Что ловить в сети 26 марта

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно публикует расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

2:30

«Валькирия», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 14 мая 2011 года

Дирижер — Джеймс Ливайн, режиссер — Робер Лепаж

В ролях: Дебора Войт, Эва-Мария Вестбрук, Йонас Кауфман, Брин Тервел, Стефани Блайт, Ханс-Петер Кёниг

Можно представить, как ненавидели певцы Робера Лепажа за его визионерскую конструкцию, взаимодействовать с которой страшно даже со страховкой (при этом надо еще и петь сложнейшую музыку). Зато зрелище гарантированно захватывает дух, особенно когда на сцене такие фантастические солисты. Не пропустите вторую часть тетралогии Вагнера «Кольцо нибелунга».

Запись на сайте доступна до 1:30 следующих суток. С 2:30 27 марта можно начинать смотреть «Зигфрида».

10:30

«t 'M et variations...», балет Жиля Романа

Балет Бежара (Лозанна)

Знаменитая французская труппа тоже начала показы записей, правда, в основном не великого отца-основателя Мориса Бежара, а своего нынешнего худрука Жиля Романа. Первым покажут балет «t 'M et variations...» на музыку Ника Кейва и Уоррена Эллиса с живым саундтреком и двумя перкуссионистами, поставленный к 30-летию труппы.

Спектакли будут транслироваться на главной странице сайта.

14:00

«Лебединое озеро», балет Чайковского

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, хореография — Патрис Барт

В ролях: Штеффи Шерцер, Оливер Матц

Французский хореограф Патрис Барт идет по классической канве Петипа—Иванова, но переосмысляет балет Чайковского в своем излюбленном направлении: психоанализ и русская история рубежа XIX–ХХ веков (те же триггеры в его «Щелкунчике», показанном вчера). В «Лебедином» действие происходит при дворе Николая II, а препятствием на пути к счастью становятся не злой волшебник или злой рок, а болезненные отношения Зигфрида с матерью и другом, выстроенные буквально по теории Фрейда.

Запись на сайте театра доступна сутки.

Если не закрывать окно с плеером, то можно продолжать смотреть еще несколько дней.

15:00

Мини-концерт титулярного органиста Кафедрального собора Калининграда Евгения Авраменко

Прямая трансляция из собора

Самые популярные сочинения органного репертуара: от Токкаты и Фуги ре минор И.С. Баха до Токкаты из «Готической сюиты» Леона Боэльмана. Трансляция — на YouTube-канале собора.

16:30

Симфонический хор Свердловской филармонии

Прямая трансляция концерта в рамках проекта «#сфилармониейдома»

Под управлением дирижера Павла Цыганова прозвучит музыка русских композиторов. Доступно на сайте филармонии и на портале «Культура.рф».

17:00

«Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова / «Пир во время чумы» Кюи

Башкирский государственный театр оперы и балета

Прямая трансляция из Малого зала

Дирижер — Марат Ахмет-Зарипов, режиссер — Рустэм Галеев

Две части оперной пушкинианы в современном прочтении.

Трансляция — на YouTube-канале театра.

17:00

Вадим Репин и друзья

Транссибирский арт-фестиваль

Прямая трансляция концерта камерной музыки из Государственного концертного зала имени А.М. Каца (Новосибирск)

Команда Транссибирского арт-фестиваля быстро подстроилась под изменившиеся обстоятельства и перенесла большую часть программы онлайн. Вадим Репин (скрипка), Александр Бузлов (виолончель) и Андрей Коробейников (фортепиано) исполнят Фортепианное трио № 2 Брамса и трио № 2 для скрипки, виолончели и фортепиано «Памяти И.И. Соллертинского» Шостаковича. Трансляция — на YouTube-канале Новосибирской филармонии.

17:00

Бах. Органная музыка. Играет Константин Волостнов

Прямая трансляция из Прокофьевского зала Российского национального музея музыки

Молодой, но широко известный и активно концертирующий органист Константин Волостнов исполняет программу, посвященную 335-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. В программе — исключительно музыка немецкого мастера. Трансляция — на сайте «Культура.рф».

