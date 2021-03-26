«НОМ». «Страшно жить на этом свете»

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Во время пандемического 2020-го заслуженные постпанк-концептуалисты «НОМ» записывали «МАЛГИЛ» — альбом-антологию, посвященный творчеству поэтов ОБЭРИУ, куда вошли песни на стихи Даниила Хармса, Николая Заболоцкого, Александра Введенского, Николая Олейникова, Константина Вагинова, Игоря Бахтерева. 30 апреля этот проект будет представлен концертом в московском «ГлавClub». Мы предлагаем вашему вниманию новый сингл с этого альбома — песню на стихотворение Николая Олейникова «Страшно жить на этом свете»:
К наследию Николая Олейникова группа «НОМ» уже обращалась ранее — в музыкальной постановке «Жук-патриот». Не являясь формально членом ОБЭРИУ, Олейников, как никто другой, уловил суть и стал ярчайшим представителем группы ленинградских поэтов-новаторов, в то же время посмеиваясь над ними. Был репрессирован одним из первых.
Прилагаемый портрет — работа Владимира Медведева, фрагмент оформления альбома.
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