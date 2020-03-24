Что ловить в сети 24 марта

В рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина ежедневно вывешивает расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

02:30

«Тристан и Изольда», опера Вагнера

Метрополитен-опера, 8 октября 2016 года

Дирижер — Саймон Рэттл, режиссер — Мариуш Трелиньский

В главных партиях: Нина Стемме, Екатерина Губанова, Стюарт Скелтон, Евгений Никитин, Рене Папе

Мет открывал этим спектаклем сезон в 2016 году. Роскошный состав вагнеровских певцов, Саймон Рэттл за пультом и зрелищная постановка стоят того, чтобы отвлечься от мира на 4 часа 47 минут. Не спешите перематывать антракты, там backstage. Запись на сайте театра доступна до 1:30 следующих суток.

14:00

«Свадьба Фигаро», опера Моцарта

Берлинская государственная опера

Дирижер — Густаво Дудамель, режиссер — Юрген Флимм

В ролях: Ильдебрандо Д'Арканджело, Доротея Рёшман, Анна Прохазка, Лаури Вазар, Марианна Кребасса

74-летний Юрген Флимм отправил героев знаменитой оперы в путешествие — на южное побережье в 30-е годы ХХ века. Изумительные певцы и превосходный Густаво Дудамель, который, как пишут, усмирил свой огненный темперамент моцартовским изяществом.

Трансляция на официальном сайте театра доступна сутки.

16:30

«Три музыкальных портрета»

Прямая трансляция камерного концерта из Большого зала Свердловской филармонии

Владислав Чепинога (фортепиано), Дмитрий Пейсель (скрипка) и Алексей Петров (баритон). В программе — Рахманинов, Скрябин и Крейслер

Трансляция пройдет на официальном сайте филармонии и на портале «Культура.рф».

17:00

«Хормейстеры Пермской оперы: Леонид Виссонов, Александра Рогова, Владимир Васильев»

Документальный фильм о трех главных хормейстерах Пермской оперы, возглавлявших хоровой коллектив театра в 1941–1958 (Виссонов), 1958–1967 (Рогова) и 1970–2005 (Васильев) годах.

Показ доступен сутки на сайте театра и на его официальной странице «ВКонтакте».

19:00

Камерный ансамбль «Солисты Москвы», дирижер и солист — Юрий Башмет (альт)

Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

Проект Московской филармонии «Домашний сезон»

Солисты: Ксения Башмет (фортепиано), Андрей Поскробко (скрипка), Арина Шевлякова (скрипка), Ольга Колгатина (скрипка), Кирилл Кравцов (скрипка) и Михаил Ашуров (скрипка)

Ксения Башмет исполняет сольную партию в клавирном концерте № 1 (BWV 1052) И.С. Баха, ансамбль завершает вечер «Серенадой» Чайковского. В центре программы — сочинение Кузьмы Бодрова «Отражения темы 24-го Каприса Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга» (2018). Тему исполняет Юрий Башмет, в пяти «отражениях» солируют пять артистов его ансамбля.

Трансляцию можно смотреть на официальном сайте Московской филармонии, в официальной группе филармонии «ВКонтакте» и на портале «Культура.рф».

19:00

Ансамбль солистов оркестра «Виртуозы Москвы» (художественный руководитель — Владимир Спиваков)

Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории

В рамках фестиваля «Московская консерватория — онлайн»

Секстет прекрасных музыкантов во главе с Алексеем Лундиным (скрипка) исполняет Вступление к опере «Каприччио» Р. Штрауса и секстет «Воспоминание о Флоренции» П.И. Чайковского.

Концерт можно смотреть на официальном сайте Московской консерватории и на сайте Телевидения Московской консерватории.

19:00

Органный концерт: Лада Лабзина

Прямая трансляция из Большого зала «Зарядья»

Первый концерт после торжественной инаугурации нового органа Muhleisen. Главный органист и хранитель органа зала «Зарядье» Лада Лабзина исполнит сочинения Керля, И.С. Баха, Листа, Таривердиева, Янченко, а также органные транскрипции отдельных частей из «Шехеразады» Римского-Корсакова и «Картинок с выставки» Мусоргского.

Прямая трансляция и список альтернативных площадок вещания со ссылками — на сайте «Зарядья».

19:00

Электроб(р)итва «Новый русский театр: вялые и злые или просто свободные?»

