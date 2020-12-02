DYW. «Futurejazz»

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«Futurejazz» — дебютный альбом московского трио DYW, в котором играют Даня Измайлов (бас/электроника), Яша Наседкин (альт-саксофон, электроника) и Вова Смирнов (ударные), — можно классифицировать как межгалактическое путешествие по вселенной импровизации. Ведь, со слов музыкантов, источники их вдохновения простираются в широких диапазонах от Джона Зорна до The Comet Is Coming, от Muslimgauze до Anal Cunt — а это вполне себе разные галактики, если вовсе не вселенные.
Альбом вышел на лейбле White Paper Records, который был запущен барабанщиком Петром Отоцким (Baritone Domination, «Ленина пакет», Drumazhur и др.). Ключевая идея лейбла — это документация жизни московской экспериментальной сцены, которая успела расползтись по многочисленным концертным площадкам, клубам, барам и даже арт-сквотам. Специально для этих целей лейбл собрал портативную звукозаписывающую студию. Два микрофона, отсутствие сведения и обработки звука — основной задачей White Paper Records стала фиксация музыкальных событий без лишних прикрас. Ведь звук пространства — это такая же важная часть документации, как и сама музыка.
«Futurejazz» был записан в большом театральном зале. Это позволило музыкантам совместить камерную акустическую технику записи со студийной, использовав естественную реверберацию пространства и избежав применения эффектов. «Это лучшие барабаны, которые я слышал вообще. Потому что лучшая компрессия — это отсутствие компрессии», — утверждает Петр Отоцкий.
Открывает альбом «Intro», которое вопреки своему названию растягивается аж на целых 16 минут. Игриво-мажорная поначалу, ближе к концу композиция набирает обороты, обрастая плотным грувом и нешуточным мелодическим надрывом. «Transmission» — это минималистичная интерлюдия, в основе которой лежат упрямый бас, монотонные ритмы и сбивчивый перкуссионный декор. Она же готовит почву для последующей «Futurejazz I» — вихреподобной композиции с экспрессивными саксофонными соло, рассыпающимися на отрывистые геометрические фигуры.
19-минутная «Triptych» — самая продолжительная пьеса на альбоме — растекается созерцательным спейс-блюзом, обретая к своему финалу беспечность и почти вселенское успокоение. Финальной точкой становится «Futurejazz II», где фрагментарный саксофон вновь изображает причудливую мелодическую геометрию, одновременно благозвучную и порывистую.
За год, что мы играем вместе, многое происходило само собой. Это стало понятно с самого начала: мы все из разных местных групп (Яша с Вовой из «ЗОРКИ ВО», а я играю в The OMY) и поэтому частенько играли на одних и тех же мероприятиях. И как-то раз Яша с Вовой предложили мне собраться и поиграть, и в результате я записал всю эту сессию.
Нам тогда сразу стало все ясно: и то, что мы будем теперь играть вместе, и то, что это будет фьючерджаз — музыка 3020 года, и то, что нужно будет записать одну из таких сессий на профессиональное оборудование, но без студийно-продюсерского подхода. Параллельно с этим мы сблизились с Петей Отоцким из Baritone Domination на общей теме: они как-то раз импровизировали в нашем пространстве, и я тоже их записал. Ну и вот день за днем, слово за слово мы решили, что Петя нас запишет.
Стали искать пространство, и тут Вова вдруг вспомнил, что он актер ЦДР. На этом и порешили: записывать будем там, коли дадут добро. Добро дали, Петя тоже дал добро, короче, все друг другу дали добро, если что.
Во время записи с нами была хореограф Даша Тишко — пока мы играли свою сессию, она не переставала танцевать. В свою очередь, Петя скорее слушал, чем крутил ручки. В какой-то момент я увидел, как он вылетел в какие-то очень далекие дали. В энергетическом смысле все это ощущалось так, как если бы зал был полный. Но если говорить про звук, то помещение сыграло, пожалуй, определяющую роль. И это прекрасно слышно на альбоме: пустоты на нем предостаточно.
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