«Добрые души» Никиты Ефимова. Онлайн-премьера

Никита Ефимов — недавний выпускник Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.

Сегодня мы показываем онлайн-премьеру дебютного документального фильма Ефимова «Добрые души» (2019). Это история жителей маленького городка, живущих своими скромными жизнями дома и бурными — на сцене местного небольшого театра.

Это чудесное кино со своим собственным взглядом на реальность молодого режиссера, которое мы с удовольствием предлагаем вниманию читателей.

Новый фильм Никиты Ефимова «Начальник отряда» вошел в конкурсную программу «Артдокфеста-2022», который начнется 31 марта в Москве.

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