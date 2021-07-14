Junkyard Storytellaz. «Parade»

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Музыкальная группа как поддержка и опора русского визуала14 июля 20211215
После выхода дебютного альбома «Golden Guillotine» ждать следующего релиза самой отвязной банды Петербурга Junkyard Storytellaz пришлось почти три года. К сожалению для поклонников, второй альбом, деньги на запись которого собирались на краудфандинговой платформе Planeta.ru, так и не вышел, но сингл, состоящий к тому же из двух песен, — это тоже хорошо, тем более что он демонстрирует, что группа не стоит на месте, а ищет, чем бы еще разбавить свою огненную смесь из джаза, фанка, соула и панка, без тормозов врываясь на территорию диско («Parade») и шизофренического блюза («Bosch Joint»). В общем, это все те же старые добрые оголтелые «джанки», но немного другие. По нашей просьбе вокалист и фронтмен JST Григорий Залежнев рассказал о сингле и о том, где же они пропадали все это время.
Можно написать целую книгу о том, как мы не выпустили альбом, и уверяю: это будет лучшая PR-кампания. Сперва мы были втянуты в политический промискуитет, который закончился тем, что некоторые из участников коллектива клялись разнести друг другу ∗∗∗∗∗ [лица] при первой встрече. После событий осени 2019 года я готовился писать следующие песни в СИЗО или платить штраф за оскорбление истеблишмента.
Что было после — я помню не очень отчетливо. В какой-то момент Сэм (Семен Моргунов — клавишник. — Ред.) оказался в подвалах Праги. На любые запросы он отвечал сбивчиво и невразумительно, то появлялся, то пропадал. Мы готовы были задушить этого клавишного червя. С записью происходила какая-то дичь, сроки срывались, бабки подходили к концу.
∗∗∗∗∗ [жахнул] локдаун, и мы в секунду остались без работы и без сцены. Миша (Михаил Захаров — ударник. — Ред.) стал промышленным альпинистом, Д. (Данил Непевный — басист. — Ред.) делал подпольные пати в нашей альма-матер, а я взял Сару (собака, сука, метис лайки) и свалил в Москву по зову сердца. Оттуда — в загородную резиденцию моего старого друга К. (Moscow Junkies, «ЛжеЛжец»), где ухаживал за деревьями. Отчетливо я помню «Метаморфозы» Апулея и фильм «Уитнейл и я».
После локдауна меня вернули в Петербург и прописали таблетки для башки.
Петр (Петр Разумовский — клавишник. — Ред.) все это время хастлил.
Единственно возможное — издать черновики новых песен, записанных в клубе «Сердце». Им далеко до альбомных версий, где все по-взрослому и ни черта не дописано, но после всего этого ∗∗∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗∗∗ [адского кошмара] — уже что-то. Сингл называется «Parade». На нем две песни, которые пару лет назад убили старых джанков.
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