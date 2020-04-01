Что ловить в сети 1 апреля

«Час места». 21 августа 2016 года
Премьера видеопроекта Ивана Николаева, Алены Старостиной и Павла Пряжко. Часть III1 апреля 2020318
В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.
«Севильский цирюльник», опера Россини
Метрополитен-опера, 24 марта 2007 года
Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Бартлетт Шер
В ролях: Петер Маттеи, Джойс Дидонато, Хуан Диего Флорес, Джон Дель Карло, Джон Релья
Наконец можно отвлечься от грандиозных полотен Вагнера и просто посмотреть комическую оперу с первоклассным составом солистов. Отличный вариант для 1 апреля в карантине. Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.
«Трубадур», опера Верди
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Филипп Штёцль
В ролях: Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Гастон Риверо, Марина Пруденская
Трансляция на сайте театра доступна 24 часа.
«Баядерка», балет Минкуса в постановке Алексея Мирошниченко
Пермский театр оперы и балета
Дирижер — Артем Абашев
В ролях: Полина Булдакова, Сергей Крекер, Булган Рэнцэндорж, Габриэл Лопес, Герман Стариков
1 апреля пермская «Баядерка» должна была быть показана на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска»: у спектакля восемь номинаций на главную театральную премию страны. Теперь не остается ничего другого, как утешаться записью — спасибо театру за такую возможность.
Один из самых обсуждаемых балетных спектаклей прошлого сезона поставил главный балетмейстер Пермского театра Алексей Мирошниченко. «Он восстановил хореографию Петипа и его советских редакторов Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани, приспособил ее к миниатюрной пермской сцене и тщательно все отрепетировал. Но от предшественников, презиравших “непонятную” пантомиму и отказывавшихся от нее ради героизации и виртуозности танца, работу Мирошниченко отличают мимические сцены — они воспроизведены настолько скрупулезно и осмысленно, что кажутся гораздо более подробными. На крошечной сцене в Перми возник тот Большой театр, которого сегодня не увидишь в Москве», — писала «Российская газета».
Трансляция — на сайте театра.
«Царская невеста», опера Римского-Корсакова
Большой театр
Дирижер — Туган Сохиев, режиссер — Юлия Певзнер
В ролях: Ольга Селиверстова, Эльчин Азизов, Агунда Кулаева, Станислав Трофимов, Илья Селиванов, Роман Муравицкий
В этом спектакле все как положено: сарафаны, кокошники и сценография в духе монументальной театральной живописи прошлого века.
Трансляция — на официальном YouTube-канале театра.
«Самсон и Далила», опера Сен-Санса
Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Яннис Коккос
В ролях: Екатерина Семенчук, Грегори Кунде
Запись на сайте медиавещания Мариинского театра доступна до следующей трансляции.
«Риголетто», опера Верди
«Новая опера»
Дирижер — Александр Самоилэ, режиссер — Ральф Лянгбака
В ролях: Анджей Белецкий, Александра Богданова, Ксения Нестеренко, Полина Шамаева
Трансляция — на сайте театра.
«Борис Годунов», опера Мусоргского
Самарский театр оперы и балета
Дирижер — Виктор Куликов, режиссер — Нина Чусова
Оперой «Борис Годунов» 1 июня 1931 года Самарский театр открыл первый сезон. Через восемьдесят лет шедевр Мусоргского вновь появился в репертуаре. Трансляцию можно посмотреть на сайте театра.
Академия русского балета им. А.Я. Вагановой
Проект Russian Seasons предлагает посмотреть государственный экзамен по классическому танцу из петербургской балетной академии, возглавляемой Николаем Цискаридзе.
«Женщина без тени», опера Рихарда Штрауса
Венская государственная опера, 25 мая 2019 года
Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Венсан Уге
В ролях: Стивен Гульд, Камилла Нилунд, Нина Стемме, Эвелин Херлициус, Вольфганг Кох
Режиссер Венсан Уге знаком нам по недавней премьере «Дидоны и Энея» в Большом театре, и, кажется, откровений ждать от него не стоит. Зато музыкальная часть спектакля — истинная радость для поклонников оперного творчества Рихарда Штрауса.
Запись на сайте театра доступна 24 часа.
«Макбет», опера Верди
Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2006 год
Дирижер — Бруно Бартолетти, режиссер — Лилиана Кавани
В ролях: Лео Нуччи, Сильви Валейр, Энрико Иори
Запись на сайте театра доступна 24 часа.
«Похищение из сераля», опера Моцарта
Ла Скала, 2017 год
Дирижер — Зубин Мета, режиссер — Джорджо Стрелер
В ролях: Леннеке Руйтен, Сабин Девье, Мауро Петер, Максимилиан Шмит
Отличный пример того, что бывают счастливые спектакли-долгожители. Эту оперу Моцарта великий итальянский режиссер Джорджо Стрелер впервые поставил в 1965 году на летнем фестивале в Зальцбурге, где за пультом стоял Зубин Мета. Вскоре спектакль перенесли на сцену Ла Скала, и уже больше полувека постановка остается в репертуаре. За дирижерским пультом — как и 52 года назад — Зубин Мета. Что само по себе поразительно.
