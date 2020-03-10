Disziplin. «Caprice Fmaj (Music for the Generic Generation)»

Макс Федоров — ключевой участник заслуженной московской инди-группы EIMIC — в последнее время сосредоточился на продюсерской деятельности (альбом Race to Space «III»), ремиксах и студийных поисках нового звука. Результаты этих поисков он собирается обнародовать в новом проекте Disziplin, чей первый сингл вы можете услышать прямо сейчас — и это моторный танцевальный трек с элементами техно-нуара, но и не без фирменной вокальной романтики.

В дальнейшем Макс Федоров обещает выпустить еще несколько синглов Disziplin, затем полноформатный альбом и лайв-программу в сотрудничестве с барабанщиком Сергеем Говоруном. Да и в истории EIMIC, по его словам, еще не поставлена точка.

Макс Федоров

Иногда наступает момент, когда музыкальным идеям становится довольно тесно в одном проекте и, чтобы дать большую свободу действиям, нужно разделить их и предоставить каждой свой путь. У EIMIC большая история, но она не заканчивается, просто появились новые побеги, которым нужно дать рост. Так что встречайте первый сингл с предстоящего релиза от моего нового проекта Disziplin, в котором я сконцентрируюсь на своих продюсерских и электронных экспериментах.





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