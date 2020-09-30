 
30 сентября 2020Современная музыкаДайджест
770
Preview_cover_pictureЧто слушать в сентябре — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в сентябре Preview_cover_pictureЧто слушать в августе Preview_cover_pictureЧто слушать в июле Preview_cover_pictureЧто слушать в июне — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в июне Preview_cover_pictureЧто слушать в мае Preview_cover_pictureЧто слушать в апреле — 2 Preview_cover_pictureЧто слушать в апреле Preview_cover_pictureЧто слушать в марте Preview_cover_pictureЧто слушать в феврале Preview_cover_pictureЧто слушать в январе
Смотреть все материалы

Что слушать в сентябре — 2

Дневник боли от Хаски, эльфийский поп Polnalyubvi, поэтический «Ноябрь» «Мегаполиса», трагические сказки ЛСП и другие примечательные релизы месяца

текст: Сергей Мезенов
1 из 12
закрыть
  • Bigmat_detailed_picture
    1. Хаски«Хошхоног»

    Интересный феномен: практически всякий рэп-артист, достигавший за последнее десятилетие большой аудитории, неизбежно сталкивался с невозможностью придумать, каким должен быть его следующий шаг. Единственное исключение — пожалуй, Face; в остальном на этом так или иначе срезались абсолютно все. Oxxxymiron замолчал, Скриптонит то уходил от хип-хопа, то возвращался, Pharaoh растрачивал наработанный капитал непонятно на что. Не избежал этой участи и Хаски — то пробовал себя в грохочущем гитарном хардкоре, то записывал новый альбом, а потом удалял его. Теперь вот внезапно появился «Хошхоног» — на обложке Дмитрий Кузнецов зафиксирован, судя по всему, в самом начале процесса поэтапного самоосвежевания. Есть подозрение, что 2020-й вряд ли подарит нам обложку, передающую скрывающееся за ней содержание точнее этой. Артем Макарский из «Афиши» видит в альбоме высказывание сфабрикованное, неискреннее и политическое, к тому же проваливающееся в своей политической функции, — ваш же обозреватель слышит что-то совершенно противоположное: искреннее (быть может, даже чересчур) и политическое примерно в той же мере, в какой можно счесть политической известную картину Николая Копейкина.

    «Хошхоног» — это дневник боли, записанный человеком, которому чрезвычайно ху∗во — не столько в каком-то экзистенциальном, сколько во вполне прямом, психиатрическом смысле. Живописность образного языка Хаски с его набором повторяющихся мотивов (оружие, мухи, мясо, собаки) и склонностью к физиологичности и мамлеевщине и раньше могла временами казаться чрезмерной, но ему все же удавалось настроить свой нарратив так, чтобы его персонально скособоченный и полный болезненно-гротескных деталей взгляд на окружающий мир неплохо соотносился с универсальным опытом. На «Хошхоноге» эта связь индивидуального и универсального рвется — складывающаяся здесь картина рождается не из художественного видения, а из воспаленного болезнью ума. Повторяющиеся мотивы становятся навязчивыми, на первый план выходят идеи преследования и тотальной деперсонализации разрушающегося окружающего мира, который распадается на одинаково бесчувственную и безликую хищную органику (мясо, мухи, собаки) и искусственную материю (манекены). И в этой связи вряд ли возможно смотреть на этот альбом как на произведение, построенное по законам того или иного вида искусства, — и, как следствие, как-то пытаться его интерпретировать или оценивать. Единственное, по личному мнению вашего обозревателя, что здесь можно сделать, — это выразить надежду, что с извержением из себя всего этого Хаски хоть сколько-то полегчало. А также начать активнее готовиться к неотвратимой дискуссии о том, как рост популярности артиста влияет на его душевное здоровье.

    Понравился материал? Помоги сайту!

    Подписывайтесь на наши обновления

    Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

    Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

    RSS-поток новостей COLTA.RU

Поделиться ссылкой / Share
facebooktwitterвконтакте
Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
В поисках моей материColta Specials
В поисках моей матери 

«Сейчас наша близость с мамой продолжает крепнуть, хотя нам все еще мешает прошлое». Фотопроект Елены Ливенцевой о том, как она заново обрела мать

30 сентября 2020682
Не ной!Современная музыка
Не ной! 

Параллельно акциям протеста в Беларуси проходит «партизанский» музыкальный фестиваль «Неноев ковчег» — в лесной глуши и посреди озера, но за ним можно следить в онлайн-трансляции. Зачем он нужен? Репортаж Людмилы Погодиной

28 сентября 20202074
И-и 35 раз!..Современная музыка
И-и 35 раз!.. 

Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?

24 сентября 20204561
Видели НочьСовременная музыка
Видели Ночь 

На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию

23 сентября 20204143
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести»Общество
«Мужчины должны учиться друг у друга, а не у кого-то извне, кто говорил бы, как следует себя вести» 

Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать

23 сентября 20207578