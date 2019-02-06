Что слушать в феврале

1. «4 позиции Бруно»«Веселые старты»

«Клубок по интересам», «5 по метафизике» — как прекрасно, что колодец моментально узнаваемых бруновских названий, выкопанный у участников уральского дуэта «4 позиции Бруно» где-то за гаражами во дворе, не иссякает. Первый совместный альбом после двухлетнего перерыва звучит так, словно «Позиции» это время пролежали на батарее и основательно подсушились: ритмы подобрались и стали четче и точнее, аналоговая хмарь разошлась и обнаружила узнаваемые структуры. «Старты» в общем-то развивают идеи инструментального альбома «Застольный-Юбилейный», только прикручивают к ним очередной набор своих макабрических частушек. Бой с привидениями, смерть назло, тайная секта по выдумыванию событий всего мира — привычные в своей скособоченной непривычности бруновские дела. В номере с самым прямолинейным названием «Топить котят» (которое «4 позиции Бруно» настолько по нраву, что они используют его уже во второй раз) — и самым бодрым ритмом — и вовсе начинается чистая философия: «Вы, наверное, не зря родились, вот только на х*я, поди разберись». Мы знаем, в чьих дневниках стоит эта пятерка по метафизике.

<a href="http://4poziciibruno.bandcamp.com/album/--11">Весёлые Старты by 4 Позиции Бруно</a>