Что ловить в сети 23 марта

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Театры и концертные залы, закрытые сейчас для посетителей, невероятно активизировались в онлайн-пространстве. Для бесплатного просмотра открываются архивные записи, музыканты играют в пустом зале перед камерой. В экстренной рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина будет ежедневно вывешивать расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.
«Фальстаф», опера Джузеппе Верди
Берлинская государственная опера
Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Марио Мартоне
В ролях: Михаэль Фолле, Барбара Фриттоли, Альфредо Даза, Надин Сьерра и другие
Граффити, косухи, Надин Сьерра в бикини и невозможно прекрасный главный герой.
Трансляция на официальном сайте театра доступна сутки.
Лайфхак: если не закрывать окно с плеером, то запись можно продолжать смотреть еще несколько дней.
Концерт Уральского академического филармонического оркестра под управлением дирижера Дмитрия Лисса
Прямая трансляция из Свердловской государственной академической филармонии
В программе: Симфония № 7 и фрагменты из балета «Творения Прометея» Людвига ван Бетховена. К 250-летию композитора
Доступно на официальном сайте филармонии и на портале «Культура.рф».
Концерт Камерного оркестра Пермской оперы
Прямая трансляция концерта из Органного зала Пермской филармонии
Дирижер — Артем Абашев
Камерный оркестр Пермской оперы создан чуть больше месяца назад. Свой первый концерт он сыграл 16 февраля, а второй вынужден провести в пустом зале. Сыграют знаменитую Камерную симфонию Шостаковича и струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» Чайковского.
Показ доступен сутки на сайте театра и на его официальной странице во «ВКонтакте».
Electrotalk к опере «Маниозис» Александра Белоусова
Запись из Электротеатра Станиславский
Трансляция на странице Электротеатра во «ВКонтакте»
Фортепианный вечер: Борис Березовский, Варвара Мягкова, Карина Тер-Газарян
Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского
Проект Московской филармонии «Домашний сезон»
Пианист Борис Березовский пригласил принять участие в концерте своих протеже: 13-летнюю воспитанницу МССМШ имени Гнесиных Карину Тер-Газарян и пианистку Варвару Мягкову, которая меньше года назад вернулась на концертную сцену и стала открытием для многих. Сам Березовский сыграет «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина в версии для фортепиано соло и «Остров радости» Дебюсси. Его юная ученица исполнит несколько сочинений Арама Хачатуряна, а Варвара Мягкова — прелюдии И.С. Баха и Задерацкого.
Трансляцию можно смотреть на официальном сайте Московской филармонии, в официальной группе филармонии во «ВКонтакте» и на портале «Культура.рф».
«Орган: симфоническая фантазия». Концерт органиста Константина Волостнова
Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории
Большая ретроспектива органной классики — от Свелинка и Баха до Франка и Глазунова. Завершится программа грандиозной получасовой Фантазией и фугой Листа на тему хорала «К нам, к спасительным волнам» из оперы Дж. Мейербера «Пророк». На историческом органе Кавайе-Колля она звучит очень впечатляюще.
Концерт можно смотреть на официальном сайте Московской консерватории и на сайте Телевидения Московской консерватории.
«Маниозис», камерная опера Александра Белоусова
Запись из Электротеатра Станиславский (Малая сцена)
Музыкально-философское размышление на основе актуализированной идеи Бенедикта Спинозы о необходимом и добровольном единении людей на основе разума и всеобщей пользы. «…в ансамбль входят актриса (Светлана Мамрешева), певец (Сергей Малинин), певец-перформер (Алексей Коханов), пианист-манекенщик (Кирилл Широков) и дирижер-драгдилер (Владимир Горлинский); последние двое в жизни — композиторы».
Трансляция пройдет во «ВКонтакте» на странице Электротеатра.
«Иван Грозный» Сергея Прокофьева
Прямая трансляция концерта Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга
«Фонтанка.ру» запустила онлайн-фестиваль «Без антракта», где в режиме марафона идут театральные постановки, концерты и творческие встречи.
