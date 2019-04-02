Юлиан Радльмайер представит в Москве «Самокритику буржуазного пса»

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12 апреля в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» журнал Cineticle и проект «Каро.Арт» представят специальный показ фильма Юлиана Радльмайера «Самокритика буржуазного пса». После показа состоится Q&A c режиссером.

Начало в 19:30. Как сообщает Cineticle, Юлиан Радльмайер приезжает в Россию готовиться к съемкам своего нового фильма «Кровопийца».

«Самокритика буржуазного пса» ( Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes, Германия-Италия, 2017)

Режиссер: Юлиан Радльмайер

Автор сценария: Юлиан Радльмайер

Оператор: Маркус Кооб

В ролях: Юлиан Радльмайер, Дераг Кэмпбелл, Ли Гён Тхэк, Бениамин Форти, Илья Коркашвили, Зураб Ртвелиашвили, Бруно Дерксен, Анон Гонопольски, Йоханна Орсини-Розенберг, Мекс Шлюпфер



Синопсис: Юлиан — молодой режиссер из Берлина. Отчаявшись найти деньги на новый фильм, он соглашается стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, американскую студентку по обмену, Юлиан заявляет, что его работа на плантации — всего лишь творческая командировка для будущего проекта. Но после того, как идеалистка Камилла напрашивается к нему в напарники, Юлиан понимает, что не может больше лгать ей, ведь плантация — далеко не тот коммунистический рай, о котором он так мечтал. Кто знает, каково пришлось бы Юлиану, если бы ему на помощь не явился сам Франциск Ассизский...

Фильм будет демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.

Юлиан Радльмайер — выпускник Берлинской кино- и телеакадемии (DFFB), переводил философа Жака Рансьера, работал ассистентом у Вернера Шрётера.

Политическая комедия «Самокритика буржуазного пса» — первая полнометражная картина Радльмайера — участвовала в Роттердамском и Берлинском кинофестивалях. Предыдущие работы режиссера, короткометражный фильм «Призрак бродит по Европе» (2013, премьера на фестивале в Оберхаузене) и среднеметражный фильм «Зимняя сказка пролетариата» (2014, премьера на Роттердамском фестивале), были показаны в России на международном фестивале независимого кино 2morrow (2016).





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