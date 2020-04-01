Что ловить в сети 1 апреля

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Севильский цирюльник», опера Россини

Метрополитен-опера, 24 марта 2007 года

Дирижер — Маурицио Бенини, режиссер — Бартлетт Шер

В ролях: Петер Маттеи, Джойс Дидонато, Хуан Диего Флорес, Джон Дель Карло, Джон Релья

Наконец можно отвлечься от грандиозных полотен Вагнера и просто посмотреть комическую оперу с первоклассным составом солистов. Отличный вариант для 1 апреля в карантине. Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

14:00

«Трубадур», опера Верди

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Филипп Штёцль

В ролях: Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Гастон Риверо, Марина Пруденская

Трансляция на сайте театра доступна 24 часа.

17:00

«Баядерка», балет Минкуса в постановке Алексея Мирошниченко

Пермский театр оперы и балета

Дирижер — Артем Абашев

В ролях: Полина Булдакова, Сергей Крекер, Булган Рэнцэндорж, Габриэл Лопес, Герман Стариков

1 апреля пермская «Баядерка» должна была быть показана на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска»: у спектакля восемь номинаций на главную театральную премию страны. Теперь не остается ничего другого, как утешаться записью — спасибо театру за такую возможность.

Один из самых обсуждаемых балетных спектаклей прошлого сезона поставил главный балетмейстер Пермского театра Алексей Мирошниченко. «Он восстановил хореографию Петипа и его советских редакторов Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани, приспособил ее к миниатюрной пермской сцене и тщательно все отрепетировал. Но от предшественников, презиравших “непонятную” пантомиму и отказывавшихся от нее ради героизации и виртуозности танца, работу Мирошниченко отличают мимические сцены — они воспроизведены настолько скрупулезно и осмысленно, что кажутся гораздо более подробными. На крошечной сцене в Перми возник тот Большой театр, которого сегодня не увидишь в Москве», — писала «Российская газета».

Трансляция — на сайте театра.

19:00

«Царская невеста», опера Римского-Корсакова

Большой театр

Дирижер — Туган Сохиев, режиссер — Юлия Певзнер

В ролях: Ольга Селиверстова, Эльчин Азизов, Агунда Кулаева, Станислав Трофимов, Илья Селиванов, Роман Муравицкий

В этом спектакле все как положено: сарафаны, кокошники и сценография в духе монументальной театральной живописи прошлого века.

Трансляция — на официальном YouTube-канале театра.

«Самсон и Далила», опера Сен-Санса

Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Яннис Коккос

В ролях: Екатерина Семенчук, Грегори Кунде

Запись на сайте медиавещания Мариинского театра доступна до следующей трансляции.

«Риголетто», опера Верди

«Новая опера»

Дирижер — Александр Самоилэ, режиссер — Ральф Лянгбака

В ролях: Анджей Белецкий, Александра Богданова, Ксения Нестеренко, Полина Шамаева

Трансляция — на сайте театра.

19:30

«Борис Годунов», опера Мусоргского

Самарский театр оперы и балета

Дирижер — Виктор Куликов, режиссер­ — Нина Чусова

Оперой «Борис Годунов» 1 июня 1931 года Самарский театр открыл первый сезон. Через восемьдесят лет шедевр Мусоргского вновь появился в репертуаре. Трансляцию можно посмотреть на сайте театра.

20:00

Академия русского балета им. А.Я. Вагановой

Проект Russian Seasons предлагает посмотреть государственный экзамен по классическому танцу из петербургской балетной академии, возглавляемой Николаем Цискаридзе.

22:00

«Женщина без тени», опера Рихарда Штрауса

Венская государственная опера, 25 мая 2019 года

Дирижер — Кристиан Тилеман, режиссер — Венсан Уге

В ролях: Стивен Гульд, Камилла Нилунд, Нина Стемме, Эвелин Херлициус, Вольфганг Кох

Режиссер Венсан Уге знаком нам по недавней премьере «Дидоны и Энея» в Большом театре, и, кажется, откровений ждать от него не стоит. Зато музыкальная часть спектакля — истинная радость для поклонников оперного творчества Рихарда Штрауса.

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

«Макбет», опера Верди

Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2006 год

Дирижер — Бруно Бартолетти, режиссер — Лилиана Кавани

В ролях: Лео Нуччи, Сильви Валейр, Энрико Иори

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

«Похищение из сераля», опера Моцарта

Ла Скала, 2017 год

Дирижер — Зубин Мета, режиссер — Джорджо Стрелер

В ролях: Леннеке Руйтен, Сабин Девье, Мауро Петер, Максимилиан Шмит

Отличный пример того, что бывают счастливые спектакли-долгожители. Эту оперу Моцарта великий итальянский режиссер Джорджо Стрелер впервые поставил в 1965 году на летнем фестивале в Зальцбурге, где за пультом стоял Зубин Мета. Вскоре спектакль перенесли на сцену Ла Скала, и уже больше полувека постановка остается в репертуаре. За дирижерским пультом — как и 52 года назад — Зубин Мета. Что само по себе поразительно.

