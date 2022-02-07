«Добрые души» Никиты Ефимова. Онлайн-премьера

Приход отца Александра Меня и позднесоветская интеллигенция
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 2022754
Никита Ефимов — недавний выпускник Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова.
Сегодня мы показываем онлайн-премьеру дебютного документального фильма Ефимова «Добрые души» (2019). Это история жителей маленького городка, живущих своими скромными жизнями дома и бурными — на сцене местного небольшого театра.
Это чудесное кино со своим собственным взглядом на реальность молодого режиссера, которое мы с удовольствием предлагаем вниманию читателей.
Новый фильм Никиты Ефимова «Начальник отряда» вошел в конкурсную программу «Артдокфеста-2022», который начнется 31 марта в Москве.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Помните, как Джон Бон Джови из Bon Jovi выступал на Арбате? Проверьте себя в специальном тесте о народной американской рок-группе
Вчера
18:26Вышла книга «Граждане космоса. Русский космизм в фильмах Антона Видокле»
16:18Пушкинский музей создаст музыкальную коллекцию
15:07Открылся сайт правовой помощи иноагентам
13:45Марк Минковски и «Музыканты Лувра» выступят в Москве
13:23Объявлены победители программы поддержки молодых художников музея «Гараж»Все новости
Интервью Барбары Мартин с Сергеем Бычковым7 февраля 2022754
Разговор по случаю. Часть вторая7 февраля 2022634
Лидер культовой казахстанской панк-группы «Адаптация» — о возвращении на сцену, новых проектах и политическом кризисе на родине7 февраля 2022671
Максим Солопьев приглашает вас заглянуть в библиотеки будущего7 февраля 2022590
Репортаж Максима Мамлыги4 февраля 20222466
Игровой дебют Тамары Дондурей — тихий, но точный портрет 30-летнего жителя современной Москвы4 февраля 20222877
Изоляционная вечеринка у заброшенного бассейна: певец и бас-гитарист Дима Мидборн и его представления о качественном отдыхе4 февраля 20222284
Графика Екатерины Рейтлингер между кругом Цветаевой и чешским сюрреализмом: неизвестные страницы эмиграции 1930-х3 февраля 20222990
Беседа с Владленой Громовой и Артемом Парамоновым о том, как создать невозможное в art&science2 февраля 20223075
Текст Олега Журавлева и Кирилла Медведева из будущей книги памяти антифашиста Алексея «Сократа» Сутуги1 февраля 20226200
Анна Прохазка об акустике питерского Дома радио и «Декамероне» Боккаччо31 января 20224457
Илья Виницкий о переводе пушкинской поэмы Максом Истменом31 января 20224673