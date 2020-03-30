Что ловить в сети 30 марта

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

2:30

«Тангейзер», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 31 октября 2015 года

Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Эва-Мария Вестбрук, Мишель ДеЯнг, Петер Маттеи, Йохан Бота

Финальный аккорд «Недели Вагнера» в Мет — роскошная костюмная постановка «Тангейзера», которая жива с 1977 года. Для тех, кто любит старый добрый оперный театр, когда хорошо поют и просто красиво.

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток. С 2:30 31 марта можно начинать смотреть «Диалоги кармелиток» Пуленка.

14:00

«Царская невеста», опера Римского-Корсакова

Берлинская государственная опера, 2013 год

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Дмитрий Черняков

В ролях: Ольга Перетятько, Анита Рачвелишвили, Йоханнес Мартин Кренцле, Анатолий Кочерга

Это третья постановка Чернякова в Берлинской опере. Хороший повод пересмотреть (и, возможно, переоценить) спектакль семилетней давности.

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

19:00

«Сверлийцы», оперный сериал

Электротеатр Станиславский

Эпизод V: Владимир Раннев

Режиссер — Борис Юхананов

Заключительный эпизод самого масштабного российского проекта в области современной оперы последних лет. Трансляция — на странице Электротеатра «ВКонтакте».

20:30

«Лебединое озеро», балет Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева

Парижская национальная опера

Дирижер — Валерий Овсянников

В ролях: Леонор Болак, Жермен Луве, Франсуа Алю

Трансляцию проведет France.tv на своей странице в Facebook.

22:00

«Свадьба Фигаро», опера Моцарта

Венская государственная опера, 28 июня 2016 года

Дирижер — Корнелиус Майстер, режиссер — Жан-Луи Мартиноти

В ролях: Лука Пизарони, Рэйчел Уиллис-Соренсен, Валентина Нафорница, Алессио Ардиту, Марианна Кребасса

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

«Сила судьбы», опера Верди

Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2011 год

Дирижер — Джанлуиджи Джельметти, режиссер — Стефано Пода

В ролях: Димитра Теодоссиу, Владимир Стоянов, Акилес Мачадо, Мариана Пенчева, Роберто Скандуцци

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

22:30

«Кир в Вавилоне», опера Россини

Фестиваль Россини в Пезаро, 2012 год

Дирижер — Уилл Кратчфилд, режиссер — Давиде Ливерморе

В ролях: Майкл Спайрс, Джессика Пратт, Эва Подлесь

Если жизнь войдет в прежнее русло, то в обозримом будущем мы можем услышать в Москве и Майкла Спайрса, и Джессику Пратт. А пока остается полюбоваться на них в записи и послушать малоизвестную оперу Россини. Трансляция — на сайте фестиваля.

Весь день

«Трубадур», опера Верди

Ла Скала, 2014 год

Дирижер — Даниэле Рустиони, режиссер — Уго де Ана

В ролях: Марсело Альварес, Мария Агреста, Франко Вассалло, Екатерина Семенчук

Видео размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.

«Прусская сказка», опера-буффа Бориса Блахера

Немецкая опера Берлина, 1974 год

Дирижер — Каспар Рихтер, режиссер — Винфрид Бауэрнфайнд

В архивах берлинской Немецкой оперы много интересного и неожиданного — просто пещера Али-Бабы для любителей оперных раритетов.

Доступно на сайте театра до 31 марта.

«Волшебная флейта», опера Моцарта

Нидерландский театр оперы и балета

Дирижер — Марк Альбрехт, режиссер — Саймон Макберни

В ролях: Максимилиан Шмит, Ириде Мартинес, Бриндли Шерратт, Кристина Ландшамер, Томас Олиманс

Посмотреть спектакль можно на YouTube-канале театра.





Концерты

14:00

«Звездный мальчик»

Концертный зал имени П.И. Чайковского

На время строгого карантина Московская филармония начинает дневные трансляции записей популярных детских программ. Одна из них — «Сказки с оркестром». «Звездного мальчика» Оскара Уайльда читают Марина Александрова и Игорь Петренко с музыкальными иллюстрациями из музыки Элгара, Холста и Олега Пайбердина. За пультом оркестра Московской филармонии — Игорь Манашеров.

Трансляция — на сайте филармонии.

16:30

Хор любителей пения города Екатеринбурга

Специальная запись концерта «без публики» от 26 марта 2020 года

Под управлением Андрея Старикова хор любителей пения исполнит большую программу, куда вошли фрагменты из опер Верди и Перселла, классика русской и зарубежной хоровой музыки, народные и эстрадные песни. Доступно на сайте Свердловской филармонии.

17:00

Оркестр Пермского театра оперы и балета

Концерт симфонической музыки. В программе — Чайковский и Брамс

Дирижер — Артем Абашев

Посмотреть и послушать, как живет оркестр Пермского оперного театра «после Курентзиса», можно на официальном сайте.

Russian Saxophone Quartet

Пермская краевая филармония

Выпускники Гнесинки играют популярную программу — от Баха и Моцарта до Прокофьева, Дженкинса и Манчини. Трансляция — на сайте филармонии.

19:00

Валентин Урюпин (кларнет), Максим Емельянычев (фортепиано) и Александр Рамм (виолончель)

Концертный зал имени П.И. Чайковского

После объявления дополнительных карантинных мер Московская филармония экстренно записала несколько программ, запланированных для прямых трансляций в рамках «Домашнего сезона». Три превосходных молодых музыканта играют Бруха и Брамса, комментирует Артем Варгафтик.

Трансляцию можно смотреть на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

Фаустас Латенас. Авторский вечер

Большой зал Московской консерватории

Консерватория тоже переходит на записи. Авторский вечер Фаустаса Латенаса — интересный выбор. В концерте, состоявшемся 20 сентября 2018 года, приняли участие виолончелист Давид Герингас, Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением Анатолия Левина и другие. Программа и трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.

Симфонический оркестр Мариинского театра

Дирижер — Валерий Гергиев

В программе: П.И. Чайковский — симфонии № 2 и № 5

Если вы пропустили сентябрьский марафон Гергиева в «Зарядье», где за сутки прозвучали все симфонии Чайковского, стоит послушать их в записи на сайте медиавещания Мариинского театра.

Трио Даниила Крамера и Антон Румянцев (саксофон)

Большой зал «Зарядья»

Джазовый вечер можно себе устроить благодаря трансляции на сайте «Зарядья».

21:00

«Acoustic Afternoons»

Pacific Opera (Виктория, США)

Американская оперная компания проводит коротенькие полуденные концерты: артисты выходят в эфир прямо из дома, чтобы поделиться музыкой, которая кажется им созвучной моменту. Сегодня сопрано Элисон Макхарди поет английские народные песни. Смотрите здесь.

22:15

Понедельничный концерт (Montagskonzert)

Прямая трансляция из Баварской оперы

Адела Захария, Юлия Фишер, Юрий Выскубенко и другие

Баварская опера держится и продолжает трансляции живых концертов по понедельникам. На этот раз в смешанную программу вошли сцены из «Коппелии» в хореографии Ролана Пети и «Щелкунчика» в хореографии Василия Вайнонена и Джона Ноймайера. За оперную часть отвечает Адела Захария, которая споет под рояль арии Пуччини, Гуно, Беллини. Скрипачка Юлия Фишер и пианистка Татьяна Черничка сыграют сочинения Чайковского и Грига.

Смотрите на сайте театра; видео будет доступно две недели.

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