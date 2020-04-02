Что ловить в сети 2 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Никсон в Китае», опера Джона Адамса

Метрополитен-опера, 2011 год

Дирижер — Джон Адамс, режиссер — Питер Селларс

В ролях: Джеймс Маддалена, Роберт Брубэйкер, Кэтлин Ким, Дженис Келли, Расселл Браун

Когда Питер Селларс предложил для оперы сюжет о встрече Никсона и Мао Цзэдуна в Китае, Адамс подумал, что это шутка. Однако потом решил, что это возможность исследовать рождение мифа. Между реальной встречей политических лидеров и их встречей на сцене — всего 15 лет. В стихотворном либретто Элис Гудман звучат фразы из речей и поэзии Мао, высказываний и воспоминаний Никсона. Между премьерой «Никсона в Китае» и сегодняшним днем — больше 30 лет. Вопреки предсказаниям, первая опера классика американского минимализма не канула в Лету: она обошла многие сцены мира и стала началом долгого сотрудничества Адамса и Селларса.

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

13:00

«Лебединое озеро», балет Чайковского в постановке Патриса Барта

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм

В ролях: Штеффи Шерцер, Оливер Матц

Патрис Барт идет по классической канве Петипа—Иванова, но переосмысляет балет Чайковского в своем излюбленном направлении: психоанализ и русская история рубежа XIX–ХХ веков. В «Лебедином» действие происходит при дворе Николая II, а препятствием на пути к счастью становятся не злой волшебник или злой рок, а болезненные отношения Зигфрида с матерью и другом, выстроенные буквально по теории Фрейда.

Запись на сайте театра доступна сутки.

15:00

«Жар-птица», балет Дагласа Ли на музыку Стравинского

Театр балета Леонида Якобсона, 2018 год

Даглас Ли — в прошлом выдающийся танцовщик с мировым именем, а ныне постоянный приглашенный хореограф Штутгартского балета, развивающий принципы балетной неоклассики. «Господин Ли отказался от внешних фольклорных атрибутов русской сказки, будь то яркие перья райской птицы или кокошники заколдованных принцесс. Его история лапидарна и монохромна, действие происходит в каком-то темном лесу, где рассвет не наступит никогда, по которому блуждают темные тени приспешников Кощея, а он сам подманивает невинные жертвы золотыми яблоками» («Коммерсантъ»).

Трансляция пройдет на портале «Фонтанка.ру».

19:00

«Евгений Онегин», опера Чайковского

Мариинский театр, 2015 год

Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Алексей Степанюк

В ролях: Андрей Бондаренко, Екатерина Гончарова, Евгений Ахмедов, Екатерина Сергеева, Эдуард Цанга

Запись на сайте медиавещания театра доступна до начала следующей трансляции.

«Стиффелио», опера Верди

«Новая опера», 2020 год

Дирижер — Александр Самоилэ, режиссер — Михаил Анестратенко

В ролях: Гектор Сандоваль, Марина Нерабеева, Анджей Белецкий, Станислав Мостовой

История о женатом священнике, прощающем неверную супругу, была для Италии середины XIX века нонсенсом. По требованию цензуры Верди не раз вносил изменения, превратив, например, пастора Стиффелио в сектанта-проповедника. Сочинение долгое время пребывало в забвении и лишь в конце 1960-х годов вернулось на сцену.

19 января 2020 года «Новая опера» представила российскую премьеру оперы, предвосхитившей шедевры Верди 1850-х годов. Трансляция пройдет на сайте театра.

21:00

«Фиделио», опера Бетховена

Театр ан дер Вин, 2020 год

Дирижер — Манфред Хонек, режиссер — Кристоф Вальц

В ролях: Эрик Катлер, Николь Шевалье, Габор Брец, Кристоф Фишессер, Мелисса Пети

Недавняя премьера «Фиделио» в Театре ан дер Вин, приуроченная к 250-летию со дня рождения Бетховена, уже вошла в историю: из-за пандемии коронавируса она прошла в телевизионном формате — 20 марта спектакль по национальному телевидению ORF посмотрело около 380 тысяч зрителей. Постановка привлекает внимание оригинальным пространственным решением, сценографию разработало берлинское архитектурное бюро Barkow Leibinger. Режиссером стал австрийский актер Кристоф Вальц — дважды лауреат «Оскара» за роли второго плана в фильмах Квентина Тарантино («Джанго освобожденный» и «Бесславные ублюдки»).

