«Плейлист Венкова». «Стокгольмский синдром»

Петербургский дуэт «Плейлист Венкова», состоящий из Никиты Венкова и Дмитрия Басова, продолжает культивировать особую версию постпанка, прижившуюся на мерзлой российской почве. На их дебютном альбоме «Дневник для героя» отчетливее заметна преемственность с песнями Бориса Гребенщикова, «Кино» и «Сплина», чем с британскими первопроходцами жанра. Герои песен группы живут в эпоху соцсетей и пользуются айфонами, однако мучаются теми же «русскими» проблемами, что и 40 лет назад: безнадега, бесперспективность и скверная погода, от которых остается искать спасение лишь в иронии и алкоголе. Новый клип группы «Стокгольмский синдром» с головой погружает зрителя в эту суровую атмосферу:

Никита Венков

«Стокгольмский синдром» для нас — одна из самых сильных и ключевых песен. Клип раскрыл одну из ее граней. Он шире песни. Его суть может служить ежедневной мантрой, универсальной для любого опыта, любой жизненной ситуации.

Дмитрий Басов

Этот клип о том, что среди повседневной безнадеги важно начать движение. Не к цели, потому что ее может еще и не быть. Важнее сбросить оцепенение души, закомплексованность условностями и стереотипами.

Александра Юрага, продюсер клипа

Мы хотели в клипе дать зрителю почувствовать атмосферу Петербурга и атмосферу героев. А смысл песни для каждого свой, и, думаю, через этот видеоряд каждый для себя откроет некий смысл.





13 апреля «Плейлист Венкова» выступит в московском клубе «16 тонн», а 15 апреля — в клубе «Мачты» на «Севкабеле» в Санкт-Петербурге.

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