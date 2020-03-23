Что ловить в сети 23 марта

Театры и концертные залы, закрытые сейчас для посетителей, невероятно активизировались в онлайн-пространстве. Для бесплатного просмотра открываются архивные записи, музыканты играют в пустом зале перед камерой. В экстренной рубрике «Мы идем к вам» Наталия Сурнина будет ежедневно вывешивать расписание мировой музыкальной жизни, доступной на экране вашего компьютера, планшета или телефона. Время везде указано московское.

14:00

«Фальстаф», опера Джузеппе Верди

Берлинская государственная опера

Дирижер — Даниэль Баренбойм, режиссер — Марио Мартоне

В ролях: Михаэль Фолле, Барбара Фриттоли, Альфредо Даза, Надин Сьерра и другие

Граффити, косухи, Надин Сьерра в бикини и невозможно прекрасный главный герой.

Трансляция на официальном сайте театра доступна сутки.

Лайфхак: если не закрывать окно с плеером, то запись можно продолжать смотреть еще несколько дней.

16:30

Концерт Уральского академического филармонического оркестра под управлением дирижера Дмитрия Лисса

Прямая трансляция из Свердловской государственной академической филармонии

В программе: Симфония № 7 и фрагменты из балета «Творения Прометея» Людвига ван Бетховена. К 250-летию композитора

Доступно на официальном сайте филармонии и на портале «Культура.рф».

17:00

Концерт Камерного оркестра Пермской оперы

Прямая трансляция концерта из Органного зала Пермской филармонии

Дирижер — Артем Абашев

Камерный оркестр Пермской оперы создан чуть больше месяца назад. Свой первый концерт он сыграл 16 февраля, а второй вынужден провести в пустом зале. Сыграют знаменитую Камерную симфонию Шостаковича и струнный секстет «Воспоминание о Флоренции» Чайковского.

Показ доступен сутки на сайте театра и на его официальной странице во «ВКонтакте».

17:00

Electrotalk к опере «Маниозис» Александра Белоусова

Запись из Электротеатра Станиславский

Трансляция на странице Электротеатра во «ВКонтакте»

19:00

Фортепианный вечер: Борис Березовский, Варвара Мягкова, Карина Тер-Газарян

Прямая трансляция из Концертного зала имени П.И. Чайковского

Проект Московской филармонии «Домашний сезон»

Пианист Борис Березовский пригласил принять участие в концерте своих протеже: 13-летнюю воспитанницу МССМШ имени Гнесиных Карину Тер-Газарян и пианистку Варвару Мягкову, которая меньше года назад вернулась на концертную сцену и стала открытием для многих. Сам Березовский сыграет «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина в версии для фортепиано соло и «Остров радости» Дебюсси. Его юная ученица исполнит несколько сочинений Арама Хачатуряна, а Варвара Мягкова — прелюдии И.С. Баха и Задерацкого.

Трансляцию можно смотреть на официальном сайте Московской филармонии, в официальной группе филармонии во «ВКонтакте» и на портале «Культура.рф».

19:00

«Орган: симфоническая фантазия». Концерт органиста Константина Волостнова

Прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории

Большая ретроспектива органной классики — от Свелинка и Баха до Франка и Глазунова. Завершится программа грандиозной получасовой Фантазией и фугой Листа на тему хорала «К нам, к спасительным волнам» из оперы Дж. Мейербера «Пророк». На историческом органе Кавайе-Колля она звучит очень впечатляюще.

Концерт можно смотреть на официальном сайте Московской консерватории и на сайте Телевидения Московской консерватории.

19:00

«Маниозис», камерная опера Александра Белоусова

Запись из Электротеатра Станиславский (Малая сцена)

Музыкально-философское размышление на основе актуализированной идеи Бенедикта Спинозы о необходимом и добровольном единении людей на основе разума и всеобщей пользы. «…в ансамбль входят актриса (Светлана Мамрешева), певец (Сергей Малинин), певец-перформер (Алексей Коханов), пианист-манекенщик (Кирилл Широков) и дирижер-драгдилер (Владимир Горлинский); последние двое в жизни — композиторы».

Трансляция пройдет во «ВКонтакте» на странице Электротеатра.

19:00

«Иван Грозный» Сергея Прокофьева

Прямая трансляция концерта Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

«Фонтанка.ру» запустила онлайн-фестиваль «Без антракта», где в режиме марафона идут театральные постановки, концерты и творческие встречи.

