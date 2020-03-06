Elektromonteur. «E-Class»

8 марта в Новом пространстве Театра наций дуэт cинти-нуара и данс-романтики Elektromonteur устраивает специальный весенний концерт «У каждой женщины должен быть я». К этому событию группа приберегла премьеру сюрреалистического клипа, который проливает свет на отношение ироничных романтиков из Elektromonteur к женщинам. В главной роли — старый «Мерседес» Е-класса.

Клип снят Егором Бабичевым — выпускником московской школы Wordshop Music Video (мастерская Андрея Мусина и Алены Кукушкиной).

Егор Бабичев, режиссер

Эта режиссерская работа не первая для меня (я давно работаю на телевидении), но первая серьезная работа в жанре «музыкальное видео». Когда встал вопрос о выборе музыкантов, мне хотелось остановиться на ком-то, близком по музыкальной эстетике. Поэтому я не сомневался, когда впервые услышал песню «E-Class» «электромонтеров». Сам я всегда был увлечен электронной музыкой, особенно музыкой 80-х. И жанр итало-диско, в котором музыканты создали эту песню, — один из моих любимых.

Изначально была идея показать Михаила как героя-путешественника, находящегося параллельно в двух мирах и желающего узнать, какой выбор он может сделать. Санчир выступал в роли проводника. При этом хотелось воплотить на экране сценические образы музыкантов как холодных, но ироничных романтиков.

Я попытался проявить музыкальную стилистику группы через визуальные образы. Например, сиреневый цвет, целлофан, некоторые женские образы, которые отсылают нас к новой волне и эстетике 80-х годов. Также на съемках была использована анаморфотная оптика, создающая винтажное, как бы воздушное, изображение, что создавало параллель с аналоговым звучанием группы.

В работе над сценарием можно проследить оммажи Клузо, Фридкину, Линчу, Акину. Некоторые визуальные образы вдохновлены фильмами Феллини.

Вслед за словами песни герой эскапирует, погружается в свой собственный эфемерный, никем не тронутый мир. И я приглашаю каждого смотрящего в эту иную реальность. У вас есть выбор — пойти или остаться.





Михаил Борзенков (Elektromonteur)

Я и не знал, что наши уикендовые загулы со стороны выглядят так помпезно.

Да и вообще: черненькую помню, беленькую помню, но вот эту с тортом — такого точно не было! Да ну! Ну не может быть!





Санчир Бадаков (Elektromonteur)

«Мерседес» был хорош.

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