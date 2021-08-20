Сергий Черепихо. «Без начала и конца»

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Сергий Черепихо — псевдоним петербургского поэта и литератора Сергея Тюрина, под которым он записывает странные, пронзительные, грустные песни, основанные на реальных событиях. Его третий альбом «К счастью» (2013) каким-то образом угодил в список 25 лучших русских альбомов года, составленный сайтом «Афиша». О его следующем альбоме «Глаз веселый» (2015) не написал почти никто, и Тюрин занялся литературой — опубликовал книгу о забытой псковской рок-группе «Забавы простолюдина» и сборник своих стихов «Т9».
Спустя 10 лет после выпуска дебюта Сергий Черепихо возвращается к песням — на его пятом альбоме «Без начала и конца» они звучат в аранжировках для электрогитар, живых ударных, контрабаса, гуслей, виолончели и саксофона. Черепихо записывал пластинку с помощью команды привлеченных музыкантов, с которыми он организовал недолго просуществовавшую группу Cherepixies, а его главным соавтором на записи стал бас-гитарист «Забав простолюдина» Владимир Емельянов. «По задумке это был стадионный рок, сыгранный в спальне», — говорит автор об открывающей песне «Здравствуйте» — да и в принципе обо всем альбоме.
Альбом «Без начала и конца» и впрямь без начала и конца. Песни были сочинены и записаны еще до н.э. (до начала эпидемии), но наброски к альбому были отложены в долгий ящик. Песни 1–3 и 7 были опубликованы под флагом Cherepixies, остальные издаются впервые. Треков к альбому записано несколько гигабайтов — в разных версиях, аранжировках, разными составами. Часть песен было решено выкинуть вообще. Можно сказать, сами песни рождались легко, а вот финальные версии — в бесконечных спорах.
Сергий Черепихо — «Пятница (за которой не наступит суббота)»
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Остается только гадать, в каких тишине и дзене к Черепихо пришло решение собрать группу, но с первых же нот первой песни («Здравствуйте») оно кажется интуитивно правильным. А потом даже щемяще-правильным: в стране, где много хорошей гитарной музыки делается людьми в возрасте между двадцатью и тридцатью, ниша гитарной музыки от сорокалетних — именно такой, как у Cherepixies, где построковых устремлений гитара рифмуется с пауэр-поповой ритм-секцией, — преступно не занята. Да, есть Tequilajazzz, превратившиеся теперь из актуального ансамбля в ностальгический, есть хорошая, но регулярно пропадающая из виду группа «Фиолетовый пес» — но это все единичные случаи, связь поколений трагически нарушена. Двадцатилетние «дети», выросшие на гитарном инди девяностых, несомненно, полезны и хороши, но и поколение «отцов», не только выросших, но и росших бок о бок с этой музыкой, заставших ее как свидетели эпохи, не менее важно. Мне кажется, решись Cherepixies пойти по направлению, заданному в первых трех треках («Здравствуйте», «Уорхол», «Метро»), было бы хорошо для всех. Если не здесь и сейчас, то для вечности как минимум.
Презентация альбома «Без начала и конца» пройдет 21 августа в магазине книг «Фаренгейт 451» (Санкт-Петербург, ул. Маяковского, дом 25 (во дворе)). Сбор в 19:00.
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