Что ловить в сети 7 апреля

«Принц Борнейский»
Болгарский поэт и издатель Георги Борисов о Владимире Шарове7 апреля 2020125
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Аида», опера Верди
Метрополитен-опера, 2018 год
Дирижер — Никола Луизотти, режиссер — Соня Фриселл
В ролях: Анна Нетребко, Анита Рачвелишвили, Александр Антоненко, Куинн Келси, Дмитрий Белосельский
Грандиозная костюмная постановка держится в репертуаре театра больше тридцати лет. Монументальные декорации в египетском духе, эффектные шествия, балетные сцены и, конечно, звездные солисты. Примечательно, что в итальянской опере на главной американской сцене в главных ролях трое «наших» (ладно, Антоненко — рижанин, но все же). Уникальность этого каста — не только голоса, но и мощнейшие темпераменты: одно противостояние Нетребко — Рачвелишвили чего стоит!
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.
«Борис Годунов», опера Мусоргского
Большой театр, 2019 год
Дирижер — Туган Сохиев, режиссер — Леонид Баратов
В ролях: Михаил Казаков, Максим Пастер, Денис Макаров, Тимофей Дубовицкий, Агунда Кулаева
Только подумайте: спектакль поставлен в 1948 году. Три послевоенных года Большой работал над тем, чтобы выпустить роскошную костюмную, в парче и золоте, оперу о Смутном времени. Спектакль делали титаны: дирижер Николай Голованов, режиссер Леонид Баратов, художник Федор Федоровский и хореограф Леонид Лавровский. Спектакль видел (и не раз) Сталин, постановочная группа и пятеро солистов были удостоены Сталинской премии.
Спектакль-легенду, спектакль-музей Большой театр восстановил в 2011 году — к открытию Исторической сцены после реставрации. Правда, сезон открывал тогда не «Борис», а опера «Руслан и Людмила» в постановке Чернякова, быстро исчезнувшая из репертуара. А исторический спектакль, эталонный образец советского «большого стиля», на Исторической сцене вновь прижился. Трудно сказать, что сильнее изменилось со временем: сценография или режиссура. Однако и сегодня, когда занавес открывается, нарядный зал Большого аплодирует.
Смотрите на официальном YouTube-канале театра.
«Ромео и Джульетта», балет Прокофьева в постановке Леонида Лавровского
Мариинский театр, 2018 год
Дирижер — Борис Грузин
Уникальная возможность увидеть в легендарном спектакле за один вечер три состава солистов: Виктория Терешкина танцует Джульетту-девочку, Анастасия Матвиенко встречается с Ромео на балконе, а Олеся Новикова умирает. Ромео — Евгений Иванченко, Андрей Ермаков и Игорь Колб; Меркуцио — Алексей Тимофеев и Александр Сергеев; Тибальд — Дмитрий Пыхачов и Данила Корсунцев. Это запись спектакля, посвященного 80-летию балетного педагога, заслуженного деятеля искусств России профессора Геннадия Селюцкого.
Смотрите на сайте медиавещания театра.
«Приключения лисички-плутовки», опера Яначека
Венская государственная опера, 2016 год
Дирижер — Томаш Нетопил, режиссер — Отто Шенк
В ролях: Шен Райсс, Хьюна Ко, Роман Трекель, Донна Эллен
Отто Шенк дебютировал в Венской опере в 1964 году оперой Яначека «Енуфа». Ровно через 50 лет он вернулся на сцену знаменитого театра как признанный мастер с другой оперой Яначека — «Приключениями лисички-плутовки». Больше всего она напоминает спектакль старшего современника Шенка — Вальтера Фельзенштейна, чья знаменитая постановка «Лисички» появилась в Берлине в 1956 году. Те же костюмированные лисы, барсуки, курицы, собаки и другие представители фауны. Посмотрите с детьми: скорее всего, им спектакль 84-летнего Отто Шенка, как и венской публике, очень понравится.
Смотрите здесь.
«La Passione» — «Страсти по Матфею» И.С. Баха в постановке Ромео Кастеллуччи
Гамбургская опера, 2016 год
Дирижер — Кент Нагано, Евангелист — Иэн Бостридж
Оппозиция старому доброму театру, которым изобилует сегодняшняя афиша, — «Страсти по Матфею» Баха в постановке Ромео Кастеллуччи. Спектакль, который наверняка видели все поклонники режиссера и многие любители барокко, спектакль, о котором продолжают спорить и высказывать прямо противоположные мнения, лучше увидеть своими глазами. Но определенно можно сказать, что Кастеллуччи умеет выбирать партнеров и собирать лучшие музыкальные силы.
Доступно на сайте театра до 20 апреля.
«Вильгельм Телль», опера Россини
Фестиваль Россини в Пезаро, 2013 год
Дирижер — Микеле Мариотти, режиссер — Грэм Вик
В ролях: Никола Алаймо, Хуан Диего Флорес, Симоне Альбергини, Аманда Форсайт
Доступно до 7 июля на Operavision.
«Стиффелио», опера Верди
Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2017 год
Дирижер — Гильермо Гарсия Кальво, режиссер — Грэм Вик
В ролях: Лучано Ганчи, Мария Кацарава, Франческо Ландольфи, Джованни Сала
Смотрите на сайте фестиваля.
«Лючия ди Ламмермур», опера Доницетти
Баварская опера, 2015 год
Дирижер — Кирилл Петренко, режиссер — Барбара Высоцка
В ролях: Диана Дамрау, Далибор Йенис, Павол Бреслик, Эмануэле д'Агуанно
Доступно до полудня 8 апреля на сайте театра.
Берлинская государственная капелла, Даниэль Баренбойм
Брамс, симфонии № 3 и № 4
Концерт состоялся в Буэнос-Айресе. Запись на сайте Берлинской государственной оперы доступна сутки.
Оркестр Баварского радио и Марис Янсонс
Концертный зал имени П.И. Чайковского, 2018 год
Бетховен, симфония № 3 («Героическая»)
Московская филармония вспоминает Мариса Янсонса и показывает второе отделение концерта, состоявшегося 17 мая 2018 года, когда великий дирижер приехал в Москву со своим великим мюнхенским оркестром. Трансляция — на сайте филармонии.
Александр Рудин (виолончель), Андрей Гугнин (фортепиано) и Елена Корженевич (скрипка)
Прямая трансляция из концертного зала «Зарядье»
В условиях строгих карантинных мер «Зарядью» удалось возвратиться к режиму прямых онлайн-трансляций. Герои первой камерной программы прекрасны, как и их репертуар. В программе — Сонаты для виолончели и фортепиано Прокофьева и Дебюсси, а также Элегическое трио Рахманинова. Смотрите в прямом эфире на сайте «Зарядья».
Барочный ансамбль Orpheus
Стокгольмский концертный зал
Два инструментальных концерта Карла Филиппа Эмануэля Баха в образцовом исполнении. Ансамбль ведет клавесинист Лука Гульельми, солист — Йоханнес Ростамо (виолончель). Смотрите на странице концертного зала в Facebook.
Les Arts Florissants, Уильям Кристи
Парижская филармония, 2015 год
В программе из сочинений Филидора, Шарпантье, Мондонвиля и Рамо Уильям Кристи выстраивает диалог между театральной и духовной музыкой. Смотрите на сайте филармонии.
«Чума и воля». Лекция Сергея Ходнева
Онлайн-лекция искусствоведа и музыкального критика Сергея Ходнева о том, как историю мирового театра меняли массовые эпидемии прошлого, и о том, почему некоторые формы музыкального искусства в соответствующие тревожные моменты становились особенно востребованными.
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