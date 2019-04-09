Евгений Гринько. «Naive Album»

Новая карьера барабанщика Евгения Гринько, игравшего панк и импровизационный рок, началась со случайного фортепианного наброска, который превратился в его самый большой хит — пьесу «Valse» с 18,5 млн просмотров на YouTube. Так Евгений Гринько стал композитором, активно гастролирующим со струнным квартетом, русской звездой неоклассики в Турции, автором музыки к фильмам Виктора Гинзбурга «Generation П» и Сергея Лобана «Шапито-шоу». Только что он выпустил третий полноформатный альбом «Naive Album», где не меняет выбранного курса: это бесхитростные и обаятельные композиции для фортепиано, аккордеона и струнных. Автор называет их «наивными»:

Евгений Гринько об альбоме «Naive Album»

В целом все, что я делаю, можно назвать наивным искусством. Некоторые музыкальные критики, в том числе мой педагог, говорят, что это наивное искусство в чистом виде.

«Naive Album» — это альбом, в котором смешались стили, отголоски рок- и поп-музыки, но в первую очередь это наивные мелодии, исполненные составом из струнного квартета, аккордеона и пианино. В этот раз я не стал проводить много времени, усложняя или украшая звук, а изначально хотел его сделать максимально простым и естественным.

Я решил не давать чересчур серьезного названия альбому, чтобы точнее передать его содержание, хотя в нем есть и композиции чересчур серьезные.

Альбом записан в Португалии, в Лиссабоне, только одну композицию позже перезаписали в Москве, на студии «Мосфильм». Там (в Португалии) теплее, солнечнее и, что немаловажно, дешевле. Плюс новый опыт работы, новые впечатления, team building, и самое главное: путешествие — это всегда приключение. Из плюсов для себя я отметил персональный мониторинг для каждого музыканта при одновременной записи и работу местного инженера, который был погружен в процесс на 100% все время записи по 10 часов в день и ловил все на лету, иногда даже до того, как я что-либо произносил или просил.

Сведением занималось несколько инженеров, в том числе Jake Jackson из Air Studio London, который сводил, например, альбом Nick Cave & The Bad Seeds «Skeleton Tree». Пару композиций сводил я сам. Вообще процесс постпродакшена для меня — самый мучительный в музыке, я имею некий образ звучания в своем воображении, но никак не могу к нему прийти, и, как правило, этот процесс превращается в пытку.

Мастеринг делал также в Лондоне John Webber, мастеринг-инженер Air Studio, он же делал мастер для двух предыдущих релизов.

Так получилось, что «Naive Album» — это третий релиз за последние десять месяцев, после выхода в июле 2018 года мини-альбома «Tiny Mouse Tales» и EP «Outtakes» в декабре. До июля 2018-го ничего не выходило с 2015 года. А сейчас как будто пришло время отпустить весь накопленный материал. Что я и делаю.





Презентация «Naive Album» состоится 18 апреля в Открытой киностудии «Лендок» (Санкт-Петербург) и 23 мая в Концертном зале РАМ имени Гнесиных (Москва).





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