Fruktbl. «Anybody Seen My Baby?»

Вы наверняка видели группу Fruktbl в телешоу «Вечерний Ургант»: уже восемь лет они аккомпанируют всем известным гостям, приходящим в эфир программы, — от Аллы Пугачевой до Уилла Смита — и исполняют свои интерпретации самых известных песен в мире. Все эти годы Fruktbl можно было услышать только в телеэфире и на частных мероприятиях, но не в записи: несколько лет музыканты искали возможность получить право на легальное исполнение и запись любимых ими (и многими) песен — и только в 2020-м выпустили первый мини-альбом «We Did It» с пятью мировыми хитами, а только что — сингл с кавером на знаменитую песню Rolling Stones. Эта эпопея закончилась как раз к 10-летию группы, которое Fruktbl собираются отмечать в следующем году.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/13077804'>Anybody Seen My Baby</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/9516482'>Fruktbl</a> на Яндекс.Музыке

По этим праздничным поводам мы списались с вокалисткой и боссом группы Сашей Даль.

— Как вы попали на ТВ?

— Через постель уже не попадешь! Прошли те простые времена. Теперь возможно попасть куда-то, либо не делая ничего, будучи блогером, либо если быть лучшим в той сфере, в которую стремишься. Так вот, блогерство обошло нас стороной. Мы познакомились с Ваней Ургантом во время череды декабрьских елок, он нас заметил и пригласил стать частью его шоу «Вечерний Ургант».

— Не чувствуете ли вы выгорания за семь лет работы на телевидении и как с ним справляетесь?

— Не семь, уже восемь! Выгорания не чувствуем, ощущаем лишь горение! К нам на шоу приходят лучшие из лучших. Мы в курсе всех новинок, всего самого интересного. Иногда даже случается сыграть что-то очень интересное совместно с авторами последних хитов. Иногда мы бываем очень довольны, но, конечно, случается и обратное, как без этого? Но в целом мы ощущаем постоянное развитие. Мы каждый день играем что-то новое и растем над собой. Возможно, со стороны не видно цели, но мы получаем кайф от самого пути.

Мы не получаем ни копейки с этих кавер-версий.

— Как выбирали песни для релиза и — самое важное — как доставали права?

— Выбрать было несложно. Играем то, что любим сами, а также записываем то, что самим больше всего нравится. Но правовая сторона — это самая сложная история в нашей стране. У нас нет этой кавер-культуры, которая существует на Западе. У нас не налажены механизмы, поэтому мы бились с этими правами все время существования группы. Только в этом году удалось выискать способ выпустить наши версии песен через американский лейбл Nomad Crew LLC. Особенность выпуска этих песен в том, что мы не получаем ни копейки с этих кавер-версий. Проще говоря, мы купили у авторов возможность прослушивания этих треков для наших поклонников.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/11278896'>We Did It - EP</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/9516482'>Fruktbl</a> на Яндекс.Музыке

— С кем были самые запоминающиеся коллаборации в «Вечернем Урганте» за эти годы?

— Давайте-ка мы назовем топ-3: Робби Уильямс, Ленни Кравиц, Уилл Смит.

— Тяжело ли быть кавер-бендом в 2020-м?

— Пожалуй, нам в этом году легче, чем кому бы то ни было. У нас не было ни карантина, ни отпуска, ни простоя. Многие коллеги подтрунивали над нами, что мы единственные, у кого в этом году есть работа. Конечно, не единственные, но одни из немногих. Ведь на «Титанике» музыканты тоже играли до последнего, такова профессия.





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