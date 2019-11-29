«Наадя». «Пыльца» (feat. Иван Калашников)

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Любимцы музыкальных критиков — московская группа «Наадя» представляет сингл «Пыльца» — первый релиз за два с лишним года с момента выхода альбома «Осколки». По звучанию это все тот же хрупкий электропоп с легким налетом трагичности, благодаря которому коллектив Надежды Грицкевич и пользуется любовью слушателей.
По нашей просьбе Надежда Грицкевич рассказала о том, как создавалась «Пыльца» и чего ждать от предстоящего альбома.
— Расскажи о процессе создания песни: изменился ли он как-то со времен «Осколков»?
— Я бы не сказала, что процесс создания сильно изменился со времен альбома «Осколки»: мне по-прежнему нравится работать дома в своем углу. Мы по-прежнему работаем с Ваней Калашниковым и по-прежнему можем поругаться по поводу каких-то странных мелочей, и мне по-прежнему нравится то, что у нас выходит.
— Почему эта песня — первая из нового материала?
— Эта песня — первая из нового материала потому, что по поводу нее мы поругались раньше всего и помирились раньше всего — и поэтому свели ее первой.
— Расскажи немного о вставках в начале и конце трека, общей концепции сингла.
— Насколько я знаю, эти вставки Ваня срезал с пластинки из журнала «Кругозор». Что касается общей концепции сингла, я хотела делать новый альбом теплым и светлым, но оказалось, что я не вполне теплый и светлый человечек. Эта песня будет в той части альбома, где я себе в этом признаюсь.
— Чего ждать от нового материала?
— Беспрецедентной дуальности. И еще больше классных совместных работ.
Послушать «Пыльцу» можно здесь.
Послушать «Наадю» вживую можно 6 декабря в баре «Мумий Тролль» в Москве.
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