянос, Цветка Алин, Урсула Боэс, Хельга Тиме

Первая опера Пендерецкого выходила в серии «Культовые оперы 1970-х» на лейбле Arthaus Musik. В ее основе — одноименная книга Олдоса Хаксли, исторические хроники о массовом помешательстве монахинь-урсулинок во французском местечке Луден.

Доступно на сайте театра до 27 апреля.

20:30

Балеты Джерома Роббинса

Парижская национальная опера, 2018 год

«Послеполуденный отдых фавна» на музыку Дебюсси

«Сюита танцев» на музыку И.С. Баха

«Fancy Free» («Матросы на берегу») на музыку Бернстайна

«Пьесы Гласса» на музыку Гласса

В ролях: Элеонора Аббаньято, Уго Маршан, Амандин Альбиссон, Поль Марк, Са Еюн Парк, Флориан Маньене

Трансляцию можно смотреть на странице Francetv culturebox в Facebook.

21:00

«Кавалер розы», опера Рихарда Штрауса

Венская опера, 1994 год

Дирижер — Карлос Клайбер, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Фелисити Лотт, Анне Софи фон Оттер, Барбара Бонней, Курт Молль

Театр показывает эталонную запись культовой для Вены и одной из самых исполняемых комических опер. За дирижерским пультом — Карлос Клайбер, один из лучших интерпретаторов «Кавалера розы»: не случайно через год именно этим спектаклем он отметил свое 65-летие.

Запись на сайте театра доступна сутки.

Весь день

«Так поступают все женщины», опера Моцарта

Ла Скала, 2014 год

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Клаус Гут

В ролях: Мария Бенгтссон, Катя Драгоевич, Роландо Вильясон, Микеле Пертузи

Режиссеру Клаусу Гуту никакие аттракционы и перевоплощения не нужны: в лаконичном дизайнерском интерьере все перипетии сюжета случаются по мановению руки дона Альфонсо.

Спектакль на RaiPlay доступен месяц.





Концерты

17:00

Симфонический концерт: Бах, Гендель

Пермский театр оперы и балета

В программе: Иоганн Себастьян Бах — Бранденбургский концерт № 1 фа мажор, Концерт для гобоя, скрипки, струнных и бассо континуо до минор, Magnificat ре мажор; Георг Фридрих Гендель — Сюита № 1 фа мажор. Трансляция — на сайте театра.

21:00

Симфонический оркестр театра Лисеу

Каталонский дворец музыки

Дирижер — Хосеп Понс

В одном из самых необычных и красивых залов Европы сыграют «Весну священную» Стравинского. Трансляция — на странице зала в Facebook.

Берлинский филармонический оркестр: Бетховен

Берлинская филармония завершает пасхальный онлайн-фестиваль концертом музыки Бетховена — юбиляра 2020 года. Отдельные части из симфоний и концертов прозвучат под управлением Клаудио Аббадо, Саймона Рэттла, Даниэля Баренбойма, Николауса Арнонкура и Герберта фон Караяна. Нынешний шеф Берлинских филармоников Кирилл Петренко представит свою интерпретацию Симфонии № 7. Доступ в цифровой концертный зал по-прежнему бесплатный.

Перселл и Гендель: арии и оды

Фестиваль Misteria Paschalia, 2018 год

Dunedin Consort, дирижер — Джон Батт

Солисты — Иэн Бостридж, Флир Вин

Пасхальный фестиваль старинной музыки в Кракове завершается концертом крупнейшего шотландского барочного ансамбля Dunedin Consort и большой программой английской музыки. Трансляция — на странице фестиваля в Facebook.

21:30

Кристиан Санс и его трио

Парижская филармония

Американский джазовый пианист Кристиан Санс со своим трио исполняет композиции Эрролла Гарнера. Трансляция — на сайте филармонии.

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