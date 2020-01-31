«Вторая линия». «Похороны эконом-класса»

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Андрей Портнов о словах, которые мы выбираем31 января 20201745
Один гроб, два бара, четыре оператора, восемь музыкантов и 27 актеров — так снимался дебютный клип «Похороны эконом-класса» московского брасс-бенда «Вторая линия», который с 2015 года играет фанк-джаз, вдохновленный афрокубинскими ритмами и похоронными парадами Нового Орлеана. Сюжет клипа разворачивается вокруг конфликта на похоронах между родственниками и друзьями покойного. Клип снял молодой режиссер Тимофей Лошак, а сценарий написали участники брасс-бенда — трубач Глеб Шумов и барабанщик Миша Грибоедов.
В 2015 году я познакомился с новоорлеанской сценой, и во мне крепко засело желание сделать шагающий брасс-бенд, который будет играть танцевальный джаз на ритуальных уличных шествиях, будь то свадьбы, дни рождения или похороны, чтобы работать хотя бы для наших родственников, друзей и их семей. За пять лет мы отыграли сотни уличных концертов, но только один из них был сопровождением для похорон. Покойный завещал родственникам, чтобы на его похоронах играл джаз, но родственникам было очень сложно согласовать это со своими представлениями о смерти; в итоге самому прогрессивному из них удалось получить согласие родителей, и мы поехали играть джаз на подмосковное кладбище. Конечно, с тех пор еще были ситуации, когда мы предлагали свою помощь, но люди не могли согласовать джаз на похоронах с родственниками. У меня на протяжении двух с половиной лет было ощущение, что необходимо снять видео, которое может стать для наших друзей примером или образцом того, как еще могут выглядеть похороны в России. Зимой 2019 года Глеб мне рассказал свою идею с заварушкой на похоронах, весной 2019 года я познакомился на джазовом баттле с Тимофеем Лошаком, и уже через пару недель мы отсняли четыре съемочных дня с нашим оркестром, а также актерами, танцорами, массовкой, которые согласились поучаствовать на самых что ни на есть общественных началах.
От съемок в гробу еще никто не умер, а такси вовсе не надо освящать после того, как в нем повозили самодельную деревянную коробку соответствующей формы.
Наш клип о драйве, дружбе и джазе. Но прежде всего хотелось показать парадоксальность русской смерти. Религия нас усердно учит с самого детства, что там после смерти есть «лучший мир», а на деле покойного провожают с такой грустью, будто он вовсе не избавился ни от каких страданий, а, наоборот, заново родился в нищей семье в современной России или коалой в горящей Австралии. Даже в процессе съемок мы столкнулись с предрассудками старшего поколения — это стало для нас упражнением против стереотипов о смерти. Всем сомневающимся мы с уверенностью заявляли, что от съемок в гробу еще никто не умер, а такси вовсе не надо освящать после того, как в нем повозили самодельную деревянную коробку соответствующей формы.
В последний (четвертый) съемочный день мы выбрали площадкой бар «Делай культуру». Слишком много народу, слишком много алкоголя и слишком мало времени на то, чтобы всем этим управлять. У меня с операторкой Сашей Донкан были большие сомнения относительно качества отснятого материала, и, чтобы во всем разобраться, я позвал всех к себе экономно помянуть экономные похороны. Так в моей однокомнатной хрущевке образовалась тусовка в 10+ человек, на которой мы смотрели материал, веселились, джемили на музыкальных инструментах, как в школьные годы. Чувство свободы и значимости этого момента растворило мои сомнения, осталось только волшебство, которое иногда возникает во время съемок, когда все одержимы общей ритуальностью процесса. К чему я это все? К тому, что смерть — это праздник! А утверждая смерть, ты понимаешь, что времени нет. А если времени нет, то и никакой значимости твоего эго нет, а есть только общий ритуал праздника. По всему миру куча людей празднует сейчас то, что они больны смертью. Прямо сейчас. И сейчас. И сейчас. И сейчас...
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