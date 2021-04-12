Secrets of the Third Planet. «The Space Voyage»

Московская группа Secrets of the Third Planet (S3P), основанная музыкантом и саунд-продюсером Евгением Франкевичем, играет шугейз, дрим-поп и индитронику с 2004 года. До пандемии, в 2019-м, S3P вживую озвучили на фестивале Moscow Music Week первый, еще немой, советский научно-фантастический фильм о полете к звездам «Космический рейс» (1936), а сегодня — к 60-летию полета Юрия Гагарина — они выпустили доработанную студийную версию саундтрека, в которой можно услышать отсылки к музыке Брайана Ино и Эдуарда Артемьева, винтажные синтезаторы и модернизированную версию японского инструмента кото:

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14586906'>The Space Voyage</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/802626'>Secrets of the Third Planet</a> на Яндекс.Музыке

А по этой ссылке вы можете посмотреть «Космический рейс»:

Евгений Франкевич

Нам очень понравилась идея озвучить фильм в реальном времени, у нас были подготовлены отдельные эмбиентные темы, но в целом все было придумано из наших совместных импровизаций.

Нам хотелось максимально сохранить атмосферу и аутентичность фильма и не делать звуковых композиций в духе современных фантастических блокбастеров. Поэтому мы максимально себя оградили от современных возможностей компьютера и записали все как есть, используя аналоговые синтезаторы и даже гитару-кото.

В этом нам очень помогли ребята со студии Geek Pilot Soundworks, у которых имеется большая коллекция классных синтезаторов.

Если коротко рассказать про фильм: молодые космонавты отправляются на Луну на двух космических кораблях, названных именами советских лидеров Иосифа Сталина и Климента Ворошилова. Но что-то идет не так, и один из кораблей теряет связь с Землей. Техническую сторону фильма консультировал сам Константин Эдуардович Циолковский.

Трек «Stalin Is Dead?» — про историю моей бабушки, которую во время похорон Сталина чуть не задавили на станции метро «Площадь Революции».

Сюжет фильма пропитан духом зарождения советской фантастики и социалистического реализма. Показ фильма даже запрещали в те годы из-за того, что он противоречил социалистическим убеждениям. Поэтому саундтрек наш получился не только про космос, но и про то время, в которое появился этот фильм! Например, трек «Stalin Is Dead?» не совсем про пропажу с радаров космического корабля, а про историю моей бабушки, которую во время похорон Сталина чуть не задавили на станции метро «Площадь Революции». Жуткое время было, поэтому и сам трек получился очень дарковым.

Конечно, есть и мечтательные композиции: например, темы главных героев — юных астронавтов, которые стараются любыми способами совершить «космическое путешествие».

Запись и работа над выходом «Космического рейса» шли параллельно с нашим песенным альбомом, который тоже выйдет в этом году. Один трек — «Я живу мечтой» — мы презентовали в начале этого года.

Отдельно хочется отметить обложку альбома, нарисованную стрит-арт-художником Никитой Голубевым (aka Proboynick). Она идеально срезонировала с саундтреком и, можно сказать, послужила толчком к выходу «The Space Voyage».

Ренат Да Капо

Когда нам поступило предложение озвучить эту картину, мне стало безумно интересно, как это будет выглядеть и во что в итоге выльется. Я сразу подумал о своих необычных синтезаторах в коллекции, и выбор пал, конечно же, на LYRA-8, который весьма органично вписался в общий сетап. Мы репетировали на моей домашней студии, еле умещались в комнате, заставленной всем нашим оборудованием, и очень классно проводили время, улетая под невероятные космические звуки.

Само же выступление на фестивале в кинотеатре «Звезда» запомнилось на всю жизнь, такие концерты в карьере любого музыканта на вес золота. Все прошло так, как мы все и планировали, атмосфера была великолепной. Особенно приятно было наблюдать аншлаг в зале, внимательное и трепетное отношение зрителей к происходящему.

Запись на студии Geek Pilot Soundworks добавила нашей работе море теплого звука аналоговых винтажных синтов, а изюминкой в ней является завораживающее звучание японского инструмента кото.





Слушайте «The Space Voyage» в стриминговых сервисах.

Концерт-презентация альбома пройдет 25 апреля в клубе «16 тонн Арбат».

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