 
3 апреля 2020Академическая музыкаМы идем к вам
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Что ловить в сети 4 и 5 апреля

Баренбойм vs Тилеман и не только

текст: Наталия Сурнина
Detailed_picture«Искатели жемчуга», Метрополитен-опера, 2016© Metropolitan Opera
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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно собирает из все разрастающегося мирового музыкального онлайн-пространства самое лучшее, интересное и любимое. Время везде указано московское.

4 апреля
Музыкальный театр
2:30

«Искатели жемчуга», опера Бизе
Метрополитен-опера, 2016 год
Дирижер — Джанандреа Нозеда, режиссер — Пенни Вулкок
В ролях: Диана Дамрау, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

13:00

«Любовный напиток», опера Доницетти
Баварская опера
Дирижер — Франческо Ланцилотта, режиссер — Давид Бёш
Кто в главных партиях — пока непонятно. Адину в этом сезоне в Мюнхене поют Аида Гарифуллина и Притти Йенде.
Доступно до 18 апреля на сайте театра.

16:00

«Фиделио», опера Бетховена
Немецкая опера Берлина, 1963 год
Дирижер — Артур Ротер, режиссер — Густав Рудольф Селлнер
В ролях: Криста Людвиг, Лиза Отто, Джеймс Кинг, Йозеф Грайндль
Театр продолжает радовать старыми архивными записями. Эта съемка «Фиделио» была сделана во время «живого» спектакля в 1963 году. Доступно до 16:00 6 апреля.
Смотрите здесь.

19:00

«Марко Спада», балет Обера в постановке Пьера Лакотта
Большой театр, 2014 год
Дирижер — Алексей Богорад
В ролях: Дэвид Холберг, Евгения Образцова, Ольга Смирнова, Семен Чудин, Игорь Цвирко
Знаток старинной хореографии Пьер Лакотт сделал несколько версий этого забытого спектакля XIX века. Долгожданная и обсуждаемая премьера в Большом состоялась осенью 2013 года; сейчас нам покажут запись с образцовым составом солистов.
Трансляция — на YouTube-канале театра.

Весь день

«Аттила», опера Верди
Ла Скала, 2018 год
Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Давиде Ливерморе
В ролях: Ильдар Абдразаков, Сайоа Эрнандес, Фабио Сартори, Джанлука Буратто
Смотрите здесь.

Концерты
13:00

Берлинская государственная капелла, дирижер — Даниэль Баренбойм
Брамс: симфонии №№ 1–4
За прошедшие две недели все имели возможность убедиться, что Даниэль Баренбойм — выдающийся интерпретатор Вагнера. Теперь в программе трансляций — марафон из всех четырех симфоний Брамса. Во второй половине XIX века поклонники новатора Вагнера яростно конфликтовали с поклонниками консерватора Брамса: считалось, что обоих одновременно любить нельзя. Баренбойм явно не согласен.
Запись с концерта в Буэнос-Айресе, трансляция — на сайте Берлинской оперы.

Венский филармонический оркестр и Кристиан Тилеман
Золотой зал венского Музикферайна. Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.

5 апреля
Музыкальный театр
2:30

«Макбет», опера Верди
Метрополитен-опера, 2011 год
Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Эдриан Ноубл
В ролях: Анна Нетребко, Джозеф Каллея, Желько Лучич, Рене Папе
Вряд ли в России еще остались опероманы, которые не видели этот спектакль. Для всех остальных — отличная возможность увидеть Анну Нетребко в одной из ее лучших ролей.
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

13:00

«Так поступают все женщины», опера Моцарта
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дорис Дёрри
В ролях: Доротея Рёшман, Катарина Каммерлоер, Даниэла Бруэра, Ханно Мюллер-Брахман, Вернер Гура, Роман Трекель
Запись на сайте театра доступна сутки.

19:00

«Спящая красавица», балет Чайковского
Мариинский театр, 2015 год
Хореография Мариуса Петипа в редакции Константина Сергеева
Дирижер — Валерий Гергиев
В ролях: Алина Сомова, Владимир Шкляров, Кристина Шапран, Софья Иванова-Скобликова, Игорь Колб
Петербургский балет как он есть: лучшие традиции последних ста лет в интерпретации звезд нового поколения.
Запись на сайте медиавещания театра доступна до начала следующей трансляции.

20:00

«Messa da Requiem», балет Кристиана Шпука на музыку Верди
Цюрихский оперный театр
Дирижер — Фабио Луизи
Солисты-вокалисты: Красимира Стоянова, Вероника Симеони, Франческо Мели, Георг Цеппенфельд
Доступно до 11 апреля включительно на сайте театра.

21:00

«Электра», опера Рихарда Штрауса
Венская государственная опера, 2020 год
Дирижер — Семен Бычков, режиссер — Уве Эрик Лофенберг
В ролях: Вальтрауд Майер, Кристин Гёрке, Симон Шнайдер, Норберт Эрнст, Михаэль Фолле
Трансляция на сайте театра доступна сутки.

Концерты
19:00

Дмитрий Маслеев (фортепиано)
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Сольный концерт Дмитрия Маслеева должен был быть показан в прямой трансляции из пустого зала Чайковского, но в связи с новыми карантинными мерами был экстренно записан. В программе много виртуозной музыки, в том числе сюита «Для фортепиано» Дебюсси, концертная сюита из балета «Щелкунчик» Чайковского — Плетнева и Сюита № 1 из музыки к «Перу Гюнту» Грига — Гинзбурга.
Трансляция — на сайте филармонии.

21:00

Реквием Верди
Лондонский симфонический оркестр
Дирижер — Джанандреа Нозеда
Солисты: Эрика Гримальди, Даниэла Барчеллона, Франческо Мели, Микеле Пертузи
Трансляция — на YouTube-канале оркестра.

Лондонский симфонический оркестр и Саймон Рэттл
Концерт из Люксембургской филармонии. Трансляция — на странице Эльбской филармонии в Facebook.

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