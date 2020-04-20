Gorilla Zippo. «Vol. 1»

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У Василия Вакуленко, известного также как Баста, Ноггано и N1NT3ND0, есть традиция: каждый год на свой день рождения, 20 апреля, он выпускает новый альбом или готовит что-то специальное. Таким образом выходили три последних сольника Басты, но в этом году, к своему 40-летию, артист решил отойти от хип-хопа и представил новый электронный проект Gorilla Zippo, который напоминает, что «Газгольдер» — это не только лейбл-флагман российского рэпа, но еще и легендарный московский ночной клуб, где Баста нередко проводил вечеринки и диджеил.
«Проект Gorilla Zippo — это результат студийных экспериментов в электронной музыке, которой мы были увлечены и занимались с начала 2000-х, — так описывает его Баста. — Это эволюция наших музыкальных вкусов, опыта, мастерства и сторителлинга. Дебютный альбом Gorilla Zippo объединил несколько настроений, жанров и музыкальных десятилетий — от электроники 90-х по сегодняшний день».
Проект Gorilla Zippo Баста делает вместе со своим бэк-MC Джеем, который является его постоянным музыкальным соавтором. Только что на стриминговых сервисах появился дебютный альбом «Vol. 1», а следом, 24 апреля, выйдет его продолжение «Long Mix» — расширенная версия с включением живой записи из Майами: всего около пяти часов танцевальной электронной музыки.
Танцуй, пока молодой, c Бастой.
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