Анатолий Никулин. «Мы без джаза»

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Анатолий Никулин, когда-то игравший в петрозаводской постпанк-группе Valery & The Greedies, делает музыку, которая уклоняется от каких-либо жанровых определений. Мы писали о его альбомах в стилях импровизационный джаз-фьюжен, синтезаторный минимализм и камерная эклектика в спектре от хип-хопа до дум-метала. 9 апреля на лейбле Incompetence Records выходит альбом Анатолия Никулина «Как тебя зовут?», где намешано еще больше элементов из разных стилей и эпох — прог-рок, психоделия, панк и цифровой глитч, — однако они складываются в оригинальный сюрреалистический звуковой мир. Клип «Мы без джаза», который мы предлагаем вам посмотреть прямо сейчас, — попытка визуализировать этот мир с помощью компьютерной графики.
История песни «Мы без джаза» началась летом 2016 года, когда я с музыкантом Иваном Скворцовым джемил на студии. Получившиеся два часа свободных импровизаций были нарезаны на шестьдесят коротких фрагментов, среди которых была будущая «Мы без джаза» под рабочим названием «Одиночество в осенней хачапурной». В последующие два года бóльшая часть этих джемов погибла на двух сгоревших жестких дисках. Отдельные фрагменты импровизаций все же сохранились и были склеены в авангардную композицию «Окончательный демонтаж» с альбома «Холодное воспроизведение». Песня «Одиночество в осенней хачапурной» должна была войти в тот альбом, но считалась утерянной. Зимой 2020 года во время поисков материала для нового альбома утраченная вещь была случайно найдена, удлинена, переаранжирована и попала на альбом «Как тебя зовут?». В итоге получился своеобразный оммаж песне «Sun King» группы The Beatles. Как это часто у меня бывает, сначала у песни появилось название, являющееся отсылкой к известному советскому фильму. Текст посвящен определенной категории людей, которых постоянно кто-то выбивает из привычной колеи и которых это очень расстраивает.
Первые кадры этого видео я сделал, сидя в самоизоляции.
Я работаю в планетарии, где делаю графику для лекций. Но одно дело — планеты и туманности и совершенно другое — персонажи. Опыта у меня не было никакого, и в качестве обучения, пока есть свободное время, я взялся делать короткометражный мультик.
Это дело мне быстро наскучило: история была неинтересной, персонажи мне не нравились, да и анимация выглядела топорно. Включив музыку (группу «Союз», обожаю их), я начал шерстить сеть в поисках вдохновения. И наткнулся на работы Никиты Диакура. Я был в полнейшем восторге. А главное — его стиль полностью развязал мне руки. Тут же вспомнились некоторые клипы Liars, где артефакты компьютерной графики хорошо работали в контексте всего произведения. И я осознал, что нужно делать музыкальный клип. Музыку искать не пришлось: Анатолий, мой хороший друг, — замечательный композитор, и его музыку я очень люблю.
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