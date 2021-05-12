«Комсомольск». «Ретро»

«“Хроноп” никогда никого не развлекает»
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Новый альбом группы «Комсомольск», в которой поют Даша Дерюгина и Арина Андреева, называется «Ретро» — отчасти в честь тех, кто применял это словечко к самой группе, но и не только. Он выходит в интересный период развития группы — прошлый альбом «Ближний свет» был, пожалуй, самой амбициозной и необычной работой «Комсомольска» (и угодил в наш итоговый топ альбомов года). После такого всегда становится ужасно интересно, что группа сделает дальше. Сегодня мы это узнаем — а пока немного (ближнего) света на новую работу «Комсомольска» проливает Даша Дерюгина.
«Ретро» — наш самый быстрый альбом. Все песни были написаны недели за три-четыре, примерно столько же ушло на аранжировки и две-три недели на запись. Очень крутой формат, хочется и дальше работать только в нем. Это, кажется, повлияло и на целостность альбома, благодаря которой он стал, наверное, нашим самым концептуальном высказыванием: раньше записи размазывались на шесть-девять месяцев, за которые, к сожалению, мы и сами уставали от собственных песен. Здесь наоборот — все свежее, как майская листва.
Единственным минусом самопоставленных дедлайнов стало то, что мы не успели записать некоторые фиты, которые планировались на альбоме. Но те, что есть, вышли отличными: и с Игорем Журавлевым, и с Варей Краминовой мы думаем в одном направлении, и ужасно круто, что они пришли к нам на альбом. Вишенка — это фит Арчанги, который сочинил и записал свой парт за пару часов, прекрасно попав в настроение песни.
Мы все хватаемся за ошметки восьмидесятых, девяностых, нулевых, даже десятых.
По большому счету, от небрежной и местами эксцентричной эстетики мы начали отходить еще два года назад на «Дне психа», а «Ближний свет» с его меланхолией и спокойствием этот переход закрепил. На «Ретро» мы просто добавили некоторую легкость повествованию — ту легкость, которой, наверное, предыдущему альбому не хватало. Но стоит заметить, что это не закладывалось как концепция изначально — настроение альбома выстраивалось само собой, резонируя с внутренним состоянием. Просто понятие «доступность» вообще сложно использовать. Мы всегда были, что называется, «группой для своих»; расширение количества «своих», конечно, приятно, и надеемся, что благодаря «Ретро» их станет больше, но это совсем не самоцель.
В названии мы, конечно, по привычке сыронизировали над тем штампом, который к нам приклеился с первых дней. Но если рассматривать шире, то можно сказать, что этот штамп имеет под собой куда более веские основания. Мы, долгое время невольно следовавшие за нервом времени, в один прекрасный момент осознали, что находимся в паутине безвременья. Не то чтобы это было круто или наоборот — просто данность. Ну и новый альбом здесь — как важный элемент, эту данность подтверждающий. Наверное, из-за взросления, не знаю, но кажется, что время остановилось: все остановилось, кроме уходящей молодости и сопутствующих ей вещей. Об этом мы, собственно, на альбоме и рассказываем, в этом наше «ретро» и есть. Что касается того, что есть в текущем моменте, что делает нас не принадлежащими ему, — так не только нас! Мы все хватаемся за ошметки восьмидесятых, девяностых, нулевых, даже десятых: я абсолютно не понимаю, какую музыку или даже шире — культурные явления можно назвать «современными» в подлинном смысле этого слова. В замечательной книге Джонатана Сафрана Фоера «Полная иллюминация» была красивая фраза: «Свет прошлого — изнанка всего». Кажется, что мы оказались там, где этот свет — единственный.
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