Исполняют меццо-сопрано Дарья Лейбова, чтец и солист Юрий Лаптев, хор и Симфонический оркестр капеллы под управлением Александра Чернушенко.

Трансляция — здесь.

21:00

«Тоска», опера Джакомо Пуччини

Венская государственная опера, 17 февраля 2019 года

Дирижер — Марко Армильято, режиссер — Маргарете Вальман

В ролях: Сондра Радвановски, Петр Бечала, Томас Хэмпсон

Премьера постановки состоялась в 1958 году под управлением самого Герберта фон Караяна, главные партии исполняли Рената Тебальди, Джузеппе Зампьери и Тито Гобби. За 60 лет в этом спектакле выступили все звезды мировой оперной сцены, а мальчик из миманса, который когда-то исполнял роль служки, вырос, состарился и теперь играет кардинала. В 2018 году эту «Тоску» сыграли в 800-й раз.

Театр уже выложил запись 2015 года, завтра можно будет сравнить, кто лучше: Мария Хосе Сири или Сондра Радвановски, Роберто Аланья или Петр Бечала.

Смотреть на сайте театра. Официально заявлено, что видео доступно сутки, по факту все опубликованные спектакли еще можно смотреть.

22:00

«Отелло», опера Джузеппе Верди

Театр Сан-Карло, Неаполь

С каким составом исполнителей нам покажут постановку — непонятно. Зато понятно, что израильский режиссер-кинематографист Амос Гитай использовал свой опыт фильмов о Ближнем Востоке и поставил милитаризованный спектакль о беженцах.

Театр проводит трансляции в своих социальных сетях: Facebook, Twitter и Instagram.

22:15

Понедельничный концерт из Баварской оперы

Прямая трансляция

Ханна-Элизабет Мюллер (сопрано), Михаэль Наги (баритон), Дмитрий Майборода (фортепиано), Дмитрий Выскубенко (танец) и другие

Неделю назад Баварская опера провела прямую трансляцию концерта музыкантов и артистов, ассоциированных с театром, и, вдохновленная успехом, решила сделать Montagskonzerte регулярными на время карантина. Программы строятся в традициях сборного концерта. На этот раз исполнят «Элегическое трио» Рахманинова, песни Гуго Вольфа и Рихарда Штрауса, а также фрагменты из балетов «Дама с камелиями» Ноймайера и «Укрощение строптивой» Кранко под рояль.

Смотреть на сайте театра, видео будет доступно 14 дней.

Весь день

«Евгений Онегин», опера Петра Ильича Чайковского

Метрополитен-опера, 24 февраля 2007 года

Дирижер — Валерий Гергиев, режиссер — Роберт Карсен

В главных партиях: Рене Флеминг, Рамон Варгас, Дмитрий Хворостовский

Один из самых знаменитых и успешных оперных спектаклей первой четверти XXI века. Запись доступна до 1:30 следующих суток. С 2:30 24 марта можно посмотреть «Тристана и Изольду» — начинается «Неделя Вагнера» в Мет.

metopera.org





«Сорока-воровка», опера Джоаккино Россини

Ла Скала, 2017 год

Дирижер — Риккардо Шайи, режиссер — Габриэле Сальваторес

Видео размещено на платформе Raiplay, регистрация бесплатная. Спектакль будет доступен месяц.

С 23 марта по 21 апреля Ла Скала опубликует 30 спектаклей, поставленных с 2008 по 2019 год. Полное расписание есть на сайте театра.





«Дон Кихот», балет Людвига Минкуса

Римская опера. Последний день доступа к записи

Хореография Лорана Илера, «вдохновленная оригинальной версией Михаила Барышникова для Американского театра балета, а также постановками Мариуса Петипа и Александра Горского». Стоит взглянуть хотя бы ради неожиданно экстравагантных костюмов и сценографии Владимира Радунского.

Описание спектакля и ссылка — на сайте театра, запись доступна на платформе Raiplay, регистрация бесплатная.





«Любовь к трем апельсинам», опера Сергея Прокофьева

Штутгартская опера

Дирижер — Алехо Перес, режиссер — Аксель Раниш

Комическая опера Прокофьева в эстетике ранних компьютерных игр типа Super Mario. Бонус — знаменитый Марш в 16-битном звуке (помните еще такое?).

Смотреть на официальном сайте театра; запись доступна до 19:00 27 марта.

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