Видео размещено на платформе Raiplay (ищите по названию), регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.

«Отелло», опера Верди

Немецкая опера Берлина, 1962 год

Дирижер — Джузеппе Патане, режиссер — Ханс-Петер Леман

В ролях: Рената Тебальди, Зиглинда Вагнер, Ханс Байрер, Уильям Дули, Марио Феррара

Немецкая опера продолжает открывать архивы и делиться старыми видеозаписями. Эта — черно-белая, с великой Ренатой Тебальди в роли Дездемоны — не раз издавалась на DVD, но в ближайшие пару дней ее можно посмотреть совершенно бесплатно.

Ссылка на запись — на главной странице сайта театра.

Опера Комик делает царский подарок любителям барокко и открывает на этой неделе доступ к четырем операм.

«Влюбленный Геркулес» Франческо Кавалли: волшебство на сцене создали Валери Лезор и Кристиан Эк, в оркестровой яме — Рафаэль Пишон и его ансамбль Pygmalion. Это волшебно, не пропустите!

«Миранда» — спектакль Кэти Митчелл и Рафаэля Пишона по мотивам «Бури» Шекспира на музыку Генри Пёрселла.

«Алкиона» Марена Маре: раритет поставила Луиза Моати, за музыкальную часть отвечает лично Жорди Саваль — тот самый, благодаря которому музыка Марена Маре зазвучала в фильме «Все утра мира».

Обещаны также «Венецианские празднества» Андре Кампра. Все оперы в изумительном музыкальном и театральном качестве, с великолепными солистами.

Национальная опера в Варшаве выложила записи своих спектаклей, в том числе несколько опер польского классика Станислава Монюшко, о которых мы никогда не слышали.





Концерты

16:30

Ансамбль «Мдзлевари» (Грузия)

Свердловская филармония

Слушаем церковные песнопения (с XII века до наших дней), народные песни Грузии, инструментальные наигрыши и лирические песни. Доступно на сайте филармонии.

Юан Шэн (орган) и Яо Бовэнь (сона)

Пермская краевая филармония

Органистка Юан Шэн, преподавательница класса органа в Пекинской консерватории, выступает со своей соотечественницей Яо Бовэнь — исполнительницей на соне́, традиционном китайском деревянном духовом инструменте, похожем на гобой. В программе — китайская традиционная музыка, сочинения И.С. Баха, Видора, Листа, Мендельсона и современных французских композиторов-органистов.

Трансляция — на сайте филармонии.

19:00

Рахманиновские дни

Концертный зал имени П.И. Чайковского

В начале апреля Московская филармония традиционно проводит фестиваль «Дни Рахманинова» и, несмотря на карантин, отметит день рождения Сергея Васильевича в Виртуальном концертном зале. В рамках «Домашнего сезона» будет показана программа, составленная из двух разных концертов. В первом отделении прозвучит Второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Дениса Мацуева и Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова под управлением Александра Сладковского. Во втором «Симфонические танцы» представит Национальный филармонический оркестр России во главе с Владимиром Спиваковым. Запись от 1 апреля 2018 года и от 4 февраля 2016 года.

Трансляция — на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

Концертный симфонический оркестр Московской консерватории и Михаил Воскресенский

Большой зал Московской консерватории

Даже в период карантина мир не забывает праздновать 250-летие со дня рождения Бетховена. Выдающийся музыкант и педагог, профессор консерватории Михаил Воскресенский играет Фортепианные концерты № 1 и № 3, а также Фантазию для фортепиано, хора и оркестра. Оркестром консерватории дирижирует Анатолий Левин.

Запись концерта от 14 ноября 2018 года. Программа и трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.

21:00

Оркестр Тонхалле (Цюрих)

Пятая симфония П.И. Чайковского

Дирижер — Пааво Ярви

Запись концерта, состоявшегося в Большом зале Венского концертхауса 16 января 2020 года. Трансляция — в Facebook. Концертхаус обещает ежевечерние трансляции в 21:00 по Москве.

05:00 2 апреля

Мужской хор Leoni (Канада). «Translations» Эрикса Эшенвалдса

Прямая трансляция концерта

Известный канадский коллектив выступит под управлением дирижера Итана Сперри. Он представит сочинение современного латвийского композитора Эрикса Эшенвалдса с нового альбома, выпущенного на лейбле Naxos. Каждую музыкальную онлайн-премьеру хор обещает сопровождать визуальным рядом; на этот раз будет представлено видео известного ванкуверского художника Тико Керра. Трансляция — на официальном YouTube-канале.

Сегодня день рождения Сергея Рахманинова. Послушайте редкую запись Концерта для фортепиано с оркестром № 3 в исполнении Вэна Клайберна, не вошедшую в дискографию пианиста. Концерт состоялся в июле 1966 года в Тэнглвуде, раритет опубликован на сайте Бостонского симфонического оркестра.

Кроме того, прекрасный немецкий пианист Игорь Левит каждый день в 21:00 по Москве играет домашний мини-концерт, который транслирует в своем твиттере, а французский баритон Марк Мойон по вечерам поет средневековые песни на своей страничке в Facebook.

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