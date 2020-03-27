Что ловить в сети 28–29 марта

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

Музыкальный театр

28 марта

2:30

«Гибель богов», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 11 февраля 2012 года

Дирижер — Фабио Луизи, режиссер — Робер Лепаж

В ролях: Дебора Войт, Вальтрауд Майер, Венди Брин Хармер, Джей Хантер Моррис, Эрик Оуэнс, Ханс-Петер Кёниг

Четвертая, заключительная, часть тетралогии «Кольцо нибелунга». Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток. С 2:30 Мет продолжает «Неделю Вагнера» постановкой «Нюрнбергских мейстерзингеров».

12:00

«Петя и волк», симфоническая сказка Прокофьева

Мариинский театр, 2016 год

Дирижер — Валерий Гергиев, чтец — Константин Хабенский

Смотреть здесь.

14:00

«Парсифаль», опера Вагнера

Баварская опера

Дирижер — Франц Вельзер-Мёст, режиссер — Пьер Оди

В ролях: Йонас Кауфман, Нина Стемме, Рене Папе, Кристиан Герхаер, Вольфганг Кох

Запись на сайте театра будет доступна до 11 апреля.

«Макбет», опера Верди

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Гарри Купфер

В ролях: Пласидо Доминго, Анна Нетребко, Кванчул Юн, Фабио Сартори

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

17:00

«Сильфида», балет Левенсхольда

Пермский театр оперы и балета

Балетмейстер-постановщик — Ксения Тер-Степанова

Трансляция — на сайте театра.

19:00

«Князь Игорь», опера Бородина

Московский театр «Новая опера»

Дирижер — Василий Валитов, режиссер — Юрий Александров

В ролях: Сергей Мурзаев, Марина Нерабеева, Артем Голубев, Евгений Ставинский, Владимир Кудашев, Юлия Меннибаева

Трансляция — на сайте театра.

«Спящая красавица», балет Чайковского

Большой театр

Хореография Мариуса Петипа, редакция Юрия Григоровича

Дирижер — Василий Синайский

В ролях: Светлана Захарова, Дэвид Холберг, Мария Аллаш, Алексей Лопаревич

Трансляция — на YouTube-канале театра.

21:00

«Гибель богов», опера Вагнера

Венская государственная опера, 20 января 2019 года

Дирижер — Алекс Кобер, режиссер — Свен-Эрик Бехтольф

В ролях: Стивен Гулд, Ирен Теорин, Анна Габлер, Фальк Штрукман, Вальтрауд Майер

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

22:00

«Аида», опера Верди

Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2011 год

Дирижер — Антонио Фольяни, режиссер — Джозеф Франкони Ли

В ролях: Сюзанна Бранчини, Марианна Пенчева, Вальтер Фраккаро, Альберто Газале

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

«Эрмиона», опера Россини

Театр Сан-Карло (Неаполь)

Трансляция в Facebook

Весь день

«Конец игры» («Fin de partie»), опера Куртага

Ла Скала, 2018 год

Дирижер — Маркус Штенц, режиссер — Пьер Оди

В ролях: Фроде Ольсен, Хилари Саммерс, Леонардо Кортеллацци, Ли Мелроуз

Долгожданная премьера первой и единственной оперы 93-летнего Дьёрдя Куртага — одного из последних ныне живых классиков ХХ века. Видео будет размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.

«Моисей в Египте», опера Россини

Фестиваль Россини в Пезаро, 2011 год

Дирижер — Роберто Аббадо, режиссер — Грэм Вик

В ролях: Алекс Эспозито, Ольга Сендерская, Дмитрий Корчак, Соня Ганасси

Запись на сайте фестиваля доступна до 1:00 29 марта.

29 марта

2:30

«Нюрнбергские мейстерзингеры», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 13 декабря 2014 года

Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Анетте Даш, Михаэль Фолле, Йохан Бота, Пол Эпплби

Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток. С 2:30 Мет завершает «Неделю Вагнера» постановкой «Тангейзера».

12:00

«Конек-Горбунок», балет Щедрина

Мариинский театр

Хореограф — Алексей Ратманский, дирижер — Валерий Гергиев

В ролях: Владимир Шкляров, Алина Сомова, Владислав Шумаков

Смотрите на сайте медиавещания Мариинского театра.

14:00

«Манон», опера Массне

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Винсент Патерсон

В ролях: Анна Нетребко, Роландо Вильясон, Альфредо Даза, Кристоф Фишессер

Запись на сайте театра доступна сутки.

17:00

«Богема», опера Пуччини

Пермский театр оперы и балета

Музыкальный руководитель постановки — Теодор Курентзис, режиссер — Филипп Химмельманн

В ролях: Борис Рудак, Константин Сучков, Энхбат Тувшинжаргал, Гарри Агаджанян, Зарина Абаева, Ольга Попова

Трансляция — на сайте театра.

19:00

«Севильский цирюльник», опера Россини

Московский театр «Новая опера»

Дирижер — Феликс Коробов, режиссер — Элайджа Мошински

В ролях: Георгий Фараджев, Бруно Пратико, Кейт Линдсей, Игорь Головатенко, Владимир Кудашев

Трансляция — на сайте театра.

