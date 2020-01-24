Super Collection Orchestra. «Freepop Vol. 2»

Петербургская инди-группа Super Collection Orchestra продолжает развивать свою концепцию freepop'а — «освобожденной поп-музыки», у которой нет четко определенных стилевых примет и которая мутирует от трека к треку и даже от такта к такту. В песнях с их нового мини-альбома можно найти приметы и софт-рока, и электропанка, и хип-хопа, и диско-хауса. Super Collection Orchestra мыслит свободно и умеет многое, а теперь еще и поет на русском.

Слушайте <a href='https://music.yandex.by/album/9614476'>Freepop Vol. 2</a> — <a href='https://music.yandex.by/artist/6389283'>Super Collection Orchestra</a> на Яндекс.Музыке

Даниил Романович, бас-гитарист Super Collection Orchestra

Этот альбом можно назвать своего рода машиной времени, где на старте мы можем через короткую зарисовку «Прелюдия» слегка погрузиться во времена расцвета классической музыки. А дальше путь идет через песню «Кожа» прямиком в сердце freepop'а — ведь в ней можно услышать наиболее характерные для жанра решения, выраженные в неожиданном смешивании баллады с хип-хопом и диско и использовании в песне двух языков. «Так не бывает» показывает нам, хоть и весьма нежно, немного клубной и рейв-культуры 90-х и 2000-х. Дальше мы попадаем в «Карусель», теплое воспоминание о советской эпохе времен «Служебного романа», об усатых инженерах и домах культуры в осенне-меланхоличных тонах. Завершает наше короткое путешествие песня «Не бойся», в которой задеты современные проблемы, настроения молодежи через нежный электронный панк.





Ник Брусковский, вокалист Super Collection Orchestra

Всех вдохновителей нашей музыки не перечесть, их великое множество. Мы всегда слушали много музыки разных эпох, но в основном это была музыка великих западных мастеров. Сейчас, когда перед нами встала задача выпуска русскоязычного альбома, стало интересно, что происходило в Советском Союзе. Например, тот же Ленинградский рок-клуб, группа «Странные игры», Сергей Курехин, который часто в нашей жизни мелькает. Мы посмотрели и изучили механизмы того, как они создавали свое творчество. Это не значит, что мы пытались где-то это повторить, но мы погрузились в вопрос. Также мы смотрели, что происходило в 90-е, смотрели на таких исполнителей, как «Гости из будущего», Hi-Fi, Николай Носков и Земфира. Причем «Земфира» подчеркнуто много раз! Это наша большая любовь с детства, я с удовольствием всегда следил и слежу за ее творчеством. Чем старше она становится, тем больше она мне нравится и тем больше я в нее влюбляюсь. В процессе создания альбома нам надо было найти свою манеру повествования; сейчас она оказалась такой, как вы слышите.

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU