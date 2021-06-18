«Хроноп». «Где-то в Европе»

«Метастазы» (1984): made in Cine Fantom
Архив «Сине Фантома», выпуск восьмой18 июня 2021586
Нижегородская группа «Хроноп» выпускает свой многострадальный альбом «Где-то в Европе», записанный больше 25 лет назад и являющийся, по сути, единственным свидетельством попыток группы играть арт-рок в духе King Crimson на русском языке. Не самая очевидная идея для того времени, к тому же из-за конфликта со звукорежиссерами сохранилось только 8 треков из 12, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, и хотя альбом так и остался незаконченным, но звучит вполне достойно и весьма любопытно. Подробности — в комментарии лидера «Хронопа» Вадима Демидова.
Почему вообще «Хроноп» в середине 90-х записал такой странный по меркам того времени альбом…
Ведь подобная разновидность арт-рока, помноженная на нью-вейв, умерла еще в 80-х. Ведь обожаемый «хронопами» Питер Гэбриел уже встроился в поп-музыку. И Фрипп, не менее обожаемый, уже переводил свой King Crimson на рельсы хеви (тяжелая музыка действительно в начале 90-х интересно развивалась, и чуть ли не каждый месяц появлялись все новые субстили). На топе был гранж. Уже появились Radiohead и Massive Attack, и именно им предстояло задать новые мерки интеллектуальной музыки. А «Хроноп» все еще таскался со своим артом, со своими кримсоновскими гитарными контрапунктами, с кривыми музыкальными размерами. Почему?
В своем служении арт-року мы были очень идейными.
Я смогу дать единственное объяснение: осуществление юношеской мечты. В своей виниловой юности мы боготворили «Кримсон» и поэтому назло музыкальной моде и в 90-х предпочли остаться в кримсоновской парадигме. Ну и, конечно, романтические представления — мы делаем что хотим, а публика должна подтянуться до нашего уровня. А такой публики уже не было. Вот во времена «Музыкальных рингов» люди, тянущиеся ко всему необычному, еще были, а спустя 10 лет они пропали, растворились, постарели, умерли. И их дети слушали «Ласковый май».
Вообще говоря, ни в 80-е, ни в 90-е мы не задумывались, кто нас будет слушать: ведь мы организовали группу не за бабло, не за славу, а по приколу — тогда зачем думать, какие вещи слушателям «зайдут»… И в своем служении арт-року мы были очень идейными и всю остальную рок-музыку немножко высмеивали.
«Где-то в Европе» — единственный альбом «Хронопа», который не был издан на носителях. К тому же он остался незавершенным.
Альбом должен был состоять из 12 треков, но под занавес студийной сессии у нас со звукорежиссерами случился конфликт — конфликт финансовый, и четырех песен мы в итоге недосчитались, их звукачи просто стерли.
И в том, что альбом «Где-то в Европе» остался незаконченным, наверное, есть что-то кармическое. «Хроноп» двигался наперекор времени, и вот прилетела ответка. Но эти 8 треков — единственный студийный аудиодокумент нашего арт-рокового периода середины 90-х. И сегодня они представлены в отреставрированном виде.
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