Ударные моменты

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17 апреля на лейбле импровизационной музыки «ТОПОТ» вышел интересный альбом «Drumazhur» — документация живого выступления, данного летом 2018 года в парке Горького квартетом барабанщиков Оксаны Григорьевой, Петра Отоцкого, Сергея Болотина и Андрея Кима. Лейбл представляет клип на открывающую альбом композицию «Dru» — пятнадцатиминутное видео, в котором под буйную барабанную импровизацию несутся с горы велосипедисты. Основатель «ТОПОТа» Евгений Галочкин рассказал COLTA.RU о том, как появилась идея выступления барабанного квартета в парке Горького, а также о связи даунхилла с импровизацией (спойлер: чистая случайность).
Идея собрать такой состав — квартет лучших московских импровизирующих барабанщиков — родилась спонтанно. Летом 2018 года парк Горького предложил мне сделать парочку бесплатных концертов в некоторых его локациях — куполе Alpbau в «Музеоне» и его модернистском собрате — Ажурной беседке. Почему-то сразу захотелось увидеть в округлом пространстве беседки живой диалог музыкантов — громкий, зрелищный, обязательно на повышенных тонах. В итоге в голове родилась идея собрать квартет, состоящий из одних только барабанщиков, — чтобы их ударные установки встали кругом, а музыканты могли бы постоянно переглядываться друг с другом, общаясь еще и с помощью мимики.
Но почему же барабанщики? В любом составе я сразу начинаю прислушиваться к ударнику и большую часть концерта готов следить только за ним. Кроме того, всегда хотелось повторить большой перформанс «77 Boa Drum» группы Boredoms, которая расширила свой состав на 77 барабанщиков. И 7 июля 2007 года в 07:07 вечера под Бруклинским мостом в Нью-Йорке дала ударный концерт.
Мы же в своем перформансе не преследовали никакого символизма — нам как обычным гражданам, пускающим слюну от свободной импровизации (и барабанов), хотелось просто увидеть живое взаимодействие музыкантов и ощутить мощь одновременного звучания сразу четырех ударных инструментов. Имена музыкантов пришли в голову моментально — ими стали старые друзья Оксана Григорьева, Петр Отоцкий, Сергей Болотин и Андрей Ким. Этих ребят многие могли слышать в таких группах, как Jars, uSSSy, «Бром», Baritone Domination, «Ленина пакет», Silence Kit, «Босх с тобой», ADMI, «ТОПОТ Аркестра», Analog Sound, APEMAN, «Злурад», «Искромет», «Метро 3», Jeffrey, 8 hz и др.
Тот летний вечер, надеюсь, запомнился не только тем, кто пришел на него специально, но и обычным зевакам, заглянувшим в беседку на громкий звук. Квартет импровизировал ровно два часа, перекидываясь дерзкими репликами друг с другом. В силу особенности формы беседки можно было выстроить свою собственную звуковую картинку, обходя ее по кругу и прислушиваясь к каждому музыканту по отдельности. На записи, которую мы издали на лейбле «ТОПОТ» в пятницу, игра барабанщиков также разведена по каналам: в правом ухе в большей степени слышны ритмы Петра Отоцкого и Сергея Болотина, в левом — Андрея Кима и Оксаны Григорьевой.
К сожалению, полноценной видеофиксации того события не сохранилось, поэтому я решил сделать клип на один из треков с альбома. Идея опять же пришла спонтанно и совершенно случайно — вообще я люблю залипать на видео с заездов по даунхиллу, когда велосипедисты сломя голову несутся вниз с горы, перепрыгивая через ямы, корни деревьев, диких животных, реки и других участников заезда. И вот однажды я совершенно случайно забыл выключить видео одной из таких гонок, когда слушал альбом квартета барабанщиков. Звук и картинка внезапно и идеально наложились друг на друга и местами засинхронились. В итоге музыка ребят в разы усилила драматизм заезда, а видео гонки с таким саундтреком смотреть стало куда увлекательнее.
Недолго думая, я смонтировал четыре самые смачные гонки, позаимствовав оттуда самые впечатляющие моменты, и наложил на открывающую альбом «Drumazhur» композицию «Dru».
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