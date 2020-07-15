Планемо. «Что?!»

TIHOTIHO. «Калейдо, часть 2»
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Про артиста Планемо, выступающего в капюшоне и маске и, апеллируя к Сартру и Цою, произносящего едкие речитативы на социальные темы, ничего не известно. В этом, собственно, часть концепции проекта, который обещает соединять свою музыку с «различными видами современного перформативного искусства — от короткометражных фильмов до видеоинсталляций и граффити». Еще известно, что Планемо является резидентом петербургского объединения Galernaya 20, которое из студии звукозаписи превратилось в творческий хаб и лейбл.
Первое выступление Планемо прошло в прямом онлайн-эфире и в виртуальных декорациях, созданных с использованием технологии дополненной реальности, и в таком погружении в интернет-реальность создатели видят перспективу не только для проекта, но и для всей индустрии онлайн-концертов.
Мы долго думали о том, как представить живое выступление артиста публике в первый раз. Было сразу понятно, что если артист один на сцене, то картинку необходимо дополнять видео. Причем все нужно выдержать в концепции артиста. В какой-то момент нам позвонили наши друзья из Black Anchor Production и пригласили приехать заценить технологию, которой они занялись на фоне карантина. Когда мы попали в студию к парням, то выяснилось, что они занимаются AR — съемкой на базе визуального движка Unreal Engine. Впервые активно она начала применяться с наступлением второго витка CGI-революции в мировом кинематографе. Технология активно осваивается и изучается рядом европейских и американских кинокомпаний, таких, как Lucas Arts Entertainment, Warner Bros., Walt Disney Pictures и т.д. Пожалуй, самый известный пример применения — это сериал «Мандалорец». И вот уже в Питере открыта своя студия для подобных съемок. Это стало возможным отчасти именно благодаря карантину, кстати. Поскольку в этот период компании по прокату оборудования остались без работы и могли направить свои мощности на поиск новых возможностей.
Мы сразу поняли, что это то, что нам нужно именно для Планемо. Поскольку это идеально укладывалось в концепт артиста, в творчестве которого красной нитью проходит тема иллюзорности нашего мира. Месяц мы колдовали над тем, как все должно выглядеть, и в назначенный час мы пустили концерт в прямой эфир. Никакого монтажа. Все одним дублем. Все получилось с первого раза почти без репетиций.
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