Кристина Матвиенко, Антон Хитров, Елена Ковальская

Трансляция «ВКонтакте» на странице Электротеатра

21:00

«Луций Сулла», опера Моцарта

Театр La Monnaie, первый день показа на Operavision

Дирижер — Антонелло Манакорда, режиссер — Тобиас Кратцер

В ролях: Джереми Овенден, Леннеке Руйтен, Анна Бонитатибус, Симона Шатурова

В Москве первое исполнение оперы 16-летнего Моцарта запланировано на июнь 2021 года (зал Чайковского). А пока познакомиться с редко исполняемой музыкальной драмой на сюжет из римской истории можно благодаря спектаклю театра La Monnaie. Официальный сайт предупреждает: «Древний Рим уступит место современной и мрачной обстановке, где иллюзия и реальность смешаны».

На сайте Operavision запись будет доступна до конца сентября. Кроме того, спектакль лежит на сайте театра La Monnaie, где его можно посмотреть до 19 апреля.

22:00

«Риголетто», опера Верди

Фестиваль Верди, Театр Реджо (Парма), 2008 год

Дирижер — Массимо Занетти, режиссер — Стефано Вицьоли

В ролях: Лео Нуччи, Нино Мачаидзе, Франческо Демуро, Стефани Ираньи

Очень красивый костюмный спектакль с легендарным Лео Нуччи в титульной партии.

Трансляция — на сайте театра. Спектакль доступен 24 часа, но мы нашли его на YouTube.

22:30

«Аделаида Бургундская», опера Россини

Фестиваль Россини в Пезаро, 2011 год

Дирижер — Дмитрий Юровский, режиссер — Пьер Алли

В ролях: Даниэла Барчеллона, Джессика Пратт, Никола Уливьери, Жанетт Фишер

Действие оперы происходит в 950 году в Северной Италии, сюжет основан на исторических фактах и рассказывает о судьбе Аделаиды, вдовы короля Италии, на руку которой претендуют сын узурпатора Беренгарио Адельберто и император Оттон. Это дебют на Фестивале Россини Дмитрия Юровского, которому достались великолепные исполнители двух главных партий.

Запись доступна на сайте фестиваля до 1:00 26 марта.

23:00

«Любовный напиток», опера Доницетти

Венская государственная опера, 26 февраля 2017 года

Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Отто Шенк

В ролях: Ольга Перетятько, Дмитрий Корчак, Алессио Ардуни, Адам Плачетка

Популярной постановке Отто Шенка в апреле исполнится 40 лет, а она по-прежнему любима публикой и свежа. В первую очередь, за счет постоянно обновляющегося каста: в этом спектакле блистали на заре своей международной карьеры Анна Нетребко и Аида Гарифуллина. В записи 2017 года главные партии исполняют Ольга Перетятько и Дмитрий Корчак.

Трансляция на сайте театра доступна 24 часа.

Весь день

«Нюрнбергские мейстерзингеры», опера Вагнера

Немецкая опера Берлина, 1995 год

Дирижер — Рафаэль Фрюбек де Бургос, режиссер — Гёц Фридрих

В ролях: Вольфганг Брендель, Гёста Винберг, Виктор фон Халем, Уве Пепер

Четыре с половиной часа счастья: каноническая версия от мэтров и признанных интерпретаторов Вагнера.

Ссылки на видео — на главной странице сайта театра. Доступно 23–25 марта.

«Разбойники», опера Верди

Театр Ла Скала, 2019 год

Дирижер — Микеле Мариотти, режиссер — Дэвид Маквикар

В ролях: Фабио Сартори, Микеле Пертузи, Лизетт Оропеса, Массимо Кавалетти

Редко исполняемая опера Верди на сюжет «Разбойников» Шиллера. Видео размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Ищем поиском по названию «I masnadieri». Спектакль будет доступен месяц.

«Бассариды», опера Хенце

Римская опера, первый день показа

Дирижер — Штефан Шольтес, режиссер — Марио Мартоне

В ролях: Ладислав Элгр, Рассел Браун, Эрин Кейвс

Одна из главных опер второй половины ХХ века. Ссылка — на сайте театра, запись доступна до 27 марта на платформе Raiplay, регистрация бесплатная.

Фестиваль в Экс-ан-Провансе делится записями спектаклей последних лет. В настоящий момент доступны «Тоска» (Кристоф Оноре, 2019 год), Реквием Моцарта (Ромео Кастеллуччи, 2019 год), «Ариадна на Наксосе» (Кэти Митчелл, 2018 год), «Похождения повесы» (Саймон Макбёрни, 2017 год) и «Дон Жуан» (Жан-Франсуа Сивадье, 2017 год). Ссылки на записи опубликованы на сайте фестиваля.

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