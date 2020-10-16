«Трипинадва». «Ролямице 2.0»

Петербургский дуэт «Трипинадва» появился в далеком 2009 году, когда еще в ходу был жанровый тег «анти-“Груша”», обозначавший русскую версию американского антифолка. Маша Шустрова и Аня Литомина, познакомившиеся в одном из питерских клубов, поначалу и выступали на фестивалях вместе с Padla Bear Outfit и «Лемондэем», а чаще всего пели для своих в крошечном, но культовом баре «Стирка 40». С тех пор утекло много воды — группа то разрасталась в составе, то распадалась, но Маша и Аня не переставали писать остроумные и легкие песни и иногда их вместе петь. В прошлом году история «Трипинадва» подошла к счастливой кульминации — дуэт наконец-то выпустил дебютный альбом «Всегда», причем аж на контракте у лейбла Universal, и с успехом выступил на фестивале Stereoleto.

Хорошо, что на этом история «Трипинадва» не заканчивается: мы предлагаем вашему вниманию новый сингл дуэта — переосмысленную версию их загадочного концертного хита «Ролямице», в котором стало больше грува и больше воздуха:

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12416542'>Ролямице 2.0</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8263539'>Трипинадва</a> на Яндекс.Музыке

Маша и Аня («Трипинадва»)

Вокруг песни со звонким, но непонятным для многих названием — «Ролямице» — сформировалась персональная команда преданных и искренних слушателей. Тем не менее вопросы и догадки о значении «волшебного» слова никак не отпускают.

Песня, написанная нами когда-то в момент наивысшего счастья, совсем не про расставание. Тогда нам просто нравилось превращать даже самый унылый период в радужную сказку. Да чего там, и сейчас получается так делать — не только в расставании можно и нужно найти кайф, но и в увольнении, вынужденном переезде, поломке компьютера или сердца. Песня пережила несколько интерпретаций, составов, и наконец она сделала реверанс и трансформировалась в новое, непривычное, но все еще «наше» звучание.

Скорость сбавляется, ноги плавно раскачиваются, инструментальное соло заставляет вас взять в руки воображаемую гитару, а наши голоса еще нежнее напоминают о том, что расставание может стать крайне очаровательным событием.

© Елена Карпова

Маша

Без расставаний нет встреч, концы в воду, кстати, пейте больше воды. Печали не существует, отправьте этот трек подружке, которая рассталась с парнем.

Аня

Сейчас особенно актуально быть не заложником реальности, а ее наблюдателем. За взмывшим ввысь самолетом, за остывающим чайком, за уходящим человеком. Кстати, Ролямице — это наш друг Толя. Саксофонист, сантехник, художник. Он нарисовал обложку к синглу. И вовсе не уходил.





Слушать «Ролямице 2.0» в стриминговых сервисах

«Трипинадва» выступают с концертами 20 ноября в петербургском клубе «Мачты» и 22 ноября в московском клубе Powerhouse.

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