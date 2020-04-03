Что ловить в сети 4 и 5 апреля

«Час места». 3 ноября 2016 года
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть V3 апреля 2020343
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.
«Искатели жемчуга», опера Бизе
Метрополитен-опера, 2016 год
Дирижер — Джанандреа Нозеда, режиссер — Пенни Вулкок
В ролях: Диана Дамрау, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.
«Любовный напиток», опера Доницетти
Баварская опера
Дирижер — Франческо Ланцилотта, режиссер — Давид Бёш
Кто в главных партиях — пока непонятно. Адину в этом сезоне в Мюнхене поют Аида Гарифуллина и Притти Йенде.
Доступно до 18 апреля на сайте театра.
«Фиделио», опера Бетховена
Немецкая опера Берлина, 1963 год
Дирижер — Артур Ротер, режиссер — Густав Рудольф Селлнер
В ролях: Криста Людвиг, Лиза Отто, Джеймс Кинг, Йозеф Грайндль
Театр продолжает радовать старыми архивными записями. Эта съемка «Фиделио» была сделана во время «живого» спектакля в 1963 году. Доступно до 16:00 6 апреля.
Смотрите здесь.
«Марко Спада», балет Обера в постановке Пьера Лакотта
Большой театр, 2014 год
Дирижер — Алексей Богорад
В ролях: Дэвид Холберг, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Семен Чудин, Игорь Цвирко
Знаток старинной хореографии Пьер Лакотт сделал несколько версий этого забытого спектакля XIX века. Долгожданная и обсуждаемая премьера в Большом состоялась осенью 2013 года; сейчас нам покажут запись с образцовым составом солистов.
Трансляция — на YouTube-канале театра.
«Аттила», опера Верди
Ла Скала, 2018 год
Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Давиде Ливерморе
В ролях: Ильдар Абдразаков, Сайоа Эрнандес, Фабио Сартори, Джанлука Буратто
Смотрите здесь.
Берлинская государственная капелла, дирижер — Даниэль Баренбойм
Брамс: симфонии №№ 1–4
За прошедшие две недели все имели возможность убедиться, что Даниэль Баренбойм — выдающийся интерпретатор Вагнера. Теперь в программе трансляций — марафон из всех четырех симфоний Брамса. Во второй половине XIX века поклонники новатора Вагнера яростно конфликтовали с поклонниками консерватора Брамса: считалось, что обоих одновременно любить нельзя. Баренбойм явно не согласен.
Запись с концерта в Буэнос-Айресе, трансляция — на сайте Берлинской оперы.
Венский филармонический оркестр и Кристиан Тилеман
Золотой зал венского Музикферайна. Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.
«Макбет», опера Верди
Метрополитен-опера, 2011 год
Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Эдриан Ноубл
В ролях: Анна Нетребко, Джозеф Каллея, Желько Лучич, Рене Папе
Вряд ли в России еще остались опероманы, которые не видели этот спектакль. Для всех остальных — отличная возможность увидеть Анну Нетребко в одной из ее лучших ролей.
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.
«Так поступают все женщины», опера Моцарта
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дорис Дёрри
В ролях: Доротея Рёшман, Катарина Каммерлоер, Даниэла Бруэра, Ханно Мюллер-Брахман, Вернер Гура, Роман Трекель
Запись на сайте театра доступна сутки.
«Спящая красавица», балет Чайковского
Мариинский театр, 2015 год
Хореография Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева
Дирижер — Валерий Гергиев
В ролях: Алина Сомова, Владимир Шкляров, Кристина Шапран, Софья Иванова-Скобликова, Игорь Колб
Петербургский балет как он есть: лучшие традиции последних ста лет в интерпретации звезд нового поколения.
Запись на сайте медиавещания театра доступна до начала следующей трансляции.
«Messa da Requiem», балет Кристиана Шпука на музыку Верди
Цюрихский оперный театр
Дирижер — Фабио Луизи
Солисты-вокалисты: Красимира Стоянова, Вероника Симеони, Франческо Мели, Георг Цеппенфельд
Доступно до 11 апреля включительно на сайте театра.
«Электра», опера Рихарда Штрауса
Венская государственная опера, 2020 год
Дирижер — Семен Бычков, режиссер — Уве Эрик Лофенберг
В ролях: Вальтрауд Майер, Кристин Гёрке, Симон Шнайдер, Норберт Эрнст, Михаэль Фолле
Трансляция на сайте театра доступна сутки.
Дмитрий Маслеев (фортепиано)
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Сольный концерт Дмитрия Маслеева должен был быть показан в прямой трансляции из пустого зала Чайковского, но в связи с новыми карантинными мерами был экстренно записан. В программе много виртуозной музыки, в том числе сюита «Для фортепиано» Дебюсси, концертная сюита из балета «Щелкунчик» Чайковского — Плетнева и Сюита № 1 из музыки к «Перу Гюнту» Грига — Гинзбурга.
Трансляция — на сайте филармонии.
Реквием Верди
Лондонский симфонический оркестр
Дирижер — Джанандреа Нозеда
Солисты: Эрика Гримальди, Даниэла Барчеллона, Франческо Мели, Микеле Пертузи
Трансляция — на YouTube-канале оркестра.
Лондонский симфонический оркестр и Саймон Рэттл
Концерт из Люксембургской филармонии. Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.
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