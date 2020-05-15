«Бабба». «90–60–90»

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Дуэт «Бабба», в который объединились Ольга Чубарова из Cheese People и Алла Четаева из Bajinda Behind the Enemy Lines, под танцевальный электронный бит рассказывает жизненные и ироничные истории, часто основанные на личном опыте. 15 мая вышел второй альбом самарско-московского дуэта — «Березовый сок»; по словам участниц группы, пластинка «о любви и головокружении, о невосполнимых утратах и новых свершениях». Мы представляем клип на одну из песен — «90–60–90»: маленький документальный фильм про «сбычу мечт» о том, как его герой решил принять участие в московском вог-бале и для этого летел 10 тысяч километров из своего родного Южно-Сахалинска.
— Вы разъехались по разным городам. Как вы теперь пишете и записываете песни вместе?
Алла Четаева: Дистанция дисциплинирует, у нас выработалась конвейерная система, наброски обрастают новыми слоями за пару правок, и треки рождаются даже быстрее, чем когда мы писали первый альбом.
Ольга Чубарова: Алла присылает мне свои заготовки, на которые я сочиняю вокальную партию и стихи. Отправляю голубиной почтой обратно Алле, а она превращает всю эту алмазную бересту в бриллиант.
— Вы испытали на себе проблему «второго альбома»?
Ольга: Так как наш первый альбом не все заметили и расслышали, для нас второй альбом — это как первый, поэтому никаких проблем у нас с ним не возникло.
Алла: Проблема «что надеть в бар» для нас острее стоит обычно.
— «90–60–90» — программная песня с «Березового сока». А в чем его программа?
Ольга: Мы всегда программируем людей на танцы, свободомыслие, любовь и радость жизни!
— Есть ли у альбома концепция или хотя бы идея фикс?
Алла: На этом альбоме мы романтизируем все, что видим: это наш художественный прием фикс. Проще говорить о переживаниях, слегка присыпая все блестками.
Ольга: Концепция альбома — это принятие себя. Без навязанных шаблонов, без влияния друзей, без оглядки на возраст и сексуальную ориентацию. Только ты, только твои ощущения от себя самого.
— Вы пишете, что альбом «о любви и головокружении, о невосполнимых утратах и новых свершениях». А где же песни об освобождении женщины и домашнем насилии?
Ольга: Спасибо Вселенной, в моей жизни не было физического насилия. Нам невероятно жаль женщин, которые стали заложницами обстоятельств и подвергаются побоям в домашней тюрьме. Нам больно читать подобные истории. Любое проявление насилия — физическое или моральное — это слабость обидчика. Сейчас у меня гостит подруга, приехавшая посреди ночи с одним чемоданом, — она сбежала от мужа, который распускал руки. В общем, насилия и так слишком много в нашей жизни, чтобы еще и петь о нем.
Алла: Я очень сочувствую всем жертвам домашнего насилия, оно неприемлемо. Об этом надо говорить с близкими, детками, начинать с собственных семей. Но песни о домашнем насилии непонятно, как тут могут помочь.
С неординарными людьми всегда происходят неординарные истории!
— Как перестать иронизировать и начать жить?
Алла: Полюбить себя, в первую очередь.
— Герой клипа «90–60–90» очень интересный. Как его зовут? Как вы с ним познакомились?
Ольга: Его зовут Итиро Каникава, он ничем не примечательный сахалинский парень, а вы не поняли? :) Мы познакомились с Итиро на концерте Cheese People в Южно-Сахалинске прошлым летом, он был самый красивый на танцполе, я не смогла устоять!
— Как снимали видео?
Ольга: Видео для клипа делали аж три оператора: Дарья Агиенко снимала вылет Итиро из Южно-Сахалинска и танцы на московском балу, Василий Вишневский снял потрясающую природу Сахалина, а Саша Салман проделала невероятную работу как документалист, шляясь с Итиро по бэкстейджу и снимая все, что с ним происходило. А я все это дело смонтировала.
— Что с ним произошло после вог-бала?
Алла: Пф-ф-ф-ф-ф, это действительно крутая история! Далее Итиро отправился в путешествие по Грузии и Азербайджану, но из-за карантина и внезапно закрывшихся воздушных коридоров застрял за границей, не имея возможности вернуться в Россию.
Ольга: Он облетел половину земного шара, меняя билеты и живя в аэропортах, и спустя пару недель все же попал домой, оставив все свои нервы и деньги в транзите. Я следила за его инстаграмом, смеялась и переживала. Все закончилось хорошо, Итиро вернулся на Сахалин, но эти его приключения подтверждают, что с неординарными людьми всегда происходят неординарные истории!
16 мая «Бабба» примет участие в онлайн-фестивале косметического бренда NYX, сыграв свои старые и новые песни в формате #stayhome.
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