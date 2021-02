Stayhomie. «Random Heartbreaking Memories Vol. 1»

Макс Куббе, вокалист и продюсер из Санкт-Петербурга, участник групп KIROV и Komplimenter, выпускает дебютный альбом своего сольного проекта Stayhomie, родившегося во время путешествий по Европе. В рамках Stayhomie Макс пишет меланхоличную и мелодичную электронику в духе Telefon Tel Aviv и Clams Casino, проецирующую легкое чувство ностальгии по электронному андеграунду 90-х. В записи альбома приняли участие вокалисты из России, Португалии и Мальты, а в клипе на трек «I Can Do It for You» использованы документальные кадры религиозной службы в одном из приходов Панамы.

Макс Куббе

Проект Stayhomie существует достаточно давно, я придумал его как быстрый способ фиксации сольных музыкальных идей и, как ни странно это прозвучит, бэкпэк-путешествий по миру. Время от времени я выпускал синглы и малоформатные релизы, заливал их на SoundCloud, показывал этот материал промоутерам, букировал небольшие сеты. Таким образом мне удалось выступить почти по всей Центральной Европе, познакомиться с большим количеством талантливых артистов; некоторых из них я и позвал на этот релиз. Я копил опыт и ждал момента, чтобы заняться делом по-серьезному. Видимо, время пришло.

Wasted (feat. Grisly Faye) by Stayhomie

В прошлом году я «убедил» себя, что этот релиз пойдет в рамках концепции эклектичного пиратского сборника, которые были популярны в 90-х, и поэтому «разрешил» себе включить в него эклектичные и разноплановые композиции. Объединяют их все, наверное, композиционность и любовь к сентиментальной поп-фразировке, несмотря на то что альбом трудно назвать попсовым.

Во время весеннего локдауна я поставил себе цель во что бы то ни стало закончить альбом до конца лета. У меня были готовы наброски вокальных партий, но не было уверенности в том, что вокально я хочу исполнять весь альбом сам, хотелось какого-то более глобального эксперимента. Совладелец лейбла Ezhevika, на котором я выпускаю «Random Heartbreaking Memories Vol. 1», Костя Курьянов также убеждал меня в том, что альбом будет ярче смотреться с вокальными коллаборациями. В общем, наверное, все совпало.

Далее был процесс работы с артистами — кто-то был симпатичен, но не было повода поработать вместе, кто-то нашел меня сам.

Российский блок представлен прекрасным Евгением Лазаренко («МультFильмы», Neon Lights), Ваней Сосновцевым — вокалистом владивостокской группы Starcardigan, локальной звездочкой Юлей Снежик из свежего проекта feellove.

Chilled Love (feat. Snezhik) by Stayhomie

Из западных артистов — талантливейшая композиторка и сонграйтер, украинка Grisly Faye, ныне проживающая в Португалии; владелец одного из самых популярных баров Мальты, вокалист популярного на родине проекта Bark Bark Disco, делающий музыку в духе раннего Beck. Думаю, состав альбома можно охарактеризовать как божественный рандом. Рандом, которым я очень доволен.





