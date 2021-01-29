«Резня Пономарева/Образины». «Massacre»

Обычно обоих Антонов, встретившихся в проекте «Резня Пономарева/Образины», можно заметить за исполнением музыки не только лютой, но и довольно-таки стремительной. Антон Образина практикует шумный и яростный нойз-рок в рамках огненного трио Jars и добавляет гулкого шума новому составу «Позоров». Антон Пономарев играет как будто бы сразу во всех московских командах, решивших разогнать джаз до панковских скорости и уровня оголтелости, — «Сольвычегодске», «Броме», Speedball Trio. Их совместная работа идет в немного противоположную сторону — вместе у них получается в основном медленная, утробная, завораживающая музыка, рождающаяся из свободной импровизации и накатывающая огромной волной. К выходу своего первого альбома «Massacre» Антоны рассказали Сергею Мезенову о том, как добиваться такого сокрушительного звучания и как они готовятся к выступлениям на зарубежных фестивалях.

<a href="https://masssacre.bandcamp.com/album/massacre">Massacre by Ponomarev / Obrazeena MASSACRE</a>

— Как вы встретились, какие качества и свойства друг друга привели вас к мысли о том, что было бы здорово поработать вдвоем?

Антон Образина: Мне кажется, в условном московском андеграунде все уже давным-давно встретились со всеми, так что сложно точно ответить на этот вопрос! То есть познакомились мы… не знаю, лет 10 назад? Потом еще много пересекались на разных тусах и концертах, а впервые вместе поиграли еще в 2015-м — Антон импровизировал под инструментальный хардкор «Грунта», где я играл на гитаре. Потом, в 2018-м, Антон записывал концовку для альбома Jars «Джрс II», и эта концовка, на мой взгляд, уже имеет кое-что общее с «Резней». Мне всегда нравились способность Антона устроить полнейший ураган своей игрой на саксофоне плюс в целом его опыт и фантазия, явно, как мне кажется, превосходящие мои. Когда на одном из концертов отменилось выступление какой-то из наших групп, возникла идея поимпровизировать вдвоем.

<a href="https://jars.bandcamp.com/album/ii">ДЖРС II by JARS</a>

— Музыка «Резни» — это всегда свободная импровизация вдвоем?

Образина: Кстати, не всегда! Один концерт у нас был с барабанщиком Евгением Бяло из группы MatheriA, там вообще был почти что грайндкоровый ад с более-менее структурированными риффами. Но тоже с большой долей импровизации. Сейчас же играем в основном вдвоем, да.

Антон Пономарев: Подготовленного обычно не очень много, все достаточно интуитивно и тонко. Скорее, оговариваются некоторые нюансы исполнения и что-то вроде общего настроения в той или иной части композиции. Это история о доверии друг другу — типа, х∗ево точно никто из нас не сделает.

— Это совместный альбом гитариста и саксофониста, но на нем есть и другие звуки, звучащие одновременно с гитарой и саксофоном. Думаю, имеет смысл проговорить, как были устроены процесс исполнения и записи этого материала, сетап, который вы использовали.

Пономарев: Антон играл в три гитарных стека — два гитарных, один басовый. Я в основном использовал электронику, которая и слышна на протяжении всего альбома; только иногда я брал сакс, пропущенный, в свою очередь, через всяческие железки. В итоге были две независимые цепи электроники на правый и левый каналы плюс саксофон с эффектами и его чистый звук.

Образина: Да, у меня довольно простой сетап — гитарный и басовый каналы; достаточно двух мощных усилителей, но в целом их может быть сколь угодно много на каждом канале, ха-ха. В басовый канал звук идет с понижением на октаву — если учесть, что на «Резне» у меня и так довольно низкий строй (басовое «ля»), получается совсем подземно. В гитарный — всякие фуззы и средне- и высокочастотные эффекты.

— В других проектах с вашим участием музыка построена на четко прочерченных и зачастую довольно сложных в исполнении партиях — здесь же, скорее, идет движение в обратную, более абстрактную и свободную, сторону. Можете попробовать сформулировать, в чем для вас как для исполнителей главная притягательность подобного подхода, с любой точки зрения — с интеллектуальной, эмоциональной, с точки зрения внутреннего ощущения во время исполнения этого?

Образина: С тех пор как я послушал альбом «Oko» московской группы uSSSy (вышел больше 10 лет назад; на мой взгляд, это один из лучших альбомов, когда-либо сделанных в России, вообще, за всю историю), в голове возникла идея отказа от каких-то ритмических сеток, метронома этого внутреннего, на который нанизывается вся музыка и который ее и ограничивает. Свободные моменты у меня есть и в Jars, но «Резня» — это концентрация такого подхода. Плюс ЗВУК. В полной мере прочувствовать его физическую силу, наверное, мне удалось как раз в нашем дуэте. То есть это музыка, воздействующая не своей формой, не мелодиями или грувом, а именно физическим валом ЗВУКА, который можно ощутить телом. На последнем концерте в «Мутаборе» нам, по-моему, удалось достичь максимальных плотности и громкости — даже на записи с хорошего микрофона все зашкаливает и погружает в транс.

— Альбом выпускает американский лейбл Utech Records. Как сложилась эта история — почему этот лейбл, что вам дает выход альбома на зарубежном лейбле в противовес российскому, как вам на данный момент опыт работы с ним?

Пономарев: Utech Records сами предложили издать альбом у них.

Наткнувшись на какое-то видео с нашего концерта (не помню, возможно, это было видео «Резни» на канале «Нойз»), лейбл обратился ко мне и спросил, есть ли у нас записи; если нет, то он был готов их издать, как только они появятся. Вскоре, не откладывая, мы пошли в студию моего друга, музыканта и звукоинженера Коли Самарина (Orange Studio), и записали материал (это было в самый разгар первой волны пандемии, кстати). Ну то есть тут так вышло, что мы и не думали, российский лейбл или какой-то другой. На данный момент могу сказать только одно: это мое самое приятное взаимодействие из тех лейблов, с которыми мне доводилось общаться (честно!). Что это нам дает? Ну, например, альбом еще официально не вышел, а нас уже позвали участвовать в двух весьма крупных фестивалях в Германии и Польше.

— Вы оба — музыканты, довольно занятые в плане участия в других проектах. Как вы все это успеваете? И какие планы на развитие именно «Резни»?

Пономарев: Ну, мы нечасто пока выступаем и записали только один альбом — это не было очень затратно по времени! Но в планах — все больше и больше времени посвящать «Резне». Поймали себя на мысли, что задумываемся уже о концепции следующего альбома, хотя, конечно, еще рано об этом думать. Пока в первую очередь хотим сделать грандиозную презентацию альбома, когда у нас на руках будут пластинки. Надеюсь, получится это сделать в марте-апреле. На данный момент у нас есть диски, и, кстати, издание на CD отличается тем, что там будет дополнительный трек, которого не будет ни на виниле, ни в стримингах.

Образина: Да, сейчас все довольно просто. Учитывая импровизационный характер музыки, можно не тратить время на оттачивание нюансов, которое требуется в других наших группах, — ну, чтобы все друг в друга попадали в мелочах, чтобы был грув и все такое. Есть понимание звука, который хочется получить, есть паттерны, на которых строится альбом, и кое-какие еще другие — и поехали. Нас сейчас зовут на всякие фестивали — к ним будем готовиться плотнее. Плюс уделим время придумыванию нового альбома — не хочется повторять тот же самый саунд, значит, надо будет изобрести что-то новое, но столь же действенное.

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