«Трипинадва». «Ролямице 2.0»

Наум Коржавин: «Самиздат начался практически прямо с меня»
Неопубликованная беседа Наума Коржавина и Раисы Орловой15 октября 20201719
Петербургский дуэт «Трипинадва» появился в далеком 2009 году, когда еще в ходу был жанровый тег «анти-“Груша”», обозначавший русскую версию американского антифолка. Маша Шустрова и Аня Литомина, познакомившиеся в одном из питерских клубов, поначалу и выступали на фестивалях вместе с Padla Bear Outfit и «Лемондэем», а чаще всего пели для своих в крошечном, но культовом баре «Стирка 40». С тех пор утекло много воды — группа то разрасталась в составе, то распадалась, но Маша и Аня не переставали писать остроумные и легкие песни и иногда их вместе петь. В прошлом году история «Трипинадва» подошла к счастливой кульминации — дуэт наконец-то выпустил дебютный альбом «Всегда», причем аж на контракте у лейбла Universal, и с успехом выступил на фестивале Stereoleto.
Хорошо, что на этом история «Трипинадва» не заканчивается: мы предлагаем вашему вниманию новый сингл дуэта — переосмысленную версию их загадочного концертного хита «Ролямице», в котором стало больше грува и больше воздуха:
Вокруг песни со звонким, но непонятным для многих названием — «Ролямице» — сформировалась персональная команда преданных и искренних слушателей. Тем не менее вопросы и догадки о значении «волшебного» слова никак не отпускают.
Песня, написанная нами когда-то в момент наивысшего счастья, совсем не про расставание. Тогда нам просто нравилось превращать даже самый унылый период в радужную сказку. Да чего там, и сейчас получается так делать — не только в расставании можно и нужно найти кайф, но и в увольнении, вынужденном переезде, поломке компьютера или сердца. Песня пережила несколько интерпретаций, составов, и наконец она сделала реверанс и трансформировалась в новое, непривычное, но все еще «наше» звучание.
Скорость сбавляется, ноги плавно раскачиваются, инструментальное соло заставляет вас взять в руки воображаемую гитару, а наши голоса еще нежнее напоминают о том, что расставание может стать крайне очаровательным событием.
Без расставаний нет встреч, концы в воду, кстати, пейте больше воды. Печали не существует, отправьте этот трек подружке, которая рассталась с парнем.
Сейчас особенно актуально быть не заложником реальности, а ее наблюдателем. За взмывшим ввысь самолетом, за остывающим чайком, за уходящим человеком. Кстати, Ролямице — это наш друг Толя. Саксофонист, сантехник, художник. Он нарисовал обложку к синглу. И вовсе не уходил.
Слушать «Ролямице 2.0» в стриминговых сервисах
«Трипинадва» выступают с концертами 20 ноября в петербургском клубе «Мачты» и 22 ноября в московском клубе Powerhouse.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
1 мая в «Олимпийском» состоится единственный в России концерт легенд пиротехнического хард-рока Kiss. Проверьте, насколько хорошо вы ориентируетесь во вселенной этой группы
17:38Международный аудиовизуальный фестиваль пройдет в Петербурге
15:33Фильм Московской консерватории «Симфония органа» покажут в шести городах
13:47Российские и британские подростки напишут мини-оперу о жизни на карантине
12:58Представители креативных индустрий соберутся на конференцию в Москве
11:49Издательство Яромира Хладика собирает средства на новые книгиВсе новости
Неопубликованная беседа Наума Коржавина и Раисы Орловой15 октября 20201719
Экологический абсурд, подражание Фредерику Уайзману и полярный хоррор на питерском документальном кинофестивале15 октября 20201168
Участники Гарвардской сенсорной этнографической лаборатории — о своем аудиофильме «Материалы экспедиции», который покажут на фестивале «Мир знаний»15 октября 20201371
Дмитрий Мозжухин, лидер пришедшей к популярности рок-группы, — о «классическом рок-альбоме» «Человеко-часы», жизни после увольнения с работы и о дилетантском искусстве14 октября 20206714
Сергей Бондаренко о том, насколько открытым должен быть «Открытый список» жертв политических репрессий14 октября 20201714
Наталья Смолянская открывает новый ракурс современной художественной критики14 октября 20201625
«Астафьев» — глава из новой книги Максима Д. Шраера13 октября 20206562
«Русская музыка 2.0» и ее главные герои13 октября 20202440
Александра Генералова поговорила с бельгийским куратором об ее арт-инициативе Komplot — и о том, как арт-сцена вынуждена бороться за выживание13 октября 20202113
Артем Хлебников о новом курсе, который должны будут принять на себя российские учителя и школьники, — «Родная литература (русская)»13 октября 202013280
Русское издание книги Петера Сонди — премьера на COLTA.RU12 октября 20202938
Пять причин посетить Фотобиеннале-202012 октября 20202406