22:00

«Норма», опера Беллини

Бостонская лирическая опера

Дирижер — Дэвид Энгус, режиссер — Стефани Хэйви

В ролях: Елена Стихина, Джонатан Бёртон, Сандра Пик Эдди

Трансляция — на сайте театра.

«Ромео и Джульетта», опера Гуно

Венская государственная опера, 1 февраля 2017 года

Дирижер — Пласидо Доминго, режиссер — Юрген Флимм

В ролях: Аида Гарифуллина, Хуан Диего Флорес, Рахель Френкель, Рози Олдридж

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

«Путешествие в Реймс», опера Россини

Ла Скала, 2009 год

Дирижер — Оттавио Дантоне, режиссер — Лука Ронкони

В ролях: Патриция Чьофи, Даниэла Барчеллона, Хуан Франсиско Гател

Видео будет размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.

Весь уикенд

«Мертвый город», опера Корнгольда

Немецкая опера Берлина, 1983 год

Дирижер — Хайнрих Хольрайзер, режиссер — Гётц Фридрих

В ролях: Каран Армстронг, Джеймс Кинг, Маргит Нойбауер, Сильвия Гринберг

Запись на сайте театра доступна до 17 часов 29 марта.

«Страна улыбок», оперетта Легара

Цюрихский оперный театр

Видео — на сайте театра.

«Мадам Баттерфляй», опера Пуччини

Римская опера

Дирижер — Ив Абель, режиссер — Алекс Олле (La Fura dels Baus)

В ролях: Асмик Григорян, Анджело Виллари, Аллесио Ардуни, Анна Малавази, Анастасия Болдырева

Смотрите на сайте театра. Запись на платформе Raiplay доступна до 29 марта, регистрация бесплатная.

«Золотая маска» выложила восемь спектаклей на сервисе Okko. Среди них — балет «Дон Кихот» Минкуса в постановке Йохана Кобборга (Балет им. Леонида Якобсона) и опера «Чаадский» Александра Маноцкова в постановке Кирилла Серебренникова («Геликон-опера»).

28, 29 и 30 марта

19:00

«Сверлийцы», оперный сериал

Электротеатр Станиславский

Композиторы — Дмитрий Курляндский, Борис Филановский, Алексей Сюмак, Сергей Невский, Алексей Сысоев, Владимир Раннев

Режиссер — Борис Юхананов

Трансляция — на странице Электротеатра «ВКонтакте».

«Турандот», опера Пуччини

Театро Реал (Мадрид)

Дирижер — Никола Луизотти, режиссер — Роберт Уилсон

В ролях: Ирен Теорин, Грегори Кунде, Рауль Хименес

Ловите спектакль на France.tv, потому что «родные» трансляции из Мадрида на Россию не транслируются.





Концерты

28 марта

15:00

Транссибирский арт-фестиваль. «До новых встреч»

Прямая трансляция из Концертного зала имени А.М. Каца, Новосибирск

Новосибирский академический симфонический оркестр

Дирижер — Валентин Урюпин, солист — Вадим Репин (скрипка)

В программе: Концерт для скрипки с оркестром Глазунова, Симфония № 4 Прокофьева

Трансляция — на YouTube-канале Новосибирской филармонии.

16:30

Уральский академический филармонический оркестр и Сергей Крылов

Большой зал Свердловской филармонии

Дирижер — Дмитрий Лисс, дирижер и солист — Сергей Крылов

В программе: Россини, Паганини, Чайковский

Смотрите на сайте филармонии.

17:00

Дэн Форрест. «Requiem for the Living»

Пермская филармония, 1 февраля 2019 года

Исполняют камерный оркестр «Орфей», молодежный хор «Возрождение» (Нижний Новгород), хор Kama cantabile Пермского музыкального колледжа.

Смотрите здесь.

19:00

Николай Луганский (фортепиано), сольный концерт

Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

Ведущий — Ярослав Тимофеев

В программе: Бетховен, Франк

Трансляцию можно смотреть на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

Концерт-открытие фестиваля «Зарядье»

Оркестр Мариинского театра

Дирижер — Валерий Гергиев, солист — Александр Канторов

Смотрите на сайте медиавещания Мариинского театра.

21:00

Анна Винницкая (фортепиано)

Эльбская филармония, трансляция из Большого зала

29 марта

13:00

Как маленькие оркестры хотят стать большими

Детский концерт, Большой зал Свердловской филармонии

Уральский академический филармонический оркестр, дирижер — Алексей Доркин

В программе: фрагменты из сочинений разных эпох (от струнного квартета до большого симфонического оркестра), симфоническая сказка «Приключения Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна

Смотрите на сайте филармонии.

19:00

Павел Милюков (скрипка), Александр Рамм (виолончель), Филипп Копачевский (фортепиано)

Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

В программе: камерная музыка Чайковского и Франка

Концерт ведет Артем Варгафтик. Трансляцию можно смотреть на сайте Московской филармонии и в группе филармонии «ВКонтакте».

21:00

Лондонский симфонический оркестр

Дирижер — Саймон Рэттл

В программе: Пятая симфония Сибелиуса и Симфониетта Яначека

Трансляция — на YouTube-канале оркестра.

Не забывайте про аттракцион невиданной щедрости от Берлинской филармонии: до 31 марта можно зарегистрироваться и получить бесплатный доступ на месяц к виртуальному концертному залу — там потрясающие концерты, от списка которых голова идет кругом.

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