Что ловить в сети 31 марта

Он остался в ХХ веке
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В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.
«Диалоги кармелиток», опера Пуленка
Метрополитен-опера, 11 мая 2010 года
Дирижер — Янник Незе-Сеген, режиссер — Джон Декстер
В ролях: Изабель Леонард, Адрианна Печонка, Эрин Морли, Карен Каргилл, Дэвид Портильо
В 1975 году Джон Декстер стал первым режиссером в художественном руководстве Мет и сыграл важную роль в реформировании репертуарной политики театра. Он поставил 14 новых спектаклей, включая «Лулу» Берга, «Билли Бадда» Бриттена, «Расцвет и падение города Махагони» Вайля и «Диалоги кармелиток» Пуленка. Спектакль ставился в 1977 году в условиях ограниченного бюджета, однако, как говорил Борис Покровский, стесненные условия должны не ограничивать, а, напротив, будить фантазию. Постановка жива до сих пор, правда, музыкальным качеством «Кармелиток» под управлением Незе-Сегена многие меломаны недовольны. Теперь можно проверить их правоту собственными ушами.
Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток. А еще можно послушать подкаст на английском.
«Щелкунчик», балет Чайковского в постановке Патриса Барта
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм
В главных ролях: Надя Сайдакова, Владимир Малахов
Театр начинает сеансы повторного показа. Кто не успел, может посмотреть постановку «Щелкунчика», сделанную в 1999 году французским хореографом Патрисом Бартом. Кто уже посмотрел, тот знает, что там нет мышей, но есть тонны психоанализа, отсылки к русской истории рубежа XIX–ХХ веков и «русские революционеры», почему-то больше похожие на турок. Ради молодого Владимира Малахова точно стоит посмотреть.
Трансляция на сайте театра доступна 24 часа.
«Морозко», опера Красева
Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац
Этим спектаклем 21 ноября 1965 года открылся театр. Через 50 лет новую постановку сделали режиссер Владимир Акулов и дирижер Олег Белунцов. Трансляция — на портале «Культура.РФ».
Пермский театр оперы и балета — виртуальная экскурсия
Возможность зайти со служебного входа, пройти по закулисью, побывать в репетиционных классах и узнать об истории театра. Смотрите здесь.
«Медный всадник», балет Глиэра
Хореография — Ростислав Захаров, Юрий Смекалов, дирижер — Валерий Гергиев
В ролях: Владимир Шкляров, Виктория Терешкина, Данила Корсунцев, Екатерина Кондаурова
В 2016 году Мариинский театр вернул на сцену балет «Медный всадник» — известный образец советской хореодрамы. Постановку Ростислава Захарова адаптировал Юрий Смекалов: сохранив хореографическую конструкция спектакля, он актуализировал танцевальную технику. Сценографию сталинских времен решили не восстанавливать, а создали новую. Трансляция пройдет на сайте медиавещания театра.
«Садко», опера Римского-Корсакова
«Геликон-опера»
Дирижер — Владимир Понькин, режиссер — Дмитрий Бертман
В ролях: Игорь Морозов, Ирина Рейнард, Ксения Лисанская, Вадим Волков, Михаил Гужов, Максим Пастер, Алексей Исаев
Первая премьера «Геликона» после возвращения театра в родной дом на Большой Никитской и первая постановка в зале имени Стравинского. Трансляция — на YouTube-канале театра.
«Театр, который не соединяет людей»
Институт театра. Образовательный проект фестиваля «Золотая маска»
Участники: Семен Александровский, Вася Березин, Федор Елютин, Вика Привалова
Трансляция пройдет на странице Электротеатра Станиславский «ВКонтакте».
«Звук превращается в образ: оперные режиссеры»
Лекция Алексея Парина, прямая трансляция в рамках цикла Театра на Малой Бронной. Смотрите в соцсетях и на официальном YouTube-канале театра.