Всему миру «Фиделио» покажет Medici.tv.

«Пер Гюнт», балет Эдварда Клюга на музыку Грига

Венская государственная опера, 2018 год

Дирижер — Саймон Хьюитт

В ролях: Якоб Фейферлик, Эно Печи, Жолт Торок, Франциска Холлинек

«Пер Гюнт» был показан в России в 2016 году на фестивале Dance Open в Санкт-Петербурге: его исполнял балет Марибора, более 15 лет успешно работающий под руководством Клюга. Сразу после премьеры (2015) спектакль вошел в категорию must see, и в дальнейшем хореограф перенес его на сцены Латвийской оперы, Венской оперы и Новосибирского театра оперы и балета.

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

21:30

«Матильда ди Шабран», опера Россини

Фестиваль Россини в Пезаро, 2012 год

Дирижер — Микеле Мариотти, режиссер — Марио Мартоне

В ролях: Ольга Перетятько, Анна Горячёва, Марко Филиппо Романо, Хуан Диего Флорес

Очередной раритет от Фестиваля Россини. «Отвратительное либретто и недурная музыка» — так отзывались об опере современники. Премьерой в Риме дирижировал Никколо Паганини, друг композитора и поклонник его творчества. А после премьеры почитатели и противники Россини устроили на улице драку.

Хуан Диего Флорес исполняет партию женоненавистника и злодея Коррадина уже четверть века, со времен первой постановки этой оперы на фестивале в Пезаро в 1996 году. Но сдаваться в плен красавице Ольге Перетятько ему, наверное, легко и приятно.

Трансляция — на сайте фестиваля.

Весь день

«Манон Леско», опера Пуччини

Ла Скала, 2019 год

Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Дэвид Паунтни

В ролях: Мария Хосе Сири, Роберто Ароника, Массимо Кавалетти, Карло Лепор

Спектакль на платформе Raiplay доступен месяц.

«Тристан и Изольда», опера Вагнера

Немецкая опера Берлина, 1993 год

Дирижер — Иржи Коут, режиссер — Гётц Фридрих

В ролях: Гвинет Джонс, Ханна Шварц, Рене Колло, Роберт Ллойд

Запись с живого спектакля в NHK Hall в Токио в сентябре 1993 года. В главных партиях — титаны оперной сцены второй половины ХХ века и выдающиеся исполнители Вагнера.

Ссылка на запись — на главной странице сайта театра.

«Богема», опера Пуччини

Римская опера, 2015 год

Дирижер — Паоло Арривабени, режиссер — Давиде Ливерморе

В ролях: Серена Фарноккья, Абдалла Ласри, Роза Феола, Алессио Ардуни

Известный сюжет разворачивается фактически внутри картин импрессионистов — современников Пуччини: Винсента Ван Гога, Клода Моне и других. Условный безымянный художник сидит на сцене и «рисует» судьбы героев в реальном времени.

Смотрите здесь.

Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко выложил на сервисе Okko три балетных спектакля: «Серенаду» Баланчина, «Эсмеральду» в постановке Владимира Бурмейстера и «Жизель» в редакции нынешнего художественного руководителя балета театра Лорана Илера. Можно смотреть бесплатно.

«Бежар чествует Мориса» («Béjart fête Maurice»)

Béjart Ballet Lausanne

Нынешний худрук знаменитой труппы Жиль Роман поставил спектакль о творчестве легендарного хореографа: это фрагменты из разных балетов, составляющих золотой фонд Балета Мориса Бежара. Доступно на официальном сайте весь уикенд.