19:00

«Александр Невский» и «Иван Грозный» Прокофьева

Мариинский театр

Концерт к 125-летию композитора (2016)

Дирижер — Валерий Гергиев

Солисты: Ольга Бородина, Юлия Маточкина, Михаил Петренко. Текст читает Алексей Петренко

Смотреть здесь

19:00

Борис Андрианов (виолончель) и Андрей Гугнин (фортепиано)

Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

Неожиданная возможность вернуться весной в атмосферу январского фестиваля камерной музыки. Только с комментариями ведущего. В программе — Шуман, Рахманинов и Пьяццолла.

Трансляцию можно смотреть на сайте Московской филармонии, в группе филармонии «ВКонтакте» и на портале «Культура.рф».

19:00

«Человек-барабан». Петр Главатских (ударные)

Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории

Мультиинструменталист, виртуоз и человек-барабан Петр Главатских сыграет на маримбе, сурдо, джембе и других ударных. В программе — классика ХХ века (Абэ, Ксенакис и Пьяццолла), а также новые сочинения Алексея Сюмака и самого Петра. Завораживающее действо.

Программа и трансляция — на официальном сайте Московской консерватории.

19:00

Вечер органной музыки. Играет Тимур Халиуллин

Прямая трансляция из Белгородской государственной филармонии

Лауреат международных конкурсов, солист Белгородской филармонии Тимур Халиуллин играет органные сочинения И.С. Баха и Листа. Трансляция — на сайте «Культура.рф».

19:00

Электроб(р)итва «Новый русский театр: вялые и злые или просто свободные?»

Кристина Матвиенко, Антон Хитров, Елена Ковальская

Трансляция — на странице Электротеатра «ВКонтакте».

19:00

Максим Емельянычев (фортепиано), Гайк Казазян (скрипка) и Кирилл Солдатов (флюгельгорн)

Прямая трансляция из Большого зала «Зарядья»

В программе — Трио Брамса и Гиноварта с участием флюгельгорна. Соло Максим Емельянычев сыграет гениальные лирические страницы фортепианного репертуара — Интермеццо, op. 117 Брамса. Трансляция и ссылки на другие площадки — на сайте «Зарядья».

19:30

Презентация альбома Макара Кашицына «Jazz Animals»

Новая сцена Александринского театра. Открытие «Дождливой резиденции»

Проект «#безантракта», «Фонтанка.ру»

20:00

«Сон в летнюю ночь», балет Джорджа Баланчина на музыку Феликса Мендельсона

Ла Скала, 2007 год

Хореограф — Джордж Баланчин

В ролях: Алессандра Ферри, Роберто Болле, Массимо Мурру

В 1917 году маленький Георгий Баланчивадзе (тогда воспитанник Петербургского театрального училища) исполнял роль эльфа в спектакле «Сон в летнюю ночь» на музыку Мендельсона в Михайловском театре. В 1962 году уже великий Джордж Баланчин поставил свой «Сон в летнюю ночь», который называют «сном о русском балете». В постановке Ла Скала главную женскую партию исполняет неповторимая Алессандра Ферри.

Театр обещает трансляцию на Rai5. Не факт, что контент будет доступен в России, но попробовать стоит.

20:30

Трио Дмитрия Илугдина

Прямая трансляция из Джаз-клуба Алексея Козлова

Трансляция — на сайте «Культура.рф».

22:00

«Фальстаф», опера Верди

Фестиваль Верди, Театро Реджо (Парма), 2011 год

Дирижер — Андреа Баттистони, режиссер — Стивен Меткалф

В ролях: Амброджо Маэстри, Лука Сальси, Антонио Гандиа, Светла Василева, Ромина Томазони

Амброджо Маэстри спел Фальстафа на главной оперной сцене Италии — в Ла Скала под управлением Риккардо Мути, когда ему было всего 30. С тех пор эта партия стала его коронной. Большой и обаятельный, сегодня он — один из главных Фальстафов мира, а по словам Мути — просто лучший. Маэстри исполнял эту роль больше двухсот раз.

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

22:00

Таллинский камерный оркестр и Эстонский филармонический камерный хор

Эльбская филармония

Запись февральского концерта, посвященного музыке Арво Пярта: «Fratres», «Cantus» памяти Бенджамина Бриттена и «Te Deum». Дирижер — Тяну Кальюсте. Трансляция — в фейсбуке филармонии.

