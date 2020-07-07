rosemary loves a blackberry. «снежный мёд»

На «weirdberry», новом альбоме сольного проекта Дианы Буркот rosemary loves a blackberry, есть несколько кавер-версий, и среди них — новая трактовка песни «снежный мёд» «Стука бамбука в XI часов» — центральной группы «ижевской волны», культовых российских предтеч трип-хопа и дрим-попа. Диана Буркот сама сняла клип на эту песню — с помощью Каси Экстович.

Диана Буркот

Я трепетно отношусь к группе «Стук бамбука в XI часов». Эта группа выпустила всего один альбом — «Легкое дело холод», и он прекрасен. Отчасти, возможно, то, что так мало известно о группе и они настолько мало сделали, повлияло на мою любовь. Как будто оттого, что они выпустили всего один альбом, возникает еще больше интереса и ощущения, что это очень ценно, — некая недосказанность, предложение без точки, которое подвешивает тебя и не дает закрыть книжку.

Это не огромная дискография какой-нибудь группы, которая просуществовала 30 лет и выпустила много альбомов (что само по себе неплохо, конечно). Всего один альбом, как редкий аленький цветочек, один-единственный, который можно найти где-то на краю света, предварительно пройдя через какое-то количество испытаний.

Также для меня ценно то, что про них мало кто знает, хотя тут несколько двойственная штука. С одной стороны, мне кажется, что многие меломаны сталкивались с таким чувством, когда они что-то открывают, что мало кто слышал и знает, но потом эта группа набирает обороты и вот их уже слушает огромное количество людей. И ты как будто недоволен, так как теперь это какая-то массовая вещь, которую можно испортить большим количеством слушательских ушей. Так или иначе, у меня есть некая досада в таких случаях.

С другой стороны, я считаю, что группа потрясающая и с ее творчеством нужно познакомиться как можно большему количеству людей: ведь это уникальная музыка, достойная внимания и восхищения не меньше, чем «Гражданская оборона» или группа «Кино».

Это такое же наше уникальное музыкальное наследие, и сама музыка потрясающая. Я не знаю другой такой глубокой, атмосферной музыки на русском языке.

В этой группе мне нравится все — ну, кроме ремиксов. Тексты необыкновенно поэтичны, с красивыми неочевидными образами, которые, как мне видится, можно деконструировать каждый раз по-разному и каждому — по-своему.

© rosemary loves a blackberry

Само название группы говорит о том, что его создавали, не руководствуясь простым, лаконичным, запоминающимся словом или словосочетанием для удобства запоминания, например, слушателем. Оно является продолжением музыки.

Единственный альбом записывался на квартире у одного из музыкантов, Багаева, что тоже как-то откликается: я все-таки человек, который вырос на DIY-эстетике.

В общем, кавер на песню «снежный мёд» — некая дань, мой низкий поклон группе «Стук бамбука в XI часов».

Я сразу решила не копировать музыку, а написать что-то свое, оставив только оригинальный текст, но задача была сделать кавер не на песню, а как будто на атмосферу, настроение песни. Потому что тот вайб, который исходит от этой группы, меня восхищает больше всего, и ради чистоты эксперимента хотелось сделать именно оммаж.

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