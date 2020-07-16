TIHOTIHO. «Калейдо, часть 2»

Существующий с 2018 года краснодарский инди-поп-коллектив TIHOTIHO исполняет модный неосоул и R'n'B на русском и за это время успел засветиться на сборнике «Raw M Compilation. Vol. 1» лейбла «Мастерская», сыграть у Ивана Дорна на разогреве, поучаствовать в нескольких фестивалях и выпустить дебютный альбом «Калейдо, часть 1». Активность TIHOTIHO только набирает обороты: в этом году уже вышло несколько синглов, на один из которых — «Фантазию» — был снят «первый в истории бесконтактный клип» (видео, полностью срежиссированное по видеосвязи). Настал черед и нового альбома «Калейдо, часть 2», который мы представляем вашему вниманию вместе с комментариями участников группы.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/11255732'>Калейдо, часть 2</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5599417'>TIHOTIHO</a> на Яндекс.Музыке

Что такое Калейдо

Мария Марогулова (вокал)

Калейдо — это смесь красок, разнообразие цветов и мыслей, жанров и мировоззрений. У каждого члена группы совершенно разный бэкграунд, музыкальный и жизненный опыт. Мы просто бросили маленькие цветные кусочки наших жизней и нашу любимую музыку в одну кучу, смешали это все как следует, и получилось Калейдо.

Об альбоме

Руслан Космач (барабаны, вокал)

Этот альбом можно назвать долгостроем в какой-то степени. Работа над ним началась еще два года назад, тогда мы задумывали его как большой альбом «Калейдо» на 17 треков. В процессе работы мы поняли, что такая большая пластинка от нового артиста мало кому интересна, и сфокусировались на первой части альбома. Выбрали восемь песен, которые пойдут на «Калейдо, часть 1», а остальные оставили на потом. С тех пор было очень много демок и переработок. Почти у каждой песни, что вы слышите в обеих частях альбома, было три-пять разных версий текстов, инструменталов и концепций. Что-то изначально писалось на английском, что-то было записано вживую, а потом переделано в секвенсоре, куда-то были дописаны спонтанные куплеты в последний момент. После того как вышел первый альбом, мы немного перевели дух и принялись за второй. Демо восьми из девяти песен были на тот момент уже записаны, только «Мне надо еще» родилась внезапно на студии буквально за месяц до релиза. Все демки инструменталов и вокала мы писали или дома, или в своей студии в Краснодаре (в которой только в этом году появился кондиционер). Вокал на некоторые треки первого альбома записывали у друзей в студии Rooftop в Краснодаре, а большинство из треков второй части вообще записали у себя, только попросили у ребят микрофон «Союз» на неделю. В нашем документальном фильме «О Калейдо» можно посмотреть чуть больше о нашем процессе, о записи и работе над двумя альбомами. Благодаря пандемии у нашего Олега (Олег Богучарский — клавиши и продакшен) появилось много свободного времени, и он свел весь релиз у себя дома примерно за месяц. За всю музыку, аранжировки, тексты и сведение отвечаем мы сами, мы этим гордимся. Только мастеринг на альбоме делал привлеченный со стороны мастеринг-инженер.

О карантине

Мария Марогулова

Карантин совпал с подготовкой и доработкой этого альбома, и это сыграло нам на руку. В таком режиме мы все имели возможность остаться с материалом наедине и пересмотреть его. Мы спокойно и последовательно изменили и улучшили аранжировки, мелодии и тексты.

В обыденной суете и занятости у нас не было бы пространства так глубоко и внимательно переосмыслить альбом.

О российском неосоуле

Руслан Космач

Он на подъеме. Мы рады, что становится все больше и больше артистов с близкой нам музыкой. Несколько лет назад, когда мы начинали писать что-то подобное вместе, нам казалось, что мы чуть ли не одни на этом поприще. Но посмотрите, сколько отличных релизов вышло даже в этом году: дуэт LOVANDA с ЕР «TURBO», Dequine, Tesla Boy, Сабрина и другие. Безусловно, на все это течение очень сильно повлиял Ваня Дорн, он в СНГ один из первопроходцев в такой музыке. Нам нравится топить за музыкальность в поп-музыке, за богатые аранжировки, за нетривиальные ритмы, гармонии и тексты. Это мы и хотим пропагандировать и выражать своей музыкой, очень круто быть частью этого движения. Хочется, чтобы поп-музыку у нас было слушать интересно, чтобы она была осознанной и завораживающей.

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