Ксения Федорова. «Песни птиц»

Певица и пианистка Ксения Федорова записывает музыку, столь же трудно описываемую в жанровых категориях, сколь и легко опознаваемую. В ее новом сольном альбоме «Песни птиц» есть немного от фортепианной музыки эпохи романтизма, немного от электронного неофолка, немного от неоклассики и даже нью-эйджа, но больше всего — от самой Ксении Федоровой, превратившейся в яркую, самобытную артистку. Это печальная притча о любви и одиночестве для голоса, фортепиано, диджериду и семплов, записанная при участии Даниила noiZion Коронкевича, — о девушке, которая превратилась в птицу, чтобы искать покинувшего ее возлюбленного.

<a href="https://kseniafedorova.bandcamp.com/album/songs-of-birds">Songs of birds by Ksenia Fedorova</a>

Ксения Федорова

Проект начался несколько лет назад с текстов. У меня была идея попробовать сделать стихотворный цикл, стилизованный под японскую женскую поэзию. И все тексты сочинялись как песни, которые поет героиня, ставшая птицей, чтобы лететь к возлюбленному. Спустя два года мне пришло понимание, как эти песни можно спеть. Еще два года я сочиняла собственно музыку. И затем долго искала выход из замкнутости истории в наше время. Даниил (Коронкевич. — Ред.) подключился на завершающем этапе. Я пригласила его, так как до того одну из вещей мы сделали с ним на его альбоме «Water & Stones». С ним добавились электронные семплы и диджериду. И собственно композиция, и текст «Лететь бы» стали выходом к тому, чтобы сам образ птицы расширился до тех понятий, которые мы вкладываем в него до сих пор. Альбом замыкает текст, написанный в детстве моей подругой Жанной Чамкиной. О том, что вот бы стать птичкой и полететь от «злых кошек».





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Презентации альбома «Песни птиц» пройдут 17 июня на Новой сцене Александринского театра (Санкт-Петербург), а 25 июня — в культурном центре «Дом» (Москва). Специальные гости — Даниил Коронкевич и Григорий Федосеев с аудиовизуальным проектом Seid.

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