Исполняют меццо-сопрано Дарья Лейбова, чтец и солист Юрий Лаптев, хор и Симфонический оркестр капеллы под управлением Александра Чернушенко.
Трансляция — здесь.
«Тоска», опера Джакомо Пуччини
Венская государственная опера, 17 февраля 2019 года
Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Маргарете Вальман
В ролях: Сондра Радвановски, Петр Бечала, Томас Хэмпсон
Премьера постановки состоялась в 1958 году под управлением самого Герберта фон Караяна, главные партии исполняли Рената Тебальди, Джузеппе Зампьери и Тито Гобби. За 60 лет в этом спектакле выступили все звезды мировой оперной сцены, а мальчик из миманса, который когда-то исполнял роль служки, вырос, состарился и теперь играет кардинала. В 2018 году эту «Тоску» сыграли в 800-й раз.
Театр уже выложил запись 2015 года, завтра можно будет сравнить, кто лучше: Мария Хосе Сири или Сондра Радвановски, Роберто Аланья или Петр Бечала.
Смотреть на сайте театра. Официально заявлено, что видео доступно сутки, по факту все опубликованные спектакли еще можно смотреть.
«Отелло», опера Джузеппе Верди
Театр Сан-Карло, Неаполь
С каким составом исполнителей нам покажут постановку — непонятно. Зато понятно, что израильский режиссер-кинематографист Амос Гитай использовал свой опыт фильмов о Ближнем Востоке и поставил милитаризованный спектакль о беженцах.
Театр проводит трансляции в своих социальных сетях: Facebook, Twitter и Instagram.
Понедельничный концерт из Баварской оперы
Прямая трансляция
Ханна-Элизабет Мюллер (сопрано), Михаэль Наги (баритон), Дмитрий Майборода (фортепиано), Дмитрий Выскубенко (танец) и другие
Неделю назад Баварская опера провела прямую трансляцию концерта музыкантов и артистов, ассоциированных с театром, и, вдохновленная успехом, решила сделать Montagskonzerte регулярными на время карантина. Программы строятся в традициях сборного концерта. На этот раз исполнят «Элегическое трио» Рахманинова, песни Гуго Вольфа и Рихарда Штрауса, а также фрагменты из балетов «Дама с камелиями» Ноймайера и «Укрощение строптивой» Кранко под рояль.
Смотреть на сайте театра, видео будет доступно 14 дней.
«Евгений Онегин», опера Петра Ильича Чайковского
Метрополитен-опера, 24 февраля 2007 года
Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Роберт Карсен
В главных партиях: Рене Флеминг, Рамон Варгас, Дмитрий Хворостовский
Один из самых знаменитых и успешных оперных спектаклей первой четверти XXI века. Запись доступна до 1:30 следующих суток. С 2:30 24 марта можно посмотреть «Тристана и Изольду» — начинается «Неделя Вагнера» в Мет.
«Сорока-воровка», опера Джоаккино Россини
Ла Скала, 2017 год
Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Габриэле Сальваторес
Видео размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль будет доступен месяц.
С 23 марта по 21 апреля Ла Скала опубликует 30 спектаклей, поставленных с 2008 по 2019 год. Полное расписание есть на сайте театра.
«Дон Кихот», балет Людвига Минкуса
Римская опера. Последний день доступа к записи
Хореография Лорана Илера, «вдохновленная оригинальной версией Михаила Барышникова для Американского театра балета, а также постановками Мариуса Петипа и Александра Горского». Стоит взглянуть хотя бы ради неожиданно экстравагантных костюмов и сценографии Владимира Радунского.
Описание спектакля и ссылка — на сайте театра, запись доступна на платформе Raiplay, регистрация бесплатная.
«Любовь к трем апельсинам», опера Сергея Прокофьева
Штутгартская опера
Дирижер — Алехо Перес, режиссер — Аксель Раниш
Комическая опера Прокофьева в эстетике ранних компьютерных игр типа Super Mario. Бонус — знаменитый Марш в 16-битном звуке (помните еще такое?).
Смотреть на официальном сайте театра; запись доступна до 19:00 27 марта.
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