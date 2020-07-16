TIHOTIHO. «Калейдо, часть 2»

Костюмы раненых зверей и текстильные многоугольные двери
Художник-модельер Константин Морг рассказывает, почему ему всегда было тесно в рамках создания одежды15 июля 20201016
Существующий с 2018 года краснодарский инди-поп-коллектив TIHOTIHO исполняет модный неосоул и R'n'B на русском и за это время успел засветиться на сборнике «Raw M Compilation. Vol. 1» лейбла «Мастерская», сыграть у Ивана Дорна на разогреве, поучаствовать в нескольких фестивалях и выпустить дебютный альбом «Калейдо, часть 1». Активность TIHOTIHO только набирает обороты: в этом году уже вышло несколько синглов, на один из которых — «Фантазию» — был снят «первый в истории бесконтактный клип» (видео, полностью срежиссированное по видеосвязи). Настал черед и нового альбома «Калейдо, часть 2», который мы представляем вашему вниманию вместе с комментариями участников группы.
Калейдо — это смесь красок, разнообразие цветов и мыслей, жанров и мировоззрений. У каждого члена группы совершенно разный бэкграунд, музыкальный и жизненный опыт. Мы просто бросили маленькие цветные кусочки наших жизней и нашу любимую музыку в одну кучу, смешали это все как следует, и получилось Калейдо.
Этот альбом можно назвать долгостроем в какой-то степени. Работа над ним началась еще два года назад, тогда мы задумывали его как большой альбом «Калейдо» на 17 треков. В процессе работы мы поняли, что такая большая пластинка от нового артиста мало кому интересна, и сфокусировались на первой части альбома. Выбрали восемь песен, которые пойдут на «Калейдо, часть 1», а остальные оставили на потом. С тех пор было очень много демок и переработок. Почти у каждой песни, что вы слышите в обеих частях альбома, было три-пять разных версий текстов, инструменталов и концепций. Что-то изначально писалось на английском, что-то было записано вживую, а потом переделано в секвенсоре, куда-то были дописаны спонтанные куплеты в последний момент. После того как вышел первый альбом, мы немного перевели дух и принялись за второй. Демо восьми из девяти песен были на тот момент уже записаны, только «Мне надо еще» родилась внезапно на студии буквально за месяц до релиза. Все демки инструменталов и вокала мы писали или дома, или в своей студии в Краснодаре (в которой только в этом году появился кондиционер). Вокал на некоторые треки первого альбома записывали у друзей в студии Rooftop в Краснодаре, а большинство из треков второй части вообще записали у себя, только попросили у ребят микрофон «Союз» на неделю. В нашем документальном фильме «О Калейдо» можно посмотреть чуть больше о нашем процессе, о записи и работе над двумя альбомами. Благодаря пандемии у нашего Олега (Олег Богучарский — клавиши и продакшен) появилось много свободного времени, и он свел весь релиз у себя дома примерно за месяц. За всю музыку, аранжировки, тексты и сведение отвечаем мы сами, мы этим гордимся. Только мастеринг на альбоме делал привлеченный со стороны мастеринг-инженер.
Карантин совпал с подготовкой и доработкой этого альбома, и это сыграло нам на руку. В таком режиме мы все имели возможность остаться с материалом наедине и пересмотреть его. Мы спокойно и последовательно изменили и улучшили аранжировки, мелодии и тексты.
В обыденной суете и занятости у нас не было бы пространства так глубоко и внимательно переосмыслить альбом.
Он на подъеме. Мы рады, что становится все больше и больше артистов с близкой нам музыкой. Несколько лет назад, когда мы начинали писать что-то подобное вместе, нам казалось, что мы чуть ли не одни на этом поприще. Но посмотрите, сколько отличных релизов вышло даже в этом году: дуэт LOVANDA с ЕР «TURBO», Dequine, Tesla Boy, Сабрина и другие. Безусловно, на все это течение очень сильно повлиял Ваня Дорн, он в СНГ один из первопроходцев в такой музыке. Нам нравится топить за музыкальность в поп-музыке, за богатые аранжировки, за нетривиальные ритмы, гармонии и тексты. Это мы и хотим пропагандировать и выражать своей музыкой, очень круто быть частью этого движения. Хочется, чтобы поп-музыку у нас было слушать интересно, чтобы она была осознанной и завораживающей.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.ДзенПонравился материал?помоги сайту!
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
В Россию едут герои хард-рока Guns N' Roses «в классическом составе». Кто вы из участников группы — Эксл Роуз, Слэш или Дафф Маккаган?
12:52В Музее Вадима Сидура пройдет выставка Анны Ротаенко
Вчера
18:10Обращение британских славистов к руководству НИУ ВШЭ
16:44Выставка о Донском крематории откроется в Москве
14:11Музей «Гараж» объявил open call для сборки будущей выставки
12:23SOUND UP запустил музыкальные резиденции в пространстве «Рихтер»Все новости
Художник-модельер Константин Морг рассказывает, почему ему всегда было тесно в рамках создания одежды15 июля 20201016
Анонимный социальный арт-рэп-проект из Санкт-Петербурга и его первый лайв в виртуальной реальности15 июля 20201425
Мимо чего промахиваются авторы «Письма ста пятидесяти»? Реакция Кирилла Медведева14 июля 20202841
Анна Борисова выясняет, стоит ли искусству комментировать пандемию14 июля 20201697
Звезда инди-рока о терапевтическом альбоме «Капля крови Создателя», о молчании в 2000-х и конфликте с лейблом14 июля 20202305
Музыковед Марина Раку о редукции классического наследия как постоянно возобновляющемся историческом явлении13 июля 20203590
Лучшие мультфильмы онлайн-выпуска Анси-202013 июля 20202017
Две недели накануне коронакризиса. Часть III10 июля 20203763
Британский писатель и музыкант Джеймс Янг считает, что люди, подписавшие «Письмо ста пятидесяти», сами вырыли себе яму, в которой оказались10 июля 20207312
Философ Артемий Магун об обсессивном перерождении революционной эмоции в садистское Сверх-Я и о том, что делать с этим в России10 июля 20206415
Поэт и эссеист Алексей Цветков о письме в Harper's Magazine, давлении слева и о минимальном либерализме10 июля 20207567
Алена Ельцова о подводных камнях работы в кризисном центре10 июля 20204801