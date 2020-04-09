Что ловить в сети 9 апреля

Фотография: от cabinets of curiosities к конвейеру — и обратно
Кирилл Кобрин для Рижской фотобиеннале — 20209 апреля 2020264
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Фальстаф», опера Верди
Метрополитен-опера, 2013 год
Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Роберт Карсен
В ролях: Амброджо Маэстри, Лизетт Оропеса, Анжела Мид, Стефани Блайт и Франко Вассалло
Амброджо Маэстри первый раз спел Фальстафа, когда ему было всего 30. С тех пор эта партия стала его коронной. Большой и обаятельный, сегодня Маэстри — один из главных Фальстафов мира, он исполнял эту роль больше двухсот раз. В постановке Роберта Карсена его герой оказывается в Англии 50-х годов прошлого века.
Видео на сайте театра доступно до 1:30 следующих суток.
«Страсти по Матфею» И.С. Баха в постановке Джона Ноймайера
Гамбургский балет
В октябре 2017 года Концертный зал имени Чайковского не смог вместить всех желающих увидеть хрестоматийный опус живого классика. Ноймайер поставил спектакль в 1981 году, но о нем до сих пор говорят практически со священным трепетом. «Страсти» решены в стилистике средневековой мистерии, многие мизансцены заимствованы из религиозной живописи и скульптуры. Со дня премьеры и до 2005 года Ноймайер сам исполнял партию Иисуса Христа. В спектакле из Фестшпильхауса в Баден-Бадене, запись которого выложил Гамбургский балет, он вышел в этой роли в последний раз.
Не забудьте, что на том же сайте во вкладке Гамбургской оперы до 10 апреля доступны «Страсти по Матфею» в постановке Ромео Кастеллуччи. Наверняка выбор труппы Ноймайера, только начинающей трансляции, не случаен.
Доступно 48 часов на сайте театра.
«Саломея», опера Штрауса
«Новая опера», 2020 год
Дирижер — Ян Латам-Кёниг, режиссер — Екатерина Одегова
В ролях: Елена Стихина, Артем Гарнов, Дмитрий Пьянов, Маргарита Некрасова
Этот спектакль стал одним из наиболее значительных событий в московской оперной жизни последних пяти лет. В январе этого года титульную партию исполнила потрясающая Елена Стихина — солистка Мариинского театра и одна из самых ярких восходящих звезд на мировом оперном небосклоне. После триумфа в «Медее» Керубини прошлым летом в Зальцбурге она спела Ярославну в «Князе Игоре» в Париже в паре с Ильдаром Абдразаковым. К сожалению, серия показов оперы Бородина была прервана забастовками в Париже, а теперь из-за коронавируса под сомнением дебют Елены Стихиной в «Огненном ангеле» Прокофьева на сцене Мариинки. Так что пока будем смотреть и слушать ее в записи.
Трансляция — на сайте театра.
«Парсифаль», опера Вагнера
Венская опера, 2015 год
Дирижер — Адам Фишер, режиссер — Кристина Милиц
В ролях: Йохан Бота, Михаэль Фолле, Ангела Деноке, Райан Спидо, Боаз Дэниел
Сейчас в Венской опере идет новая постановка «Парсифаля», сделанная в 2017 году Алвисом Херманисом. Наверняка многие предпочли бы увидеть ее. Однако театр предлагает пересмотреть спектакль Кристины Милиц, в котором за десять лет выступили многие величайшие певцы нашего времени, а за пультом стояли первоклассные дирижеры. Не исключение и запись 2015 года, где в главной роли уже, увы, покойный Йохан Бота.
Смотрите здесь.
«Лючия ди Ламмермур», опера Доницетти
Римская опера, 2015 год
Дирижер — Роберто Аббадо, режиссер — Лука Ронкони
В ролях: Марко Кариа, Джессика Пратт, Стефано Секко
Баварская опера только что закончила показ своей «Лючии» с Дианой Дамрау в главной роли. Теперь в одной из сложнейших партий бельканто можно послушать звезду молодого поколения Джессику Пратт. 29 марта она должна была выступить в зале Чайковского, но увы. При благополучном раскладе мы услышим сопрано, в чьей творческой биографии около 120 ролей на сценах 85 театров мира, в Москве в начале сентября.
Видео доступно на сайте театра до 12 апреля включительно.
Берлинская государственная капелла, Даниэль Баренбойм
Брукнер, симфонии №№ 4–6
За время карантина все могли убедиться, что Даниэль Баренбойм — выдающийся интерпретатор Вагнера, Бетховена и Брамса. На этой неделе в его исполнении можно переслушать симфоническое наследие еще одного немецкого мастера — Антона Брукнера.
Видео доступно сутки на сайте Берлинской государственной оперы.
Максим Рубцов (флейта), Екатерина Айзенштадт (фортепиано)
Прямая трансляция из концертного зала «Зарядье»
Наряду с произведениями зарубежной и русской классики (Пуленк, Рахманинов, Гречанинов, Лядов, Римский-Корсаков, Вайнберг, Щедрин) в концерте прозвучит премьера сочинения Михаила Плетнева, в коллективе которого — Российском национальном оркестре — Максим Рубцов работает с 1999 года.
Трансляция — на сайте «Зарядья».
Александр Лазарев, Сергей Крылов, Энрико Диндо, Российский национальный молодежный симфонический оркестр
Концертный зал имени П.И. Чайковского
В программе — Концерт для скрипки и виолончели с оркестром Брамса и «Празднества Рима» Респиги. И это тот случай, когда «Празднества» — действительно празднества. Стоит посмотреть и ради крупных планов, и ради энергетики молодежного оркестра, помноженной на вулканический темперамент Александра Лазарева. Запись концерта от 14 ноября 2019 года.
Смотрите на сайте Московской филармонии.
Дрезденская государственная капелла, Герберт Блумстедт, Лейф Ове Андснес
Концертхаус (Дортмунд)
Брамс, Концерт для фортепиано с оркестром № 1
Это запись с концерта, состоявшегося в ноябре 2018 года. Наблюдать за пультом 91-летнего Блумстедта — само по себе огромное удовольствие: его невероятная сила духа, артистизм, мастерство и мудрость покоряют до глубины души.
Трансляция — на странице концертного зала в Facebook.
«Frank Zappa — 200 Motels». Концерт-трибьют
Парижская филармония, 2018 год
Шоу по мотивам сюрреалистического фильма Фрэнка Заппы. Участвуют Филармонический оркестр Страсбурга, «Перкуссионисты Страсбурга» и еще с десяток солистов.
Трансляция — на сайте филармонии.
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