Концерты

16:30

Уральский академический филармонический оркестр и Вадим Холоденко (фортепиано)

Свердловская филармония

Еще один концерт к 250-летию со дня рождения Бетховена. В программе — Увертюра к балету «Творения Прометея», Концерт № 3 для фортепиано с оркестром и знаменитая Симфония № 5. За пультом — главный дирижер оркестра Дмитрий Лисс. Доступно на сайте филармонии.

17:00

Борис Березовский (фортепиано)

Пермская краевая филармония

В апреле 2017 года Борис Березовский играл в Перми сочинения Бетховена, Шопена, Бартока, де Фальи и Альбениса. Филармония предлагает вспомнить этот вечер. Трансляция — на сайте.

19:00

Дмитрий Хворостовский

Концертный зал имени П.И. Чайковского

Московская филармония вспоминает Дмитрия Хворостовского и один из его незабываемых концертов: он отличался от обычных выступлений оперных звезд тем, что прошел без симфонического оркестра. В ансамбле с хором «Мастера хорового пения» под управлением Льва Конторовича выдающийся певец исполнил музыку Чеснокова, Чайковского и Беллини. Запись 2013 года, трансляция — на сайте филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

«Московское трио»

Малый зал Московской консерватории

Александр Бондурянский (фортепиано), Владимир Иванов (скрипка) и Михаил Уткин (виолончель) играют трио Гайдна, Бетховена и Рахманинова. Концерт к 120-летию со дня открытия Малого зала консерватории (2018). Трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.

Домашний концерт Сергея Жилина

Музыкант сыграет в прямом эфире и ответит на вопросы читателей «Фонтанки.ру».

«Hope@Home» — Дэниэл Хоуп

Известный британский скрипач-виртуоз Дэниэл Хоуп каждый вечер в 19:00 играет маленький домашний концерт с трансляцией на YouTube-канале Deutsche Grammophon.

20:00

Баварская опера, камерный концерт

Бах, Мусоргский, Доницетти, Тома, Пендерецкий. Трансляция — на сайте театра.

21:00

Оркестр лейпцигского Гевандхауса, Андрис Нелсонс, Ефим Бронфман

Эльбская филармония проводит ежевечерние трансляции концертов из лучших залов Европы на своей странице в Facebook. На очереди — запись концерта из Дортмунда.

21:30

Лондонский симфонический оркестр

Дирижер — Валерий Гергиев, солистка — Жанин Янсен (скрипка)

С 2007 по 2017 год Гергиев возглавлял прославленный британский оркестр. В трансляции можно послушать одну из нетривиальных программ: наряду с Первой симфонией Брамса прозвучат Первая симфония и Первый скрипичный концерт польского классика ХХ века Кароля Шимановского. Трансляции оркестра проходят на его YouTube-канале.

Пьер Анри: «Месса для настоящего времени» и «Grand remix»

Парижская филармония, 2016 год

Запись одного из последних прижизненных концертов французского композитора Пьера Анри — одного из пионеров конкретной и электронной музыки. За год до своей смерти 88-летний Анри участвовал в создании оригинальной программы для Парижской филармонии, в центре — его знаменитая «Месса для настоящего времени» (та самая, где звучит композиция «Psyché Rock», ставшая основой музыкальной темы мультсериала «Футурама»). Это хореографический вечер: «Мессу» еще в 1967 году поставил Морис Бежар, за год до студенческих волнений выпустивший на сцену героев эпохи — «джинсовую интеллектуальную орду»; хореограф Эрве Робб, для которого эта премьера стала центральным событием ХХ века, сделал ремикс на новую музыку Пьера Анри. Трансляция — на сайте филармонии.

Концертный зал «Зарядье» открыл архив трансляций: можно переслушать выступления Ильдара Абдразакова, Асмик Григорян, Йена Бостриджа, Томаса Хэмпсона, Эндрю Гудвина и многих других. Если вы кусали локти, что пропустили концерт Антона Батагова или «Персимфанса», — вам тоже сюда.

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