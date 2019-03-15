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Preview_cover_pictureКсения Федорова. «Переходный этап» Preview_cover_pictureMustelide. «Женщина-женьшень» Preview_cover_pictureKira Lao. «Ohmsk» и «Delay» Preview_cover_pictureNizkiz. «Интроверт» Preview_cover_pictureThe Retuses. «OMYT» Preview_cover_picture«Вежливый отказ». «Опера-86» Preview_cover_picture«Сансара». «Чудовища» Preview_cover_pictureRace to Space. «Lost» (EIMIC remix) Preview_cover_picture«Мегаполис». «Снег идет» Preview_cover_pictureArtemiev. «Сизигия» Preview_cover_pictureАдам Эвальд. «That Day» и «Dust & Ashes» Preview_cover_picturerosemary loves a blackberry. «love you, Asia Aria Anna Maria Vittoria Rossa»
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Ксения Федорова. «Переходный этап»

Портрет поколения, рожденного в 1980-х, на сольном альбоме певицы и пианистки, известной по группе «Кубикмагги»

текст: Александр Великанов
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На сольном альбоме «Переходный этап» певица и пианистка Ксения Федорова, известная по экспериментальному джаз-трио «Кубикмагги», решилась на серьезную творческую задачу — дать психологический портрет своего сверстника, нарисовать образ человека поколения, родившегося в начале 1980-х. Музыка Ксении Федоровой не поддается жанровым описаниям: это мрачные и изящные негромкие камерные этюды, органично сочетающие в себе десятки стилистических элементов — от фортепианного минимализма и дарк-джаза до авант-фолка и построка.

Ксения Федорова

«Переходный этап» — так я решила назвать девять песен, записанных за восемь лет, прошедших с предыдущего сольного альбома. За это время много утекло воды, много всего изменилось. На этом альбоме, с одной стороны, то, что уже состоялось. С другой стороны, кажется, он вышел актуальным для настоящего времени по своим идеям и содержанию. Этот переходный этап — он внутри, когда одни иллюзии рушатся и на их место приходят другие, когда одни ценности сменяются новыми — и так постоянно. Это разрушение и возрождение. Внутренняя революция, происходящая с каждым, — что вполне знакомо или даже случалось со всеми.

Партии рояля и голоса записаны на норвежской студии — по этой части формы композиций было все понятно, но хотелось какого-то расширения по партиям. Уже в Питере мы додумали аранжировки с Максом Руденко («Кубикмагги»). В итоге сольный альбом обернулся взаимодействием с близкими по идеям музыкантами. Камиль Шараподинов, гитарист и вокалист из The Grand Astoria, The Legendary Flower Punk и «Слова мира», добавил нойзовой, экспрессивной гитары для песни «В одиночестве». Гриша Полухутенко выступил в неожиданном амплуа с партией кларнета в лаконичной вещи «Не досадуй». Скрипки и альты для нескольких вещей записала петербургская скрипачка и композитор Мария Григорьева. Влад Авдеев, гитары которого есть на первом альбоме «Кубикмагги», и здесь прислал совершенно космические партии, например, для песни «Лийя».

В заглавной песне альбома «Переходный этап» я пыталась достичь какого-то обобщения себя в рамках целого поколения. Мне кажется, Янка Дягилева и советская рок-группа «Гражданская оборона» умели вмещать в одну песню целые пласты времени, но это идеи поколения, которое было до меня. Мне хотелось попробовать такое обобщение для своего времени. Вышло, что я — лишь часть переходного периода или этапа, и это тянет на некое самопредъявление поколения. С этим пришло и разочарование, что сегодня невозможно так мыслить.

Концерты-презентации альбома «Переходный этап» пройдут 28 марта в Культурном центре «Дом» (Москва), а в апреле — на Новой сцене Александринского театра (Санкт-Петербург) — дата пока уточняется.

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