22:30

Лондонский симфонический оркестр

Дирижер — Джон Элиот Гардинер, солисты — Кристиан Безуиденхут, Изабель Фауст

Под управлением крупнейшего энтузиаста аутентичного движения прозвучит музыка композиторов-романтиков: увертюра «Эврианта» Вебера, Концерт для скрипки и фортепиано Мендельсона, Симфония № 3 Шумана.

Трансляция — на YouTube-канале оркестра. Почитать программку можно тут.

23:00

«Тоска», опера Пуччини

Венская государственная опера, 23 июня 2019 года

Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Маргарете Вальман

В ролях: Карине Бабаджанян, Петр Бечала, Карлос Альварес

Уже третий состав солистов в «Тоске» из Венской оперы за период карантина. Напомним, что премьера постановки состоялась в 1958 году под управлением самого Герберта фон Караяна, главные партии исполняли Рената Тебальди, Джузеппе Зампьери и Тито Гобби. За 60 лет в этом спектакле выступили все звезды мировой оперной сцены.

Запись на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

«Лючия ди Ламмермур», опера Доницетти

Баварская опера, 8 февраля 2015 года

Дирижер — Кирилл Петренко, режиссер — Барбара Высоцкая

В ролях: Диана Дамрау, Далибор Йенис, Павол Бреслик

Успешная постановка мюнхенского театра в потрясающем музыкальном качестве, которое способно примирить с режиссерским театром даже его ярых противников. Смотреть на сайте театра, видео доступно до 8 апреля.

«Гибель богов», опера Вагнера

Ла Скала, 2013 год

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Ги Кассирс

В ролях: Вальтрауд Майер, Ланс Райан, Ирен Теорин, Герд Гроховски

Копродукция с Берлинской государственной оперой. Визуальные эффекты — почти как у Лепажа. Запись с выдающейся вагнеровской певицей Вальтрауд Майер. Видео размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль доступен месяц.

«Мадам Баттерфляй», опера Пуччини

Римская опера

Дирижер — Ив Абель, режиссер — Алекс Олле (La Fura dels Baus)

В ролях: Асмик Григорян, Анджело Виллари, Аллесио Ардуни, Анна Малавази, Анастасия Болдырева

Запись сезона-2014/2015 с восходящей — на тот момент — звездой Асмик Григорян, которая по ходу спектакля переодевается из кимоно в джинсовые мини-шорты и майку с американским флагом. Описание и ссылка — на сайте театра, запись доступна на платформе Raiplay до 29 марта, регистрация бесплатная.

«Mahlermania»

Немецкая опера Берлина, 2012 год

Музыкально-поэтический и пластический спектакль, копродукция с компанией Nico and the Navigators. Еще одна попытка рассказать историю отношений Густава и Альмы Малер при помощи их писем и песен на стихи Рюккерта, фрагментов из «Волшебного рога мальчика» и «Песни о земле». Запись доступна до 27 марта на сайте театра.

«Без света» («Kein Licht») для актеров, певцов, музыкантов и живой электроники

Опера Комик

Лауреат Нобелевской премии Эльфрида Елинек написала либретто «Kein Licht» после разрушительного землетрясения на восточном побережье Японии и аварии на АЭС «Фукусима-1». Ее монологи о боли, гневе и смерти вдохновили одного из крупнейших композиторов современной Франции Филиппа Манури. Синтетический спектакль посвящен среди прочего отношениям человека с современными технологиями, часть музыки рождается в режиме реального времени. Запись — на сайте театра.

«Бахчисарайский фонтан», балет

Мариинский театр, 2017 год

Музыка Бориса Асафьева, хореография Ростислава Захарова

Дирижер — Борис Грузин

В ролях: Анастасия Матвиенко, Ксандер Париш, Виктория Терешкина, Роман Беляков

Запись на сайте медиавещания театра доступна до 19:00, когда начнется следующая трансляция.

«Clowns», балет Хофеша Шехтера

Cinedans, 2018 год

Премьера «Клоунов» известного британского хореографа Хофеша Шехтера состоялась в 2016 году в Нидерландском театре танца (NDT-1). Это часть спектакля «Show», который привозил в Москву фестиваль «Территория». Смотреть здесь.

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