Что ловить в сети 9 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Фальстаф», опера Верди

Метрополитен-опера, 2013 год

Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Роберт Карсен

В ролях: Амброджо Маэстри, Лизетт Оропеса, Анжела Мид, Стефани Блайт и Франко Вассалло

Амброджо Маэстри первый раз спел Фальстафа, когда ему было всего 30. С тех пор эта партия стала его коронной. Большой и обаятельный, сегодня Маэстри — один из главных Фальстафов мира, он исполнял эту роль больше двухсот раз. В постановке Роберта Карсена его герой оказывается в Англии 50-х годов прошлого века.

Видео на сайте театра доступно до 1:30 следующих суток.

17:30

«Страсти по Матфею» И.С. Баха в постановке Джона Ноймайера

Гамбургский балет

В октябре 2017 года Концертный зал имени Чайковского не смог вместить всех желающих увидеть хрестоматийный опус живого классика. Ноймайер поставил спектакль в 1981 году, но о нем до сих пор говорят практически со священным трепетом. «Страсти» решены в стилистике средневековой мистерии, многие мизансцены заимствованы из религиозной живописи и скульптуры. Со дня премьеры и до 2005 года Ноймайер сам исполнял партию Иисуса Христа. В спектакле из Фестшпильхауса в Баден-Бадене, запись которого выложил Гамбургский балет, он вышел в этой роли в последний раз.

Не забудьте, что на том же сайте во вкладке Гамбургской оперы до 10 апреля доступны «Страсти по Матфею» в постановке Ромео Кастеллуччи. Наверняка выбор труппы Ноймайера, только начинающей трансляции, не случаен.

Доступно 48 часов на сайте театра.

19:00

«Саломея», опера Штрауса

«Новая опера», 2020 год

Дирижер — Ян Латам-Кёниг, режиссер — Екатерина Одегова

В ролях: Елена Стихина, Артем Гарнов, Дмитрий Пьянов, Маргарита Некрасова

Этот спектакль стал одним из наиболее значительных событий в московской оперной жизни последних пяти лет. В январе этого года титульную партию исполнила потрясающая Елена Стихина — солистка Мариинского театра и одна из самых ярких восходящих звезд на мировом оперном небосклоне. После триумфа в «Медее» Керубини прошлым летом в Зальцбурге она спела Ярославну в «Князе Игоре» в Париже в паре с Ильдаром Абдразаковым. К сожалению, серия показов оперы Бородина была прервана забастовками в Париже, а теперь из-за коронавируса под сомнением дебют Елены Стихиной в «Огненном ангеле» Прокофьева на сцене Мариинки. Так что пока будем смотреть и слушать ее в записи.

Трансляция — на сайте театра.

21:00

«Парсифаль», опера Вагнера

Венская опера, 2015 год

Дирижер — Адам Фишер, режиссер — Кристина Милиц

В ролях: Йохан Бота, Михаэль Фолле, Ангела Деноке, Райан Спидо, Боаз Дэниел

Сейчас в Венской опере идет новая постановка «Парсифаля», сделанная в 2017 году Алвисом Херманисом. Наверняка многие предпочли бы увидеть ее. Однако театр предлагает пересмотреть спектакль Кристины Милиц, в котором за десять лет выступили многие величайшие певцы нашего времени, а за пультом стояли первоклассные дирижеры. Не исключение и запись 2015 года, где в главной роли уже, увы, покойный Йохан Бота.

Смотрите здесь.

«Лючия ди Ламмермур», опера Доницетти

Римская опера, 2015 год

Дирижер — Роберто Аббадо, режиссер — Лука Ронкони

В ролях: Марко Кариа, Джессика Пратт, Стефано Секко

Баварская опера только что закончила показ своей «Лючии» с Дианой Дамрау в главной роли. Теперь в одной из сложнейших партий бельканто можно послушать звезду молодого поколения Джессику Пратт. 29 марта она должна была выступить в зале Чайковского, но увы. При благополучном раскладе мы услышим сопрано, в чьей творческой биографии около 120 ролей на сценах 85 театров мира, в Москве в начале сентября.

Видео доступно на сайте театра до 12 апреля включительно.

Концерты

13:00

Берлинская государственная капелла, Даниэль Баренбойм

Брукнер, симфонии №№ 4–6

За время карантина все могли убедиться, что Даниэль Баренбойм — выдающийся интерпретатор Вагнера, Бетховена и Брамса. На этой неделе в его исполнении можно переслушать симфоническое наследие еще одного немецкого мастера — Антона Брукнера.

Видео доступно сутки на сайте Берлинской государственной оперы.

19:00

Максим Рубцов (флейта), Екатерина Айзенштадт (фортепиано)

Прямая трансляция из концертного зала «Зарядье»

Наряду с произведениями зарубежной и русской классики (Пуленк, Рахманинов, Гречанинов, Лядов, Римский-Корсаков, Вайнберг, Щедрин) в концерте прозвучит премьера сочинения Михаила Плетнева, в коллективе которого — Российском национальном оркестре — Максим Рубцов работает с 1999 года.

Трансляция — на сайте «Зарядья».

Александр Лазарев, Сергей Крылов, Энрико Диндо, Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Концертный зал имени П.И. Чайковского

В программе — Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса и «Празднества Рима» Респиги. И это тот случай, когда «Празднества» — действительно празднества. Стоит посмотреть и ради крупных планов, и ради энергетики молодежного оркестра, помноженной на вулканический темперамент Александра Лазарева. Запись концерта от 14 ноября 2019 года.

Смотрите на сайте Московской филармонии.

21:00

Дрезденская государственная капелла, Герберт Блумстедт, Лейф Ове Андснес

Концертхаус (Дортмунд)

Брамс, Концерт для фортепиано с оркестром № 1

Это запись с концерта, состоявшегося в ноябре 2018 года. Наблюдать за пультом 91-летнего Блумстедта — само по себе огромное удовольствие: его невероятная сила духа, артистизм, мастерство и мудрость покоряют до глубины души.

Трансляция — на странице концертного зала в Facebook.

21:30

«Frank Zappa — 200 Motels». Концерт-трибьют

Парижская филармония, 2018 год

Шоу по мотивам сюрреалистического фильма Фрэнка Заппы. Участвуют Филармонический оркестр Страсбурга, «Перкуссионисты Страсбурга» и еще с десяток солистов.

Трансляция — на сайте филармонии.

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