«Вежливый отказ». «Опера-86»
Последние новости от заслуженной московской авант-рок-группы: впервые — официальное издание культового дебютного альбома, концерт-презентация и вокальный цикл Александра Мосолова
«Опера-86» — это дебютный альбом «Вежливого отказа», который по каким-то загадочным причинам не был в свое время издан ни на каких носителях, а ходил в списках на магнитной ленте.
Зародившись в недрах «кружка музыкальных изысканий» «Красный насос», в котором в начале 80-х играли Петр Плавинский, Дмитрий Шумилов и Роман Суслов, и группы «27 км», в которой сложился творческий союз Романа Суслова и поэта Аркадия Семенова, «Вежливый отказ» произвел сильное впечатление при первом же появлении на широкой публике. «О, эта команда-загадка! Скитается по городу, вспыхивая в различных ДК, смурной квинтет… Гонит такой же смурной то ли реггей, то ли рэп, то ли — страшно подумать! — джаз», — писал один из рецензентов журнала «Урлайт». «Да, друзья, это настоящее искусство!» — писал другой. Одиннадцать сценок-зарисовок с яркими персонажами — Обывателем, Телеграфистом, Пролетарием, Пионером, Гармонистом и пр. — эффектно погружали привычные реалии эпохи в нестандартный, несоветский антураж, ернически-иронично и с разной степенью сочувствия высвечивая абсурд происходящего. Осведомленные современники были настолько впечатлены, что «Опера-86» была объявлена «прологом нового идеологического направления в отечественной рок-музыке — социального символизма».
Одним словом, это культовая запись, и скоро ее можно будет послушать в надлежащем качестве: «Вежливый отказ» и лейбл «Геометрия» официально издают «Оперу-86» на компакт-диске. В альбом включены отреставрированные материалы оригинального магнитоальбома, а также редкие концертные записи с неизвестными широкой публике песнями — «Такси миллионов», «Телевизор», «День и ночь» — и (самое неожиданное!) вокальный цикл композитора-авангардиста Александра Мосолова «Четыре газетных объявления». Написан он в 1926 году, а в 2009-м Роман Суслов впервые исполнил его в дуэте с пианистом Петром Айду. И он ждал своего издания почти 10 лет — кстати, вы можете первыми послушать его прямо сейчас:
7 февраля в закрывающемся весной легендарном зале-лектории Центрального дома художника на Крымском Валу «Вежливый отказ» представит первое официальное издание «Оперы-86», а помимо песен с этого альбома (очень давно не исполнявшихся) на концерте прозвучат пьесы из новейшей программы группы — «Романсы».
Если вы забыли, как играет «Вежливый отказ», послушайте их концертное исполнение песни «Зенитчик» (и это тоже премьера):
Купить билет на презентацию «Оперы-86» в ЦДХ
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