Видео размещено на платформе Raiplay (ищите по названию), регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.
«Отелло», опера Верди
Немецкая опера Берлина, 1962 год
Дирижер — Джузеппе Патане, режиссер — Ханс-Петер Леман
В ролях: Рената Тебальди, Зиглинда Вагнер, Ханс Байрер, Уильям Дули, Марио Феррара
Немецкая опера продолжает открывать архивы и делиться старыми видеозаписями. Эта — черно-белая, с великой Ренатой Тебальди в роли Дездемоны — не раз издавалась на DVD, но в ближайшие пару дней ее можно посмотреть совершенно бесплатно.
Ссылка на запись — на главной странице сайта театра.
Опера Комик делает царский подарок любителям барокко и открывает на этой неделе доступ к четырем операм.
«Влюбленный Геркулес» Франческо Кавалли: волшебство на сцене создали Валери Лезор и Кристиан Эк, в оркестровой яме — Рафаэль Пишон и его ансамбль Pygmalion. Это волшебно, не пропустите!
«Миранда» — спектакль Кэти Митчелл и Рафаэля Пишона по мотивам «Бури» Шекспира на музыку Генри Пёрселла.
«Алкиона» Марена Маре: раритет поставила Луиза Моати, за музыкальную часть отвечает лично Жорди Саваль — тот самый, благодаря которому музыка Марена Маре зазвучала в фильме «Все утра мира».
Обещаны также «Венецианские празднества» Андре Кампра. Все оперы в изумительном музыкальном и театральном качестве, с великолепными солистами.
Национальная опера в Варшаве выложила записи своих спектаклей, в том числе несколько опер польского классика Станислава Монюшко, о которых мы никогда не слышали.
Ансамбль «Мдзлевари» (Грузия)
Свердловская филармония
Слушаем церковные песнопения (с XII века до наших дней), народные песни Грузии, инструментальные наигрыши и лирические песни. Доступно на сайте филармонии.
Юан Шэн (орган) и Яо Бовэнь (сона)
Пермская краевая филармония
Органистка Юан Шэн, преподавательница класса органа в Пекинской консерватории, выступает со своей соотечественницей Яо Бовэнь — исполнительницей на соне́, традиционном китайском деревянном духовом инструменте, похожем на гобой. В программе — китайская традиционная музыка, сочинения И.С. Баха, Видора, Листа, Мендельсона и современных французских композиторов-органистов.
Трансляция — на сайте филармонии.
Рахманиновские дни
Концертный зал имени П.И. Чайковского
В начале апреля Московская филармония традиционно проводит фестиваль «Дни Рахманинова» и, несмотря на карантин, отметит день рождения Сергея Васильевича в Виртуальном концертном зале. В рамках «Домашнего сезона» будет показана программа, составленная из двух разных концертов. В первом отделении прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Дениса Мацуева и Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского. Во втором «Симфонические танцы» представит Национальный филармонический оркестр России во главе с Владимиром Спиваковым. Запись от 1 апреля 2018 года и от 4 февраля 2016 года.
Трансляция — на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».
Концертный симфонический оркестр Московской консерватории и Михаил Воскресенский
Большой зал Московской консерватории
Даже в период карантина мир не забывает праздновать 250-летие со дня рождения Бетховена. Выдающийся музыкант и педагог, профессор консерватории Михаил Воскресенский играет Фортепианные концерты № 1 и № 3, а также Фантазию для фортепиано, хора и оркестра. Оркестром консерватории дирижирует Анатолий Левин.
Запись концерта от 14 ноября 2018 года. Программа и трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.
Оркестр Тонхалле (Цюрих)
Пятая симфония П.И. Чайковского
Дирижер — Пааво Ярви
Запись концерта, состоявшегося в Большом зале Венского концертхауса 16 января 2020 года. Трансляция — в Facebook. Концертхаус обещает ежевечерние трансляции в 21:00 по Москве.
Мужской хор Leoni (Канада). «Translations» Эрикса Эшенвалдса
Прямая трансляция концерта
Известный канадский коллектив выступит под управлением дирижера Итана Сперри. Он представит сочинение современного латвийского композитора Эрикса Эшенвалдса с нового альбома, выпущенного на лейбле Naxos. Каждую музыкальную онлайн-премьеру хор обещает сопровождать визуальным рядом; на этот раз будет представлено видео известного ванкуверского художника Тико Керра. Трансляция — на официальном YouTube-канале.
Сегодня день рождения Сергея Рахманинова. Послушайте редкую запись Концерта для фортепиано с оркестром № 3 в исполнении Вэна Клайберна, не вошедшую в дискографию пианиста. Концерт состоялся в июле 1966 года в Тэнглвуде, раритет опубликован на сайте Бостонского симфонического оркестра.
Кроме того, прекрасный немецкий пианист Игорь Левит каждый день в 21:00 по Москве играет домашний мини-концерт, который транслирует в своем твиттере, а французский баритон Марк Мойон по вечерам поет средневековые песни на своей страничке в Facebook.
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