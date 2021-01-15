Edva. «Jim»

Edva — это дуэт Тины Манышевой и Эдуарда Коновалова. Тина — вокалистка московской группы Tinavie, несколько лет назад переехавшая в Париж, где она основала сольный проект Manysheva, познакомилась с известным продюсером Марком Коллином и выпустила два альбома на его лейбле Kwaidan Records в компании с Nouvelle Vague, Джей-Джей Йохансоном и Ясмин Хамдан.

В Париже Тина познакомилась и с Эдуардом Коноваловым, композитором двух альбомов Веры Полозковой, автором музыки к фильму «Angst» с Ренатой Литвиновой. Первый совместный сингл дуэта появился под впечатлением от фильма «Выживут только любовники» Джима Джармуша и является обращением к режиссеру от лица героини-вампира.

Тина Манышева

С Эдом нас познакомила Аня Ульянова (фотограф), когда приехала в Париж пару лет назад. Мы сразу решили, что попробуем как-то коллаборировать и что здорово так вот найтись вдали от родины. Творческий процесс начинается в основном с музыкальных набросков Эда, поверх которых я сочиняю тексты и мелодические линии. Сначала все песни были на французском языке, и они становились концептуальными музыкальными полотнами. Но со временем все меняется, и вообще мы любим экспериментировать со стилями, со звуком и красками. Мне нравится то, что в Edva я могу хулиганить и делать все что захочу. У меня никогда такого опыта не было. Процесс ухода от образа «правильной» и «стеснительной» безумно увлекательный.

© Edva

Эдуард Коновалов

В 2012 году я выступал на фестивале «Джаз Коктебель» с Олегом Костровым и его программой «Нож для фрау Мюллер. Лучшее», там я впервые услышал Тину. Это был очень крутой концерт!

Через год и я, и Тина переехали в Париж и познакомились там только спустя пять лет. Хватило пары минут, чтобы понять, что пора действовать. Такие встречи происходят нечасто.

Первые песни были готовы уже через месяц, но по разным причинам нам понадобилось два года, чтобы наконец-то их отпустить. С того момента уже произошла некая эволюция в нашем творчестве, и сингл «Jim» относится, если можно так выразиться, к нашему «раннему» периоду в масштабе двух лет :). Меня поражают самоотверженность Тины и ее чудесный дар перевоплощения. Складывается ощущение, что в этом человеке скрыты тысячи музыкальных инструментов и театральных масок!

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