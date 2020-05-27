Lay-Far. «All Massive»

Музыка Александра Lay-Far — московского продюсера и диджея, владельца лейбла In-Beat-Ween Music и автора одноименной программы на радио «Серебряный дождь» — легко путешествует по свету. Lay-Far — один из самых известных за рубежом российских хаус-диджеев, в послужном списке которого десятки релизов на уважаемых лейблах и выступления на крупнейших электронных фестивалях. Не случайно его новый мини-альбом «Seasons Change» вышел в Японии, и там же, в опустевшем из-за пандемии Токио, для него сняли впечатляющий клип, в котором нет ничего, кроме городских пейзажей и виртуозных танцев:

Александр Lay-Far ответил на несколько вопросов COLTA.RU.

— Если в Японии для тебя снимают клипы — значит, ты big in Japan. Расскажи, насколько: как проходили твои гастроли в Японии? Насколько там популярна хаус-музыка?

— Как мне кажется, тур по Японии — это одна из заветных «мечт» любого артиста и огромнейший буст для его эго в случае реализации. Я был не исключением. Мой первый тур «свалился» на меня в конце 2014 года с выступлениями в Токио, Хиросиме, Кумамото. Весной 2016 года последовал второй — в поддержку альбома «How I Communicate»: он включал в себя несколько выступлений в Токио (Circus Tokyo, The Room и Dommune) и одиночные выступления в Нагое, Осаке (Circus Osaka), Хиросиме и Канадзаве. После этого была еще «вылазка» в Фукуоку в рамках моего общеазиатского тура 2017 года. Япония — это весь мир в миниатюре, ТАРДИС, потайная дверь из фильмов Миядзаки, за которой скрываются мириады вселенных. Там есть место для любой мировой культуры, в том числе и хауса. Чем бы вы ни интересовались, в Японии существуют искомая вами ниша и самые преданные поклонники этой ниши на свете (можете даже не сомневаться). С трепетом и волнением думаю об этой стране и предвкушаю следующую поездку… надеюсь, скоро.

— Прокомментируй, пожалуйста, как эксперт в хаус-культуре: то, как танцуют в твоем клипе, правильно называть хаус-дэнс или футворк? Получается, что все мы все это время танцевали под хаус неправильно?

— То, что вы видите в клипе, называется хаус-дэнс. Вообще под хаус, как и любую другую музыку, можно танцевать как нравится и как хочется. Однако если начать изучать эту культуру, ее корни, то скоро станут очевидными ее особенности и отличительные черты. Хаус-дэнс — это наиболее лаконичный и приятный способ физического взаимодействия с хаус-музыкой. Этот танец развивался и продолжает развиваться параллельно хаус-музыке, он постоянно видоизменяется, в том числе вбирая в себя особенности той или иной страны. Хаус-дэнс — он про ощущения, чувства, чистую экспрессию, свободу самовыражения!

© Lay-Far

— Где в Москве научиться танцевать хаус-дэнс?

— В Москве огромное количество школ и преподавателей танца, но я бы порекомендовал настоящих носителей культуры, своих друзей и коллег: объединение FarForYo, EasyLee, Latsy Gil, Романа Бурыкина, Карину Kerry, Марину Ojo… это далеко не полный список. Ну а как закончится карантин, приходите на нашу хаус-дэнс-вечеринку Footwork House Jam — будем отмечать наше 10-летие слетом лучших танцоров со всей страны и специальной программой!

— Как пандемия коронавируса испортила твои планы на 2020-й — ты собирался поехать на Олимпиаду в Токио?

— На конец весны — начало лета у меня был запланирован новый тур по Японии в поддержку пластинки «Seasons Change». Пришлось отложить эти планы (как и многие другие) до лучших времен! Обстоятельства толкнули меня на неожиданный шаг — я открыл студию Solitary High Productions совместно с Phil Gerus, где мы создаем крутой музыкальный контент под разные интересные кейсы. Еще я консультирую молодых продюсеров по музыкальному продакшену и бизнесу онлайн. Вот такая карантинная диверсификация.





Слушать «Seasons Change» на Bandcamp и в Spotify

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