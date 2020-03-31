Что ловить в сети 31 марта

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Диалоги кармелиток», опера Пуленка

Метрополитен-опера, 11 мая 2010 года

Дирижер — Янник Незе-Сеген, режиссер — Джон Декстер

В ролях: Изабель Леонард, Адрианна Печонка, Эрин Морли, Карен Каргилл, Дэвид Портильо

В 1975 году Джон Декстер стал первым режиссером в художественном руководстве Мет и сыграл важную роль в реформировании репертуарной политики театра. Он поставил 14 новых спектаклей, включая «Лулу» Берга, «Билли Бадда» Бриттена, «Расцвет и падение города Махагони» Вайля и «Диалоги кармелиток» Пуленка. Спектакль ставился в 1977 году в условиях ограниченного бюджета, однако, как говорил Борис Покровский, стесненные условия должны не ограничивать, а, напротив, будить фантазию. Постановка жива до сих пор, правда, музыкальным качеством «Кармелиток» под управлением Незе-Сегена многие меломаны недовольны. Теперь можно проверить их правоту собственными ушами.

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток. А еще можно послушать подкаст на английском.

14:00

«Щелкунчик», балет Чайковского в постановке Патриса Барта

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм

В главных ролях: Надя Сайдакова, Владимир Малахов

Театр начинает сеансы повторного показа. Кто не успел, может посмотреть постановку «Щелкунчика», сделанную в 1999 году французским хореографом Патрисом Бартом. Кто уже посмотрел, тот знает, что там нет мышей, но есть тонны психоанализа, отсылки к русской истории рубежа XIX–ХХ веков и «русские революционеры», почему-то больше похожие на турок. Ради молодого Владимира Малахова точно стоит посмотреть.

Трансляция на сайте театра доступна 24 часа.

16:00

«Морозко», опера Красева

Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац

Этим спектаклем 21 ноября 1965 года открылся театр. Через 50 лет новую постановку сделали режиссер Владимир Акулов и дирижер Олег Белунцов. Трансляция — на портале «Культура.РФ».

17:00

Пермский театр оперы и балета — виртуальная экскурсия

Возможность зайти со служебного входа, пройти по закулисью, побывать в репетиционных классах и узнать об истории театра. Смотрите здесь.

19:00

«Медный всадник», балет Глиэра

Хореография — Ростислав Захаров, Юрий Смекалов, дирижер — Валерий Гергиев

В ролях: Владимир Шкляров, Виктория Терешкина, Данила Корсунцев, Екатерина Кондаурова

В 2016 году Мариинский театр вернул на сцену балет «Медный всадник» — известный образец советской хореодрамы. Постановку Ростислава Захарова адаптировал Юрий Смекалов: сохранив хореографическую конструкция спектакля, он актуализировал танцевальную технику. Сценографию сталинских времен решили не восстанавливать, а создали новую. Трансляция пройдет на сайте медиавещания театра.

«Садко», опера Римского-Корсакова

«Геликон-опера»

Дирижер — Владимир Понькин, режиссер — Дмитрий Бертман

В ролях: Игорь Морозов, Ирина Рейнард, Ксения Лисанская, Вадим Волков, Михаил Гужов, Максим Пастер, Алексей Исаев

Первая премьера «Геликона» после возвращения театра в родной дом на Большой Никитской и первая постановка в зале имени Стравинского. Трансляция — на YouTube-канале театра.

«Театр, который не соединяет людей»

Институт театра. Образовательный проект фестиваля «Золотая маска»

Участники: Семен Александровский, Вася Березин, Федор Елютин, Вика Привалова

Трансляция пройдет на странице Электротеатра Станиславский «ВКонтакте».

20:00

«Звук превращается в образ: оперные режиссеры»

Лекция Алексея Парина, прямая трансляция в рамках цикла Театра на Малой Бронной. Смотрите в соцсетях и на официальном YouTube-канале театра.