«Сон Сципиона», драматическая серенада Моцарта
Театр Ла Фениче
Дирижер — Федерико Мария Сарделли, режиссер — Елена Барбалих
В ролях: Джузеппе Валентино Будза, Франческа Бонкомпаньи, Бернарда Бобро, Эмануэль д'Агуанно
Редко звучащее сочинение 15-летнего Моцарта на либретто Метастазио по Цицерону. Целиком при жизни композитора, вероятно, не исполнялось. Его вернули к жизни в 1979 году на Зальцбургском фестивале. Аллегорическое действо разворачивается в Северной Африке: к юному спящему Сципиону приходят Постоянство (Констанца) и Счастье (Фортуна), а также покойные предки Сципион Африканский и Эмилий Павел. Смотрите здесь.
«Любовный напиток», опера Доницетти
Венская государственная опера, 8 ноября 2018 года
Дирижер — Сперанца Скапуччи, режиссер — Отто Шенк
В ролях: Аида Гарифуллина, Бенджамин Бернхайм, Орхан Ильдис, Паоло Румец, Мариам Батистелли. Запись на сайте театра доступна 24 часа.
«Фиделио», опера Бетховена
Ла Скала, 2014 год
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дебора Уорнер
В ролях: Аня Кампе, Клаус Флориан Фогт, Петер Маттеи, Фальк Штрукман
Единственная опера юбиляра этого года — Людвига ван Бетховена — с выдающимися солистами. Must see. Видео размещено на платформе Raiplay (ищите по названию), регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.
«Тристан и Изольда», опера Вагнера
Римская опера, 27 ноября 2016 года
Дирижер — Даниэле Гатти, режиссер — Пьер Оди
В ролях: Андреас Шагер, Рейчел Николс, Джон Релье, Бретт Полегато, Мишель Бридт
Описание и ссылка — на сайте театра, запись доступна на платформе Raiplay в течение месяца.
Уральский молодежный симфонический оркестр и Никита Борисоглебский
Свердловская филармония
Концерт для скрипки с оркестром Элгара и Пятая симфония Прокофьева прозвучат под управлением Алексея Богорада. Доступно на сайте филармонии.
«12 хоров» Александра Изосимова
Пермская краевая филармония
Мировая премьера сочинения современного петербургского композитора Александра Изосимова — «12 хоров» на стихи Ахматовой, Блока, Гете, Лермонтова, Кара-Дарвиша и Хлебникова — в исполнении Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии под управлением Владислава Новика. Трансляция — на сайте филармонии.
Жан-Кристоф Спинози и Российский национальный молодежный симфонический оркестр
Концертный зал имени П.И. Чайковского
Год назад темпераментный французский дирижер преподал самому молодому оркестру России «урок французского». Концерт, с успехом прошедший в Москве, а затем повторенный на фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге, можно переслушать в записи. В программе — французские симфонические хиты: «Павана на смерть инфанты» и «Вальс» Равеля, Прелюд к «Послеполуденному отдыху фавна» Дебюсси и «Ученик чародея» Дюка. Трансляция — на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».
Фаустас Латенас. Авторский вечер, часть вторая
Большой зал Московской консерватории
Это продолжение вчерашней записи — концерта с участием виолончелиста Давида Герингаса и Концертного симфонического оркестра Московской консерватории под управлением Анатолия Левина. Программа и трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.
Граф Муржа (скрипка) и Павел Домбровский (фортепиано)
Еврейский музей
Дуэт исполняет Сонату для скрипки и фортепиано Дебюсси и «Крейцерову сонату» Бетховена. Трансляция — на YouTube-канале музея.
Бостонский симфонический оркестр публикует плей-лист второй недели. Он посвящен выдающимся солистам, выступавшим с оркестром за последние 70 лет, и содержит уникальные аудиозаписи с фестиваля в Тэнглвуде. Это, например, запись Третьего фортепианного концерта Рахманинова в исполнении Вэна Клайберна, сделанная не в студии, а на концерте в июле 1966 года. А также две баховские программы с фестиваля 1957 года, Концерт для семи духовых инструментов, литавр, ударных и струнного оркестра Франка Мартена и мировая премьера Симфонии № 2 («Век тревог») Леонарда Бернстайна — автор за роялем, за пультом Сергей Кусевицкий (1947). Слушайте всю неделю на сайте оркестра.
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