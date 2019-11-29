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Preview_cover_picture«Наадя». «Пыльца» (feat. Иван Калашников) Preview_cover_pictureChorda. «Afferent» Preview_cover_pictureОлег Чубыкин. «The Sun Will Always Shine on You» Preview_cover_picture«Королев—Попова». «Карате» Preview_cover_pictureRatmir Vanbuuren Taruts. «Измена Катит 2020» Preview_cover_pictureСiроп. «Все в мастях» Preview_cover_picture«Новиков Прибой». «Ленинлав» Preview_cover_picture«Молчат дома». «Танцевать» Preview_cover_pictureArtemiev. «Скажу тебе прямо» Preview_cover_picture«Арсений Креститель». «Скажи, что это не говно» Preview_cover_picture«Кассиопея». «Домой» Preview_cover_picture«Пес и группа»: «Это просто песни»
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«Наадя». «Пыльца» (feat. Иван Калашников)

«Я не вполне теплый и светлый человечек»: премьера новой песни московской арт-поп-группы

текст: Александр Нурабаев
Detailed_picture© Галя Казими
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Любимцы музыкальных критиков — московская группа «Наадя» представляет сингл «Пыльца» — первый релиз за два с лишним года с момента выхода альбома «Осколки». По звучанию это все тот же хрупкий электропоп с легким налетом трагичности, благодаря которому коллектив Надежды Грицкевич и пользуется любовью слушателей.

По нашей просьбе Надежда Грицкевич рассказала о том, как создавалась «Пыльца» и чего ждать от предстоящего альбома.

— Расскажи о процессе создания песни: изменился ли он как-то со времен «Осколков»?

— Я бы не сказала, что процесс создания сильно изменился со времен альбома «Осколки»: мне по-прежнему нравится работать дома в своем углу. Мы по-прежнему работаем с Ваней Калашниковым и по-прежнему можем поругаться по поводу каких-то странных мелочей, и мне по-прежнему нравится то, что у нас выходит.

— Почему эта песня — первая из нового материала?

— Эта песня — первая из нового материала потому, что по поводу нее мы поругались раньше всего и помирились раньше всего — и поэтому свели ее первой.

— Расскажи немного о вставках в начале и конце трека, общей концепции сингла.

— Насколько я знаю, эти вставки Ваня срезал с пластинки из журнала «Кругозор». Что касается общей концепции сингла, я хотела делать новый альбом теплым и светлым, но оказалось, что я не вполне теплый и светлый человечек. Эта песня будет в той части альбома, где я себе в этом признаюсь.

— Чего ждать от нового материала?

— Беспрецедентной дуальности. И еще больше классных совместных работ.

Послушать «Пыльцу» можно здесь.

Послушать «Наадю» вживую можно 6 декабря в баре «Мумий Тролль» в Москве.

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

















 

 

 

 

 

 

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