21:00

«Сон Сципиона», драматическая серенада Моцарта

Театр Ла Фениче

Дирижер — Федерико Мария Сарделли, режиссер — Елена Барбалих

В ролях: Джузеппе Валентино Будза, Франческа Бонкомпаньи, Бернарда Бобро, Эмануэль д'Агуанно

Редко звучащее сочинение 15-летнего Моцарта на либретто Метастазио по Цицерону. Целиком при жизни композитора, вероятно, не исполнялось. Его вернули к жизни в 1979 году на Зальцбургском фестивале. Аллегорическое действо разворачивается в Северной Африке: к юному спящему Сципиону приходят Постоянство (Констанца) и Счастье (Фортуна), а также покойные предки Сципион Африканский и Эмилий Павел. Смотрите здесь.

22:00

«Любовный напиток», опера Доницетти

Венская государственная опера, 8 ноября 2018 года

Дирижер — Сперанца Скапуччи, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Аида Гарифуллина, Бенджамин Бернхайм, Орхан Ильдис, Паоло Румец, Мариам Батистелли. Запись на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

«Фиделио», опера Бетховена

Ла Скала, 2014 год

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дебора Уорнер

В ролях: Аня Кампе, Клаус Флориан Фогт, Петер Маттеи, Фальк Штрукман

Единственная опера юбиляра этого года — Людвига ван Бетховена — с выдающимися солистами. Must see. Видео размещено на платформе Raiplay (ищите по названию), регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.

«Тристан и Изольда», опера Вагнера

Римская опера, 27 ноября 2016 года

Дирижер — Даниэле Гатти, режиссер — Пьер Оди

В ролях: Андреас Шагер, Рейчел Николс, Джон Релье, Бретт Полегато, Мишель Бридт

Описание и ссылка — на сайте театра, запись доступна на платформе Raiplay в течение месяца.





Концерты

16:30

Уральский молодежный симфонический оркестр и Никита Борисоглебский

Свердловская филармония

Концерт для скрипки с оркестром Элгара и Пятая симфония Прокофьева прозвучат под управлением Алексея Богорада. Доступно на сайте филармонии.

«12 хоров» Александра Изосимова

Пермская краевая филармония

Мировая премьера сочинения современного петербургского композитора Александра Изосимова — «12 хоров» на стихи Ахматовой, Блока, Гете, Лермонтова, Кара-Дарвиша и Хлебникова — в исполнении Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии под управлением Владислава Новика. Трансляция — на сайте филармонии.

19:00

Жан-Кристоф Спинози и Российский национальный молодежный симфонический оркестр

Концертный зал имени П.И. Чайковского

Год назад темпераментный французский дирижер преподал самому молодому оркестру России «урок французского». Концерт, с успехом прошедший в Москве, а затем повторенный на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге, можно переслушать в записи. В программе — французские симфонические хиты: «Павана на смерть инфанты» и «Вальс» Равеля, Прелюд к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси и «Ученик чародея» Дюка. Трансляция — на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

Фаустас Латенас. Авторский вечер, часть вторая

Большой зал Московской консерватории

Это продолжение вчерашней записи — концерта с участием виолончелиста Давида Герингаса и Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина. Программа и трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.

Граф Муржа (скрипка) и Павел Домбровский (фортепиано)

Еврейский музей

Дуэт исполняет Сонату для скрипки и фортепиано Дебюсси и «Крейцерову сонату» Бетховена. Трансляция — на YouTube-канале музея.

Бостонский симфонический оркестр публикует плей-лист второй недели. Он посвящен выдающимся солистам, выступавшим с оркестром за последние 70 лет, и содержит уникальные аудиозаписи с фестиваля в Тэнглвуде. Это, например, запись Третьего фортепианного концерта Рахманинова в исполнении Вэна Клайберна, сделанная не в студии, а на концерте в июле 1966 года. А также две баховские программы с фестиваля 1957 года, Концерт для семи духовых инструментов, литавр, ударных и струнного оркестра Франка Мартена и мировая премьера Симфонии № 2 («Век тревог») Леонарда Бернстайна — автор за роялем, за пультом Сергей Кусевицкий (1947). Слушайте всю неделю на сайте оркестра.

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